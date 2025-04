Rusko a USA si vyměnily dva vězně. Budují vzájemnou důvěru, píše WSJ

Spojené státy a Rusko si v Abú Dhabí vyměnily dva vězně. Informoval o tom list The Wall Street Journal (WSJ) s tím, že je to další známka budování vzájemné důvěry v době, kdy obě jaderné mocnosti jednají o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války, kterou Moskva zahájila svou plošnou invazí před více než třemi lety.

V rámci čtvrteční výměny, kterou podle WSJ dohodly tajné služby, Rusko předalo Američanům Kseniji Karelinovou s ruským a americkým občanstvím. USA naopak vydaly Rusům Artura Petrova, který je občanem Ruska a Německa.

Karelinovou loni v srpnu poslal ruský soud na dvanáct let do vězení za vlastizradu. Té se podle verdiktu dopustila tím, že dobročinné organizaci ve Spojených státech poskytla příspěvek ve výši asi padesát dolarů (zhruba 1140 korun) na podporu Ukrajiny. Karelinová se narodila v Rusku, ale v roce 2012 emigrovala do USA a v roce 2021 získala americké občanství. Její právník již podle Reuters oznámil, že z Abú Dhabí odletěla do USA, což následně potvrdil americký ministr zahraničí Marco Rubio.

Agentura TASS s odvoláním na zdroje v ruské tajné službě FSB napsala, že Karelinová dostala od ruského prezidenta Vladimira Putina milost. Rubio o jejím trestu vězení uvedl, že byl nespravedlivý.