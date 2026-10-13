ANO a Starostové se v Ostravě dohodli a mají většinu. Hledají třetího partnera

Vítězné hnutí ANO se ve třetím největším městě republiky Ostravě dohodlo na spolupráci se Starosty pro Ostravu. Subjekty spolu mají většinu třiceti křesel v pětapadesátičlenném zastupitelstvu, ale chtějí utvořit trojkoalici a nyní hledají třetího partnera, oznámili lídr ANO Richard Vereš a lídr Starostů pro Ostravu Aleš Boháč.
V úvahu na pozici třetího koaličního partnera přichází především některé z uskupení s menším ziskem mandátů, tedy Motoristé sobě s pěti křesly nebo Ostravak se sedmi zastupiteli. Představitelé dvojbloku ale zatím zcela nevyloučili ani možnou spolupráci s uskupením srdcOVA tvořeném ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníky nebo z některou z částí tohoto uskupení.
Jednání ve městě by se nyní měla do pátku přerušit a pak bude dvojblok pokračovat v dalším vyjednávání.
„Klub hnutí ANO se rozhodl, že by chtěl v dalších vyjednáváních pokračovat právě se Starosty pro Ostravu, a to tak, že vytvoříme dvojblok, který bychom rádi doplnili o třetího partnera,“ sdělil Vereš. Lídr ANO opakovaně poukazuje na to, že by mu byla blízká spolupráce s Motoristy, zatímco Starostové naopak tvrdí, že to pro ně není preferovaná varianta a bližší by jim bylo hnutí Ostravak.
„Chceme pokračovat dále v koaličních jednáních, záleží nám na tom, jaká bude koalice na městě Ostrava. Za náš klub ale vyhlašujeme do pátku pauzu,“ řekl Boháč.
Spor lídrů srdcOVA a Starostů pro Ostravu
Hnutí ANO je v Ostravě možné i obejít a poslat do opozice. Spojit by se však muselo uskupení srdcOVA tvořené ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníky, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak – dohromady by měli 32 hlasů. Lídr srdcOVA a primátor Jan Dohnal a lídr Starostů pro Ostravu a nynější náměstek primátora Boháč se ale v pondělí dostali do sporu. Boháč spolu s Verešem tvrdili, že srdcOVA nabídla hnutí ANO dvoukoaliční spolupráci, v níž by ANO získalo post primátora a většinu v radě, což v úterý znovu zopakovali. Podle Boháče se tak srdcOVA snažila obejít uskupení Starostové pro Ostravu.
Dohnal ale odmítl, že by taková konkrétní nabídka při jednání padla. V úterý na sociálních sítích obvinil Boháče s Verešem z toho, že vše měli předem připraveno, aby obhájili svou spolupráci, na které byli předem domluveni. Poukázal na to, že obejít hnutí ANO je stále možné – koalice mezi srdcOVA, Starosty pro Ostravu a Ostravakem by ale musela vzniknout bez Boháče. Ten se domnívá, že uskupení Starostové pro Ostravu je ale jednotné.
„Co se týče dvojbloku ANO a Starostů při vyjednávání, tak to není nic překvapivého. Já jsem ty indicie měl už před volbami. Hned při mém prvním kontaktu s Alešem Boháčem po volbách bylo úplně patrné, že bez hnutí ANO se oni nechtějí vydávat žádnou variantou,“ reagoval na pondělní posun ve vyjednávání Dohnal.
Rakušan: Z koalice s ANO radost nemám, ale zasahovat nebudu
„Radost z žádné koalice s hnutím ANO rozhodně nemám,“ zdůraznil předseda STAN Vít Rakušan, podle něhož se Starostové snaží vytvářet koalice bez hnutí ANO všude, kde je to možné.
„V Ostravě byli Starostové v koalici s ANO i předchozí čtyři roky. Přesto naši zástupci dokázali ztrojnásobit svůj počet mandátů v tamním zastupitelstvu. Tohle je vůle voličů, která je v tomhle případě odlišná od mé vůle. Ale já nebudu předsedou, který bude zasahovat do každého vyjednávání po téhle zemi, pokud k tomu mají naši představitelé nějaký důvod a jsou schopni v takovém uskupení, aniž by to dělalo předsedovi radost, prosazovat svůj program,“ sdělil Rakušan.
„Chování místní organizace STAN v Ostravě a jejího lídra je skutečně prapodivné. My jsme navrhli řešení, které by pro Ostravu znamenalo lepší odpověď na výsledek voleb bez hnutí ANO a zdá se, že se místní buňka STAN vydala přesně opačnou cestou. Můžeme k tomu říct, že nás to mrzí a zároveň to budí i v tom regionu velkou emoci, protože z naší strany byla jednání férová s férovou nabídkou,“ sdělil předseda ODS Martin Kupka, podle kterého je pro ODS reakce ostravské buňky Starostů „nepochopitelná“.
V uplynulém volebním období koalici v Ostravě tvořilo ANO, Spolu (nynější srdcOVA), Starostové pro Ostravu a Piráti, kteří se ale nyní do zastupitelstva nedostali. Volby v Ostravě letos ANO vyhrálo stejně jako před čtyřmi lety, ztratilo ale tři mandáty. Nynější srdcOVA (dříve Spolu) si naopak o čtyři mandáty polepšila, Starostové pro Ostravu si připsali navíc osm křesel a hnutí Ostravak jeden mandát proti roku 2022 ztratilo.