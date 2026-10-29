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V Mostě pokračuje stávající koalice hnutí ProMost a ANO


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Mosteckou radnici povede další čtyři roky dosavadní koalice hnutí ProMost a hnutí ANO. Uskupení ve čtvrtek podepsala koaliční smlouvu pro období 2026 až 2030. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu mají dohromady třicet mandátů, z toho ProMost 22 a ANO osm. Primátorem zůstane lídr ProMost Marek Hrvol.

„Víceméně navazujeme na tu čtyřletou spolupráci z minulého období, kdy prakticky hned první den po volbách jsme si byli jistí, že v tom chceme pokračovat,“ sdělil Hrvol.

Mezi hlavní priority koalice patří podle Hrvola dokončení velkých investičních projektů. Kulturní dům Repre chce město otevřít příští rok, pokračovat chce také v přípravě proměny bývalého obchodního domu Prior, modernizaci městské knihovny a přestavbě tramvajové trati na třídě Budovatelů.

ANO chce podle lídryně Jany Falterové Zudové navázat na rozpracované projekty a pokračovat v přípravě dalších rozvojových záměrů. „Jsme rádi za pokračování naší spolupráce a hodláme pokračovat v rozvoji nebo v přípravě dalších rozvojových projektů a činností, které jsme již započali v předchozím volebním období,“ uvedla.

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Kromě velkých investic se chce vedení města více zaměřit také na menší úpravy veřejného prostoru a komunikaci s obyvateli sídlišť. „A třetí ta část byla udržet ty benefity, na které jsou Mostečané zvyklí,“ řekl Hrvol. Jde například o bezplatnou městskou hromadnou dopravu pro vybrané skupiny obyvatel, osvobození seniorů nad 65 let od poplatku za komunální odpad a finanční podporu narozených dětí pro pracující rodiče.

Mezi priority patří modernizace škol či bezpečnost

ProMost na svém Facebooku uvedl, že mezi další priority koalice patří rozvoj jezera Most, modernizace škol a sportovišť a větší pozornost věnovaná bezpečnosti, bytové politice a problémovým místům. Uskupení chce podle příspěvku pokračovat také v rozvoji městských sídlišť a zachovat dosavadní výhody pro obyvatele.

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ANO na svém profilu označilo uplynulé čtyři roky za produktivní období a uvedlo, že chce na dosavadní spolupráci navázat. Při podpisu koaliční smlouvy hnutí zastupovaly oblastní předsedkyně Berenika Peštová a předsedkyně místní organizace Patricie Prokešová.

Termín ustavujícího zasedání zastupitelstva zatím není známý. Podle Hrvola město čeká na rozhodnutí soudu, od kterého se bude odvíjet další postup.

V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu získalo hnutí ProMost 22 mandátů, druhá VIZE pro Most má 11 zastupitelů a ANO 2011 osm. Dva mandáty mají Piráti, Zelení a Starostové, stejný počet pak společná kandidátka SPD a Motoristů sobě.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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