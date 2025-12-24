Zájem o revizi letadel v tuzemsku roste, aerolinky přicházejí z celého světa


před 39 mminutami|Zdroj: ČT24
Zájem o revizi letadel v tuzemsku roste. V hangárech na pražské Ruzyni servisuje své stroje víc než desítka aerolinek z celého světa. Během dekády se jejich počet zdvojnásobil. I proto tam hledají nové zaměstnance. Lidí ve specializovaných profesích je ale málo.

V jednom z hangárů na pražské Ruzyni se ani koncem roku práce nezastaví. Hlavní sezona údržby letadel je od října do dubna a kompletní revize stroje může trvat až měsíc a půl. Potvrzuje to i letecký mechanik Petr Weber, jenž tu pracuje dva roky.

„Děláme to s kolegou už druhý den, protože lano vede přes celé letadlo, úplně odpředu až dozadu,“ vysvětluje, zatímco mění právě zkorodované lano natažené ke směrovce.

Hangárem ročně projde na osmdesát letadel, technici provádějí jejich revize, mění podvozky i motory. Pracuje tam přes sedm set zaměstnanců v několika směnách – včetně těch nočních.

Každý krok techniků, každé předání součástky musí být dopodrobna zmapované. Jen v hlavním skladu je totiž na sedmdesát tisíc typů leteckých dílů.

Celý provoz je digitalizovaný a kontroluje se, že v letadle nic navíc nezůstalo a ani v něm nechybí. Jedno malé opomenutí totiž může být fatální. Vedle digitalizace nicméně pomáhají i časem prověřené postupy. Příkladem jsou takzvané safety piny. „Dávají se do míst, kde se něco dělá, takže všichni vědí, že v systému něco chybí,“ říká manažer skladování materiálů a nářadí Lukáš Krámek.

A kontrole podléhá také interiér strojů. Třeba sedadla se musí vyjmout a prověřuje se jejich funkčnost.

Zkušebnou musí projít každá součástka do letadla a musí být zároveň certifikovaná. Výjimku nemají ani koberce nebo čalounění sedaček.

Zájem o revizi letadel v tuzemsku roste, aerolinky přicházejí z celého světa

