Noční zákaz vycházení zajistil ve Francii klid, prohlásil Lecornu

Noční zákaz vycházení, který po několika dnech násilných demonstrací francouzské úřady vyhlásily v částech Paříže i v jiných městech, pomohl v noci na úterý zajistit klid, prohlásil dle agentury Reuters francouzský premiér Sébastien Lecornu. Francie v uplynulých dnech zažila velké demonstrace, které na některých místech provázelo násilí a rabování. Policie zadržela přes 2500 lidí.
„Cíleně zaměřené noční zákazy vycházení přispěly k tomu, že v noci na dnešek (úterý) byl klid,“ podotkl Lecornu a poděkoval policii a četnictvu. Dodal, že tam, kde bude potřeba, budou platit zákazy nočního vycházení i od úterního večera. Rozhodnou o nich prefekti v koordinaci se starosty jednotlivých obcí.
Víkendové protesty navázaly na několikatýdenní studentské demonstrace proti podfinancování školství, k protestním akcím se připojili zemědělci nebo odboráři a různé protestní skupiny.
Lecornu v pondělí prohlásil, že vláda použije veškeré prostředky k obnově pořádku, nevyloučil ani vyhlášení výjimečného stavu. Z organizování násilností obvinil krajní levici. Podle zpravodajských služeb se prý snaží vyvolat nepokoje, které by trvaly až do prezidentských voleb plánovaných na jaro.