Bitcoin letos poklesl o téměř sedm procent na 87 tisíc dolarů


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejrozšířenější kryptoměna bitcoin letos ztratila téměř sedm procent své hodnoty a na konci roku se obchodovala kolem 87 tisíc dolarů, tedy zhruba 1,79 milionu korun. Za letošní rok přitom bitcoin dosáhl svého dosavadního maxima přes 124 tisíc dolarů (2,6 milionu korun), ale také se propadl až k 76 tisícům dolarů (1,6 milionu korun). Vyplývá to z údajů serveru Kurzy.cz.

Ethereum je na tom podle analytika Purple Trading Petra Lajska hůře než bitcoin. Při ceně 2962 dolarů (61 tisíc korun) letos ztrácí přes jedenáct procent. Solana, která byla jedním z hlavních vítězů předchozího cyklu, odepsala přes 33 procent a s cenou okolo 125 dolarů (2600 korun) patří podle analytika mezi největší poražené letošního roku.

Rok 2025 byl pro bitcoin podle ředitele Bit.plus Martina Stránského jako jízda na horské dráze. Nejznámější kryptoměna vstupovala do letošního roku s cenou okolo sta tisíc dolarů (2,1 milionu korun), pak několikrát překonala hranici 110 tisíc dolarů (2,3 milionu korun) a v říjnu vystoupala na historické maximum přes 124 tisíc dolarů (2,6 milionu korun).

„Růst podpořil zejména zvýšený zájem o bitcoinové fondy ETF, dobrá nálada na globálních finančních trzích a pokračující poptávka institucionálních investorů. Po dosažení rekordních úrovní však následovala korekce. Ve druhé polovině roku bitcoin část zisků odevzdal a ke konci roku se jeho cena stabilizovala převážně v pásmu zhruba 85 tisíc (1,8 milionu korun) až 92 tisíc dolarů (1,9 milionu korun),“ uvedl Stránský.

Na začátku příštího roku lze podle něj očekávat nový nárůst ceny nad sto tisíc dolarů (2,1 milionu korun), do konce roku 2026 by cena mohla přesáhnout i 120 tisíc dolarů (2,5 milionu korun).

ČNB nakoupila testovací portfolio digitálních aktiv za milion dolarů
Ilustrační obrázek

Bitcoin má stále potenciál, ale bude nadále silně kolísat

Vývoj letos podle Stránského ukázal, že ani při historických maximech bitcoin neztrácí svou volatilitu a může prudce reagovat na pozitivní i negativní zprávy. Významnou roli v cenovém vývoji sehrávaly také regulační tlaky.

„Nejistota a odklady v oblasti kryptoměnové legislativy, zejména ve Spojených státech, opakovaně vyvolávaly krátkodobé výprodeje. Na druhé straně přetrvávající institucionální zájem a akumulace bitcoinu, včetně nákupů ze strany některých velkých firem, potvrzují, že dlouhodobý investiční příběh digitální ‚komodity‘ zůstává zachován, byť s rostoucím skepticismem ohledně rychlých krátkodobých zisků,“ řekl Stránský.

Nejvyšších měsíčních hodnot dosahovala kryptoměna bitcoin podle Rostislava Plachého z Golden Gate zejména v letních a podzimních měsících. V přepočtu na české koruny to znamenalo vrcholy přesahující 2,58 milionu korun za jeden bitcoin, zatímco v některých obdobích roku se minimální ceny pohybovaly okolo 1,5 milionu korun.

Bitcoin dál klesá, jeho cena sestoupila pod 97 tisíc dolarů
Ilustrační snímek

„Vývoj potvrzuje, že bitcoin zůstává aktivem s vysokým potenciálem, ale i s výraznými cenovými výkyvy, které vyžadují zvýšenou obezřetnost investorů. V příštím roce očekávám nárůst hodně přes 125 tisíc dolarů (2,6 milionu korun),“ řekl Plachý.

I přes korekci zůstává bitcoin podle Lajska relativně silný ve srovnání s širším kryptotrhem. „Investoři ho stále vnímají jako nejstabilnější část celého ekosystému, něco mezi technologickým aktivem a digitálním uchovatelem hodnoty. Zároveň se ale ukazuje, že jeho korelace s tradičními trhy je vyšší než kdy dřív. Jakmile se zhorší výhled pro americké akcie nebo se zvýší výnosy dluhopisů, bitcoin reaguje prakticky okamžitě a mnohdy mnohem větším pohybem. Ethereum se naopak potýká s otázkami ohledně dlouhodobého příběhu,“ doplnil Lajsek.

Letošní rok podle ředitele společnosti Coingarage Oty Jandy znamenal posun ke stabilnějšímu a vyzrálejšímu fungování celého odvětví, zejména vlivem rostoucí institucionální adopce, rozvoje ETF a příprav na regulaci MiCA.

„Do roku 2026 vstupuje trh s opatrným optimismem, kdy se očekává další profesionalizace, širší praktické využití kryptoměn a jejich postupné ukotvení v globálním finančním systému s možností dalšího růstu a nových maxim,“ podotkl Janda.

Česko je bitcoinová velmoc, vývoj překotný, regulace nutná, míní ekonomové
Ilustrační snímek

