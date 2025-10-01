Lidé, kteří odlétají z pražského letiště do zemí Schengenu, mohou mít od středy v příručních zavazadlech navíc až dva litry tekutin. Pro cesty do dalších zemí se pravidla zatím nemění, na palubu si lze tedy vzít nanejvýš decilitrové obaly.
Do letadla až se dvěma litry tekutin. Pražské letiště mění pravidla
2 minuty
„Nově jsme schopni odbavovat lahve v nádobách o objemech až do dvou litrů. Doposud bylo možné odbavovat pouze tekutiny do sto mililitrů,“ řekl manažer bezpečnostní kontroly Letiště Praha Ondřej Táborský. Není ale podle něj možné si vzít dvě litrové lahve.
O zmírnění podmínek informují ještě před kontrolou cestující tabule. „U stanoviště je taky pracovník bezpečnostní kontroly, který cestujícího informuje, zda si má vybalit elektroniku a tekutiny,“ popsal mluvčí letiště Jiří Hannich.
Rentgeny, díky kterým si lze vzít na palubu více tekutin, se postupně instalují po celé Evropě. Zůstávají tedy místa, kde se třeba s většími nápoji nebo kosmetikou ještě projít nedá. Informace cestující najdou na webech jednotlivých letišť.