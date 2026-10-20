V souvislosti s novelou o financování asistentů pedagoga člen sněmovního výboru pro vzdělávání Miroslav Ševčík (za SPD) prohlásil v Událostech, komentářích, že inkluze byla od začátku chyba v pojetí i v provedení. „Vládní rozhodnutí nic nenapravuje a ke zlepšení nevede,“ dodal s tím, že jde ale o určitý krok v tom, že budou asistenti směřovat k dětem, které mají postižení. Hnutí SPD se dle něj bude snažit přesvědčit ministra Roberta Plagu (za ANO), aby byla inkluze v současném pojetí zcela zrušena. Místopředseda sněmovního výboru pro vzdělávání Marek Výborný (KDU-ČSL) upozornil, že všichni ministři za SPD pro změnu hlasovali. „Nerozumím, čí názor tady hájíte,“ řekl Výborný. Dodal, že výroky typu, že inkluze je od počátku špatně či „zlo“, jsou hloupé a nejsou pravdivé. „Nejsem přesvědčen o tom, že současná situace je ideální,“ dodal s tím, že ale vítá novelu, kterou kabinet schválil. Podotkl, že vznikala ještě za minulé vlády. „Je to krok správným směrem,“ uvedl.
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VideoNovela o asistentech pedagoga k ničemu nevede, řekl Ševčík. Dle Výborného jde správným směrem
V souvislosti s novelou o financování asistentů pedagoga člen sněmovního výboru pro vzdělávání Miroslav Ševčík (za SPD) prohlásil v Událostech, komentářích, že inkluze byla od začátku chyba v pojetí i v provedení. „Vládní rozhodnutí nic nenapravuje a ke zlepšení nevede,“ dodal s tím, že jde ale o určitý krok v tom, že budou asistenti směřovat k dětem, které mají postižení. Hnutí SPD se dle něj bude snažit přesvědčit ministra Roberta Plagu (za ANO), aby byla inkluze v současném pojetí zcela zrušena. Místopředseda sněmovního výboru pro vzdělávání Marek Výborný (KDU-ČSL) upozornil, že všichni ministři za SPD pro změnu hlasovali. „Nerozumím, čí názor tady hájíte,“ řekl Výborný. Dodal, že výroky typu, že inkluze je od počátku špatně či „zlo“, jsou hloupé a nejsou pravdivé. „Nejsem přesvědčen o tom, že současná situace je ideální,“ dodal s tím, že ale vítá novelu, kterou kabinet schválil. Podotkl, že vznikala ještě za minulé vlády. „Je to krok správným směrem,“ uvedl.
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