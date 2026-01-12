Ráno bylo nejmrazivější za celou zimu, má se ale oteplit

Pondělní ráno bylo v této zimě dosud nejmrazivější. Teploty v Čechách a na západě Moravy klesly většinou dvanáct až dvacet stupňů pod nulu, výjimečně i níže. Ve zbytku Moravy a ve Slezsku je mráz mírnější. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V úterý meteorologové už takový mráz nečekají, bude ale hrozit ledovka.
„Teploty vzduchu v Čechách a na západě Moravy klesly většinou na minus dvanáct až minus dvacet stupňů Celsia, výjimečně i níže. Na Moravě a ve Slezsku je mráz mírnější, většinou od minus devíti do minus čtrnácti stupňů, na Ostravsku je kolem minus osmi stupňů Celsia,“ uvedl k pondělnímu ránu ČHMÚ.
Pondělí bude podle meteorologů posledním výrazně mrazivým dnem, večer a v noci na úterý do Česka od západu začne proudit teplejší vzduch.
Hrozí ledovka
Sněhové srážky budou během večera a noci na úterý postupně od jihozápadu přecházet v mrznoucí a bude se vytvářet ledovka, varoval ČHMÚ. V pásu od severozápadních Čech přes střední Čechy na jihozápad Moravy může mít ledovka tloušťku dva až pět milimetrů. „Na severovýchodě a východě území srážky zůstanou většinou sněhové,“ doplnili meteorologové.
V úterý může mrznout přes den už jen na Moravě a ve Slezsku, ve středu už jen na Moravě. Teploty by ale měly klesat už jen maximálně k minus třem stupňům Celsia. Jinde bude v úterý a ve středu od nuly do pěti stupňů Celsia, takové teploty přes den vydrží pak v celém Česku do konce týdne. V noci bude většinou od plus jednoho do minus tří stupňů Celsia.
Komplikace na železnicích
Mrazivé počasí a sníh na některých místech komplikovaly provoz na železnici. Nevyjely některé osobní vlaky z pražského Radotína na Smíchovské nádraží, jeden osobní vlak byl odřeknut kvůli zamrzlé výhybce v Děčíně. Kvůli závadě na odstavném nádraží vyjelo z Prahy ranní pendolino směrem do Ostravy se zpožděním 105 minut. Vyplývá to z webu Českých drah.
Kromě zpožděného pendolina se vysoké zpoždění očekává také u vlaku railjet do Vídně. Se zpožděním v desítkách minut musí cestující počítat také u některých dalších dálkových spojů. Omezení vlaků z Radotína potrvá do dopoledních hodin. Část vlaků je odkloněna a nejede přes Velkou Chuchli, uvádí web dopravce. Podle webu měly poruchu také výhybky ve středočeských Dobřichovicích a Řevnicích.
Problémy byly i na dalších tratích. Kvůli vysokým zpožděním jeden ranní rychlík Vltava z jihu Čech skončil v Benešově u Prahy, v opačném směru stejný rychlík brzy ráno nejel. V hlavním městě nevyjely ani některé osobní vlaky zajišťující příměstskou dopravu.