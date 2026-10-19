Vláda projedná novelu, která mění financování asistentů pedagogů

Novelu, která má mimo jiné zajistit změnu financování asistentů pedagoga, má v pondělí opětovně na programu vláda. Na kompromisním znění se minulý týden shodli koaliční experti, promítnou se do něj připomínky Motoristů. Po týdenním odkladu by měla vláda schvalovat i předlohu, která mimo jiné upravuje pravomoci České inspekce životního prostředí (ČIŽP).
Novela ministerstva školství by měla přinést změnu financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách. Podle ministra Roberta Plagy (za ANO) směřuje k vyšší kvalitě podpůrné činnosti ve školách, stabilitě a předvídatelnosti pro všechny žáky, ne jen ty se speciálními vzdělávacími potřebami. Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů pedagoga.
Negativní stanovisko asi kabinet zaujme k návrhu poslanců opozičních Starostů a nezávislých na snížení věkové hranice pro hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí z 18 na 16 let. Na návrh ministerstva zemědělství kabinet projedná nařízení, podle kterého by cizinci z vybraných zemí nadále mohli podat až 2500 žádostí o mimořádná pracovní víza ročně, aby mohli v Česku pracovat v zemědělství, potravinářství či lesnictví.
Kabinet má na programu také vznik investičního nástroje na podporu start-upů, takzvaný Venture fond. Jde o fond, kterým mají investoři podpořit začátek inovativních podniků. Současně má rozvíjet trh rizikového kapitálu v Česku. K dispozici bude mít miliardu korun a financovaný bude ministerstvem průmyslu a obchodu. Vláda projedná i sloučení šesti státních zkušebních ústavů, které resort spravuje.