ČNB nakoupila testovací portfolio digitálních aktiv za milion dolarů


Česká národní banka (ČNB) nakoupila digitální aktiva založená na blockchainu za milion dolarů (20,9 milionu korun). Na vytvořeném testovacím portfoliu, jehož součástí jsou bitcoin, stablecoiny navázané na dolar a tokenizované depozitum, chce získat praktickou zkušenost s držením digitálních aktiv. Portfolio nebude součástí devizových rezerv, uvedla centrální banka.

ČNB nebude investovanou částku aktivně navyšovat, hodnota portfolia se ale může měnit s ohledem na vývoj ceny digitálních aktiv. Testování portfolia, jehož hodnota představuje 0,0006 procenta rezerv tuzemské centrální banky, potrvá zhruba dva až tři roky, následně ČNB zkušenosti vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu.

ČNB nakoupila digitální aktiva prostřednictvím regulované burzy, která musí dodržovat pravidla boje proti praní špinavých peněz (AML). To zajišťuje, že nakoupená aktiva nejsou spojena s žádnou trestnou činností.

Kryptoaktiva budou pro ČNB i nadále jen okrajová

O vytvoření testovacího portfolia rozhodla bankovní rada na základě analýzy možných investic do dalších tříd aktiv, kterou si nechala zpracovat. ČNB zároveň zdůraznila, že nyní neplánuje zařadit bitcoin ani jiná digitální aktiva mezi své devizové rezervy.

ČNB si chce při testování ověřit možnost práce s aktivy založenými na blockchainu. Prověří řetězec procesů spojený s nákupem, držením a správou digitálních aktiv, včetně bezpečnostních mechanismů či prověřování souladu s AML. Testování podpoří podle centrální banky i plnění úkolů, které má ČNB v oblasti dohledu nad finančním systémem.

ČNB nakoupila testovací portfolio digitálních aktiv za milion dolarů

Česká národní banka (ČNB) nakoupila digitální aktiva založená na blockchainu za milion dolarů (20,9 milionu korun). Na vytvořeném testovacím portfoliu, jehož součástí jsou bitcoin, stablecoiny navázané na dolar a tokenizované depozitum, chce získat praktickou zkušenost s držením digitálních aktiv. Portfolio nebude součástí devizových rezerv, uvedla centrální banka.
