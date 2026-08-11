Rusko po více než čtyřech letech propustilo vězněného Američana

Rusko v úterý propustilo Američana Roberta Gilmana, který v tamním vězení strávil více než čtyři roky poté, co byl obviněn z napadení policisty. Ruský vůdce Vladimir Putin mu s ohledem na špatný zdravotní stav udělil milost z humanitárních důvodů, uvedli američtí činitelé. Organizace, která se o propuštění bývalého příslušníka námořní pěchoty zasazovala, minulý týden sdělila, že muž byl v ruském vězení podroben psychickému a fyzickému mučení a že „mu hrozí smrt“.
Bílý dům a americké ministerstvo spravedlnosti vyzvaly Moskvu k propuštění dvaatřicetiletého Gilmana, aby mohl být předán do péče lékařů ve Spojených státech. Gilman byl vězněn ve Voroněži, asi 550 kilometrů jižně od Moskvy. Podrobnosti o jeho zdravotním stavu nejsou známy, píše agentura AP.
Eric Lebson, ředitel pro strategii organizace Global Reach, která zastupuje Gilmanovu rodinu, však minulý týden agentuře Reuters řekl, že muž byl na konci června v katatonickém stavu převezen z vězeňské nemocnice na psychiatrické oddělení civilní nemocnice.
Vypadá v dobré kondici, uvedl činitel USA
Američtí představitelé v úterý oznámili, že osvobozený Američan je na palubě letounu amerického ministerstva zahraničí, který s ním míří z Ruska na Dulleské letiště u Washingtonu. V letadle, kde je i Gilmanova matka Nina, ho vyšetří čtyři lékařií.
„Celkově vzato vypadá v dobré kondici,“ prohlásil dle Reuters jeden z činitelů. Muž je podle něj „schopen mluvit a chodit“.
Gilmana na Dulleském letišti přivítá zvláštní vyslanec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a náměstek poradce pro národní bezpečnost Sebastian Gorka. O jeho propuštění oba usilovali spolu se šéfem diplomacie USA Markem Rubiem či Trumpovým zeťem Jaredem Kushnerem.
Propuštěný Američan bude nejspíše následně letecky přemístěn do rehabilitačního zařízení v San Antoniu v Texasu, kde dostane lékařskou péči, uvedly zdroje z Washingtonu.
Obvinění z napadení policisty
Gilman, který sloužil u námořní pěchoty v letech 2019 až 2020, v lednu 2022 cestoval v Rusku vlakem, když ho zatkli ve Voroněži. Ruská státní média informovala, že byl zadržen za napadení policisty v opilosti.
Jeho otec, Vladimir Gilman, který z Ruska emigroval do Massachusetts, však v komentáři v listu Boston Globe předloni napsal, že obvinění je nepravdivé. Synovi se podle něj udělalo nevolno, když k incidentu došlo, a policistu kopl omylem.
Původní verdikt tři a půl roku vězení si Gilman vyslechl v roce 2022, soudy ale v následujících letech vynesly verdikty další s tresty vězení za údajné útoky na dozorce a vyšetřovatele.
Američtí činitelé doplnili, že Putinův poradce Jurij Ušakov minulý týden informoval Trumpovy poradce, že ruský vládce přistoupil na udělení milosti Gilmanovi vzhledem ke svému přátelství s Trumpem. Spojené státy podle nich výměnou za Gilmana nevydaly žádné ruské vězně. „Je to gesto dobré vůle,“ prohlásil jeden americký zdroj o Putinově rozhodnutí.