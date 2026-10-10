V Ostravě po sečtení poloviny okrsků vede ANO, následuje srdcOVA

Ve volbách do zastupitelstva Ostravy po sečtení poloviny hlasů zatím vede ANO, následuje srdcOVA sdružující více politických subjektů. V 55členném zastupitelstvu by ANO získalo 17 mandátů, uskupení sdrcOVA dvanáct.
Na třetím průběžném místě byli těsně po půl osmé hodině večerní Starostové pro Ostravu (9 mandátů), následovalo hnutí Ostravak (6 mandátů), Motoristé (5 mandátů), Piráti (3 mandáty) a SPD (3 mandáty).
Vývoj po minulých volbách 2022
V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety v Ostravě zvítězilo hnutí ANO se ziskem 33,97 procenta hlasů. Na druhém místě skončila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), kterou podpořilo 14,33 procenta voličů. Následovalo hnutí Ostravak, pro které hlasovalo 12,64 procenta voličů. Do zastupitelstva se se ziskem 11,62 procenta dostalo i hnutí SPD. S odstupem poté následovali Starostové pro Ostravu (6,79 procenta), Piráti (5,81 procenta) a Ostravská Levice (5,43 procenta).
Koaliční smlouvu po volbách podepsalo ANO s koalicí SPOLU a Piráty. V zastupitelstvu, které má 55 členů, tato koalice disponovala 33 mandáty. Primátorem se stal Tomáš Macura z ANO, které v jedenáctičlenné radě získalo celkem šest míst, čtyři místa připadla SPOLU a jedno Pirátům. ANO kromě pozice primátora obsadilo pozice tří náměstků a dvou radních. Koalice SPOLU měla tři náměstky a jednoho radního a Piráti jednoho náměstka.
Situace ve vedení města se ovšem změnila v únoru roku 2023, kdy se primátor Macura rozhodl ukončit své členství v ANO a svou funkci v čele Ostravy nabídl k dispozici. Společně s Macurou se rozhodly skončit i dvě jeho náměstkyně. V březnu 2023 pak Macura společně se třemi dalšími kolegy založil nový zastupitelský klub. Do něj postupně začali přecházet i někteří další zastupitelé zvolení za ANO, kvůli čemuž začala koalice ztrácet většinu. Definitivně ji ztratila 27. března 2023, kdy zastupitelský klub ANO opustil jako šestý v pořadí Maxim Pachomov. Klub se navíc štěpil i nadále.
Následovala jednání o vzniku nové koalice, která nakonec vyvrcholila 25. dubna 2023, kdy se na koalici dohodli zástupci ANO, SPOLU, hnutí Ostravak, Starostů pro Ostravu a Pirátů. Nová koalice v zastupitelstvu disponovala 37 hlasy a primátorem se po odvolání Macury a celé stávající rady stal 26. dubna Jan Dohnal (ODS). V jedenáctičlenné radě mělo hnutí ANO pět míst, uskupení SPOLU dva zástupce včetně primátora a stejný počet míst připadl i hnutí Ostravak. Starostové pro Ostravu a Piráti obsadili po jednom postu.