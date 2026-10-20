Trump řekl, že chování Ruska k Ukrajině je v pořádku. V den, kdy Moskva opět zabíjela civilisty

Chování Ruska vůči Ukrajině je v pořádku, prohlásil dle médií americký prezident Donald Trump v pondělí v komentáři k případnému setkání lídrů USA, Ruska a Číny. To by se podle něj ovšem nekonalo kvůli Ukrajině. „Upřímně řečeno, Rusko se vůči Ukrajině chová v pořádku. Moc toho nedělá,“ pronesl doslova Trump ve stejný den, kdy ruský útok v Charkovské oblasti zabil šest lidí, z toho dvě děti. Předchozí noc Moskva zaútočila na Kyjev a důležitá energetická zařízení po celé zemi. Trump se však k ničemu z toho nevyjádřil, poznamenal portál The Kyiv Independent.
Místo toho Trump ruského vládce Vladimira Putina pochválil za jeho údajnou zdrženlivost – a to jak na Ukrajině, tak v Íránu. Na novinářský dotaz, zda by byl nakloněn třístrannému setkání s Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, šéf Bílého domu odpověděl kladně. Dodal však, že takové setkání by se nekonalo kvůli Ukrajině, neboť Rusko se podle něj zjevně ve vztahu k ní „chová v pořádku“. Trump sdělil, že hlavním účelem případné americko-rusko-čínské schůzky by byla „diskuse o jaderném odzbrojení“.
Americký prezident odpovídal na otázky týkající se třístranného summitu poté, co deník Wall Street Journal přinesl zprávu, že Putin chce tohoto setkání, z něhož by byl vyloučen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, využít k dosažení mírové dohody výhodné pro Moskvu. Trump následně podotkl, že je ochoten hovořit o Ukrajině se Si Ťin-pchingem, který se podle něj ohledně Ukrajiny „choval velmi férově“ a „příliš se do toho nezapojoval“.
Otázka Íránu
Rusko se zase dle Trumpa chová „velmi slušně“ v otázce Íránu. „Pokud jde o Írán, situace je rovněž velmi dobrá. (Putin) nechává Írán na pokoji,“ podotkl šéf Bílého domu.
Americký prezident obhajoval nedávné uvolnění amerických sankcí vůči Moskvě a dodal, že USA „jednají s Kremlem o propuštění významného rukojmího“.
Trump 9. října prohlásil, že se s Putinem dohodl na dočasném zrušení amerických sankcí na vývoz ruské nafty. Minulý týden pak upustil od uvalení nových sankcí na odběratele ruské ropy. V Kyjevě mezitím ukrajinské stížnosti na přerušení sdílení zpravodajských informací ze strany USA vyvolaly debatu o americké zradě.
Šéf Bílého domu v pondělí v poznámce o ukrajinském prezidentovi Zelenském uvedl, že „je načase, aby za Ukrajinu vyjednával někdo jiný“. Zelenskyj předtím v neděli v rozhovoru s agenturou Bloomberg konstatoval, že Trump se snaží vyvinout tlak na Ukrajinu, aby se vzdala Rusku.
Americký prezident, jehož Republikánská strana čelí před blížícími se volbami do Kongresu potížím a možnosti ztráty většiny, již několik týdnů tvrdí, že za vysoké ceny nafty ve Spojených státech nemůže jím zahájená válka proti Íránu, ale ukrajinské vzdušné údery proti ruským ropným rafinériím.