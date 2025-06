Česko je bitcoinová velmoc, vývoj překotný, regulace nutná, míní ekonomové

Do budoucna je však nutné sledovat vývoj a případně diskusi o zákonné regulaci opět otevřít. Na kryptoměny je nutné nahlížet jako na něco, co „tady prostě je“, zdůrazňuje Hindls. V trží kapitalizaci světa jsou kryptoměny podle něj nezanedbatelné. Zatím sice tvoří asi 1,3 procenta globální tržní kapitalizace, tento poměr však může růst vzhledem k tomu, že vývoj bitcoinu je velmi dynamický. Jeho hodnota vzrostla z čtrnácti tisíc v roce 2016 na dva a čtvrt milionu v červnu letošního roku. Jen během května vzrostla cena měny o osm procent.

Na překotnost vývoje v rámci bitcoinu, a to i legislativního, upozorňuje také Krištoufek.

Rezervy státu v digitální měně

To, aby banky ukládaly státní rezervy do bitcoinů, v současné chvíli Hindls nepodporuje, podotýká ale, že za deset let to možná bude realitou. „Pokud centrální banky drží zlato, nevidím důvod, proč by nemohly držet bitcoin,“ kontruje Krištoufek. Existují sice některá rizika, jako je například vyšší volatilita, ale podle něj je to jen otázka času, kdy bude bitcoin součástí rezerv centrálních bank.