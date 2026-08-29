Školám v Praze chybí asistenti do prvních tříd. Pomáhají vychovatelky i matky


před 49 mminutami|Zdroj: ČT24

Některým základním školám v Praze před začátkem školního roku stále chybějí asistenti pedagoga. A to i přesto, že od 1. září musí být nově asistent povinně v každé první třídě s více než patnácti žáky. Některé školy proto pozice obsazují vychovatelkami z družiny, učitelkami v důchodovém věku nebo počítají i s pomocí matek budoucích prvňáčků, potvrdili ČT zástupci oslovených základních škol v hlavním městě.

Volná místa asistentů pedagoga na Základní škole Lupáčova na Praze 3 obsazují vychovatelkami. „Na povinné asistenty jsme ve dvou ze tří prvních tříd použili vychovatelky z družiny s pedagogickým vzděláním,“ upřesnil pro ČT ředitel ZŠ Jiří Kopecký. Takové řešení zvolí i na Základní škole Novoborská v Praze 9, pokud se jim nepodaří povinné asistenty do prvních tříd najít.

Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce je používání vychovatelek v pořádku, protože mají kvalifikaci. „Samozřejmě ředitelé hledají různé cesty, protože sehnat dobrého a kvalifikovaného asistenta pedagoga do prvních tříd není jednoduché,“ podotkl.

Některé školy ještě na začátku září shánějí asistenty pedagoga
Ilustrační foto

Na ZŠ Campanus obsadili část povinných asistentů matkami budoucích prvňáčků – škole se tím podařilo splnit i kvalifikační požadavky. „Všichni naši asistenti mají požadované vzdělání, některé maminky mají i vysokoškolské vzdělání a jsou překvalifikované,“ uvedla ředitelka Lenka Derková.

Jinde zase povolali učitelku z důchodu. „Na pozici povinného asistenta v jedné třídě nastoupila učitelka, která se vrátila z důchodu. V další třídě pak působí i učitelka, která je v důchodovém věku, stále u nás učí, a navíc si přibrala úvazek asistenta. V další pak přichází asistentka z podpůrného opatření v páté třídě. Mám pokryto a za ty peníze, které jsou na pozici vyčleněné, seženete hlavně srdcaře,“ poznamenala ředitelka ZŠ Mazurská Praha 8 Iva Červeňanská.

Nedostatečné finanční ohodnocení

Podle oslovených ředitelů je shánění asistentů obtížné. Na poslední chvíli, těsně před koncem prázdnin, se podařilo povinného asistenta do první třídy najít na ZŠ Litvínovská 600 na Praze 9. „Masivní nárůst dětí s podpůrnými opatřeními a navíc nešťastné rozhodnutí ministerstva školství dát povinného asistenta jako zkrácený úvazek v Praze vyčerpal trh kvalifikovaných lidí,“ upozornila ředitelka Naďa Koháková. Situaci by podle ní pomohla možnost úvazky slučovat a asistenty ve třídách prostřídávat.

Kromě povinných asistentů do prvních tříd mají navíc některé školy problém najít i asistenty, kteří jsou přidělováni na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny ke konkrétnímu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami.

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Ředitelka ZŠ Veronské náměstí Jitka Urbánková se přes léto setkala s případem, kdy na inzerát zareagovala pouze jedna uchazečka, která následně nepřišla ani na pohovor. Asistent jí stále chybí. „Poradny většinou píšou asistenty pedagoga na půl, maximálně tříčtvrteční úvazek, což není pro zájemce finančně zajímavé,“ dodala.

Ředitel ZŠ Donovalská Tomáš Marek v minulých letech řešil situaci, kdy si zájemci své zaměstnání na poslední chvíli rozmysleli a po letních prázdninách nakonec nenastoupili. „Uchazeč najde jiné místo, ať už na jiné škole, nebo v jiném oboru a za více peněz,“ dodal. Letos škole stále chybějí tři asistenti.

Asistenti nově povinně v prvních třídách

Dosud byli asistenti pedagoga ve školách přidělováni jen žákům se speciálními potřebami na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Od září budou povinně v každé první třídě s více než patnácti žáky. Cílem má být podle ministerstva školství pomoci dětem s hladkým přechodem z mateřské školy do základní.

Ministerstvo školství navíc od roku 2027 plánuje další změnu – asistenti pedagoga by už neměli být přidělováni jednotlivým žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Namísto toho by se mohli věnovat skupinám žáků nebo celé třídě, a to i bez doporučení z poradny.

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