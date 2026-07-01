Opozice ve společném prohlášení odmítla změnu financování ČT a ČRo


1. 7. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Opoziční strany na středeční schůzce k budoucnosti veřejnoprávních médií odmítly změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Současný poplatkový model označily ve společném prohlášení za funkční, zaručuje podle nich nezávislost a předvídatelnost financování ČT a ČRo. Vláda chce televizi a rozhlas financovat ze státního rozpočtu. Opozice také vyzvala ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy), aby k tématu svolal schůzku všech parlamentních stran a ředitelů ČT a ČRo.

Starostové a nezávislí (STAN) svolali schůzku k veřejnoprávním médiím podruhé, do sněmovny na ni ve středu dorazili i ředitelé ČT Hynek Chudárek a ČRo René Zavoral, naopak zástupci koalice chyběli. Předseda STAN Vít Rakušan po uzavřeném jednání kritizoval, že téma musí místo kabinetu moderovat opozice.

Poslanec Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), který se jako jediný zástupce koalice účastnil první schůzky v dubnu, novinářům řekl, že si neuvědomil, že se schůzka koná. Neporozuměl navíc, v čem je odlišná od setkání předchozího.

„Kdybych si to uvědomil, že ta schůzka je, asi bych tam šel, ale nějak už těch schůzek je moc na téma ČT a ČRo. Ty věci se pořád dokola opakují, zaznívají stejné argumenty,“ uvedl. Dodal, že stejně jak opozice vyčítá vládním poslancům, že nenaslouchají vedení ČRo, ČT, tak opozice také nenaslouchá, protože nechce podpořit senátní ústavní novelu zákona o Nejvyššímu kontrolním úřadu, která by umožnila prověrky hospodaření ČT a ČRo.

„Stále říkají, že tento návrh si budou podmiňovat nějakými dalšími změnami ústavy. A toto je přeci něco, co ředitelé ČT i ČRo chtějí, a to bez podmínek, které si klade opozice,“ uvedl Vondráček. Ohledně harmonogramu řekl, že návrh zákona vláda navrhne po prázdninách.

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„Budeme to chtít projednat klasickým způsobem ve třech čteních. Ještě se diskuse povede i na výborech, takže si myslím, že prostor vyjádřit se budou mít všichni poslanci a že není důvod, aby se to potom nějak obstruovalo. Aby někdo říkal, že diskuse neprobíhá, protože diskuse bude na plénu samozřejmě probíhat a bude určitě velmi pestrá,“ řekl Vondráček.

Zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 ve společném usnesení uvedli, že změnu financování odmítají, nynější model pokládají za funkční. „Podporujeme zachování současné šíře služeb, kterou veřejnoprávní média dnes poskytují,“ uvedly strany.

Vládu vyzvaly ke zveřejnění všech podkladů a analýz, ze kterých vycházela při tvorbě svého návrhu. Podle vlády se rozpočty ČT a ČRo po zrušení poplatků sníží zhruba o patnáct procent, celkem o 1,4 miliardy korun

Opozice odmítá jakoukoliv změnu financování

Opozice podle Rakušan odmítá jakoukoliv změnu financování. „Nechceme přistupovat na žádné kompromisy. My tady nelicitujeme o nějakých částkách. My se tady bavíme o tom, aby veřejnoprávní média mohla fungovat svobodně, aby nikdo nezasahoval do redakční práce,“ uvedl. Opozice avizuje obstrukce a Rakušan boj nepovažuje za prohraný. Pokud se zákon začne projednávat na podzim, nelze stihnout účinnost od příštího roku, věří.

Podle šéfa ODS Martina Kupky by změna financování znamenala zestátnění ČT a ČRo a opozice tomu ve středu řekla jasné ne. „Ministr kultury ani vláda nejsou schopni na celou řadu našich argumentů vůbec reagovat,“ uvedl. Kabinet podle něj dělá nehorázné a špatné kroky, které ohrožují samotné fungování veřejnoprávních médií.

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Podle místopředsedkyně Pirátů Kateřiny Stojanové vláda ANO, SPD a Motoristů dosud nevysvětlila, proč je stávající systém placení koncesionářských poplatků nefunkční. „Zazněly výhrady právníků, že je potřeba tento případný návrh zákona notifikovat Evropské komisi,“ uvedla. Piráti chtějí jednat s prezidentem, aby se kvůli předpisu obrátil také na Benátskou komisi Rady Evropy, která je jejím poradním orgánem pro ústavněprávní otázky.

Reakce ředitelů

Zavoral neúčast zástupců koalice včetně ministra kultury považuje za chybu. S opozicí souhlasí při volání po veřejné debatě. „Pojďme se bavit opravdu o racionálních, rozumných argumentech, o podkladech, analýzách, skutečných faktech, protože jediný důvod, který my pořád slyšíme, je, že je to ve vládním prohlášení. Ale upřímně, pro zástupce médií veřejné služby, toto argument není. To je argument možná pro politiky,“ prohlásil.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Chudárek považuje za nedostatečné, že k novému návrhu již nebude žádné řízení, ale pouze pozměňovací návrh. „To znamená, že je to pro nás omezená možnost vyjádření,“ podotkl s tím, že plánuje jednat s poslanci na obou stranách spektra, aby vyjednal nejlepší podmínky. „Abychom věděli společně, co do těch pozměňovacích návrhů umístit,“ podotkl.

Návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, který ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet, vláda schválila v polovině června. Návrh přiznává oběma médiím zhruba o patnáct procent méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Kabinet změnu financování odůvodňuje mimo jiné úsporami.

Koaliční politici tvrdí, že nezávislost ČT a ČRo tím není nijak ohrožena, podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie.

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