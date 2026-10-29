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Za loňskou nehodu vlaku s benzenem policie obvinila dva lidi


29. 10. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Přerovští kriminalisté obvinili dva lidi za loňskou nehodu vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, stíháni jsou za obecné ohrožení z nedbalosti a z ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Hrozí jim až osm let vězení, řekla ve čtvrtek přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Ke stíhaným policie bližší informace neuvedla, podle informací agentury ČTK jde o dva strojvedoucí. Celková škoda, která vznikla v návaznosti na havárii vlaku, byla dosud vyčíslena na minimálně 400 milionů korun, uvedla mluvčí.

Za viníka ekologické havárie, která nemá v Česku obdoby, označili kriminalisté muže po dvaceti měsících od nehody. Předcházelo tomu rozsáhlé vyšetřování. „K vydání rozhodnutí policejní orgán přistoupil po vyhodnocení rozsáhlého důkazního materiálu shromážděného v průběhu trestního řízení, jehož součástí byly mimo jiné znalecké posudky z oblasti železniční dopravy, ochrany životního prostředí, geologie, hydrogeologie a dalších souvisejících odborných odvětví, jakož i závěry odborných institucí podílejících se na objasňování okolností případu,“ popsala postup policejní mluvčí.

Vlak s benzenem před vykolejením podle inspekce výrazně překročil rychlost
Hasiči v Hustopečích nad Bečvou

Mluvčí doplnila, že policejní komisař vycházel zejména z výsledků znaleckého zkoumání, svědeckých výpovědí, odborných vyjádření, technické dokumentace týkající se železniční soupravy a železniční infrastruktury, záznamů o provozu a pohybu vlaku, provozní dokumentace, výsledků ohledání místa události, zajištěných stop a dalších listinných důkazů.

Podle informací agentury ČTK jsou obviněni oba strojvedoucí, kteří v osudnou chvíli byli v kabině lokomotivy jedoucího vlaku. Také ze zprávy Drážní inspekce vyplývá, že příčinou byla hlavně chyba strojvedoucích, kteří vjeli do stanice rychlostí 95 kilometrů za hodinu místo povolených 40 kilometrů za hodinu.

Inspektoři uvedli, že u hlavního strojvedoucího šlo o první jízdu s lokomotivou Vectron po složení praktické zkoušky způsobilosti. Ta byla dokončena v den nehody. Strojvedoucí-instruktor, který byl na stanovišti s ním, se podle své výpovědi jízdě nevěnoval a pracoval na notebooku. K pochybením podle zprávy přispěla také rutina. Vlaky totiž v Hustopečích nad Bečvou obvykle pokračovaly přímo po hlavní koleji, zatímco v tomto případě měly jet na staniční kolej se sníženou rychlostí.

Příliš rychlé najetí do výhybky

Nehoda se stala loni 28. února, když nákladní vlak převážel z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu. Poté, co vlak provozovaný firmou Ostravská dopravní společnost – Cargo najel do výhybky příliš rychle, jeho vagony vykolejily a utrhly se od lokomotivy. Ze sedmnácti vagonů většinu zachvátil požár. Firma Ostravská dopravní společnost – Cargo na sebe podala letos v září insolvenční návrh.

Podle odhadu sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 až 300 tun benzenu. Následky nehody se stále odstraňují, náklady jdou do stamilionů korun. Od zahájení sanačních prací se z kontaminovaného území podařilo odstranit přibližně 182 tun benzenu. Minulý týden na místě začala druhá etapa rozsáhlých sanací, která se bude dál zaměřovat na odstraňování toxického benzenu z půdy a podzemních vod. Zakázku za 316,6 milionu korun vyhrála společnost Dekonta, práce potrvají sedmnáct měsíců.

„Lidé mají stále obavy“. Před rokem vykolejil u Hustopečí vlak s benzenem
Hasič se ohlíží za požárem vykolejeného cisternového vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou (28. února 2025)

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