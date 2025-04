Pokus, který se vymkl kontrole. Sovětské úřady se explozi v Černobylu snažily utajit

Před devětatřiceti lety došlo k největší jaderné havárii v dějinách. V tehdejším Sovětském svazu explodoval čtvrtý blok Černobylské jaderné elektrárny. Po výbuchu se do atmosféry uvolnil radioaktivní mrak. Sovětské úřady se nejprve snažily tragédii utajit. To se ovšem nepodařilo, jelikož radioaktivní kontaminace byla ekvivalentem čtyř set jaderných bomb svržených na Hirošimu. Poškozený reaktor byl pak postupně zakryt ochranným sarkofágem.

Zlomovým datem se stal 26. duben roku 1986. Noční pokus na čtvrtém reaktoru černobylské jaderné elektrárny se totiž vymkl kontrole. Následný výbuch rozmetal do ovzduší silně radioaktivní materiál, který následně do vzduchu uvolňoval i požár střechy.

V následujících měsících se uzavřená zóna rozšiřovala až do okruhu třiceti kilometrů od elektrárny. Do konce roku 1986 bylo vystěhováno 150 tisíc lidí. Do roku 2000 dokonce přes 350 tisíc.

Svět se o katastrofě dozvídal postupně. Radioaktivní mrak se rozšířil nad velkou část Evropy.

Záchranné práce a nový sarkofág

V Černobylu mezitím pokračovaly záchranné práce. Vrtulníky trosky zasypávaly pěti tisíci tunami materiálu. Úniky radiace však zastavily až za devět dní. Od června do listopadu 1986 pak vznikal první železobetonový sarkofág, který už ale za několik let hrozil zhroucením.

Nový kryt, který zakonzervoval původní stavbu, byl zprovozněn v roce 2019. Finančně ho podpořilo 45 zemí, včetně Česka.