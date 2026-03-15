Ukrajina ukázala diplomatům materiály ohledně následků ruského útoku na Družbu


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Šéf ukrajinské energetické společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj představil zástupcům 31 zemí materiály, které mají ukazovat následky ruského útoku na ropovod Družba. Po lednovém přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska tímto potrubím vlády v Bratislavě a v Budapešti opakovaně obvinily Ukrajinu, že obnovu provozu ropovodu záměrně oddaluje.

„Představili jsme vyčerpávající materiály o povaze útoku a jeho následcích, včetně fotografií a videí z místa události. Diplomatům jsme také podrobně vysvětlili výzvy, kterým naši kolegové čelí,“ napsal na facebooku v sobotu Koreckyj.

Uvedl také, že obnova infrastruktury je složitý technologický proces, který vyžaduje čas, specializované vybavení a práci v podmínkách trvalé hrozby opakovaných ruských útoků.

Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj
Ropovod Družba na území Maďarska

Koreckyj nezmínil, zda se setkání zúčastnili zástupci Maďarska a Slovenska. Některá ukrajinská média však v této souvislosti informovala, že maďarští a slovenští zástupci na brífinku přítomni byli.

Tento týden přijela na Ukrajinu maďarská delegace s cílem zjistit stav ropovodu Družba. Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že delegace nemá oficiální status ani naplánovaná oficiální jednání. Inspekci ropovodu tento týden navrhla Kyjevu také Evropská komise.

Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ropovod podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť naproti tomu obviňují Kyjev z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.

Maďarská delegace chce jednat o inspekci Družby, Kyjev misi zpochybnil
Ropovod Družba

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Írán je ochoten jednat o příměří, řekl Trump. Sám zatím dohodu odmítá

Írán je ochoten jednat o příměří v současném konfliktu, řekl v telefonickém rozhovoru se zpravodajskou televizí NBC News americký prezident Donald Trump. Dodal ale, že on zatím není připraven dohodu s Íránem uzavřít. Podmínky navrhované Íránem zatím nejsou dost dobré. Jaké konkrétní podmínky by měla případná dohoda splňovat, však neupřesnil.
03:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izraelské síly zabily na Západním břehu rodinu, uvedly palestinské úřady

Izraelské síly v neděli zabily na okupovaném palestinském Západním břehu Jordánu čtyřčlennou palestinskou rodinu, prohlásily podle agentury Reuters palestinské zdravotní úřady. Ty rovněž oznámily smrt dalšího Palestince zabitého izraelskými osadníky. Izraelská armáda uvedla, že zprávy prověřuje.
před 1 hhodinou

Ozbrojenci v Nigérii zabili dvacet lidí, ukradli dobytek a majetek

Při útoku ozbrojenců v centrální části Nigérie zemřelo dvacet lidí. Útočníci nejprve přepadli vojenskou hlídku a poté vtrhli do nedaleké vesnice, kde ukradli velké množství dobytka a majetku. Uvedla to podle agentury AFP místní rozvojová organizace Kanam Development Association (KADA).
04:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V Rakousku útočník s nožem zabil jednu osobu a jednu těžce zranil. Je zadržen

V centru rakouského města Linec v sobotu večer útočník s nožem pobodal dva muže. Jeden z nich krátce po převozu do nemocnice zemřel, druhý utrpěl těžká zranění, podle policie však není v ohrožení života, napsala agentura APA. Policie útočníka krátce po činu zadržela. Motiv zatím není jasný a vyšetřování pokračuje.
01:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Demonstranti na Kubě napadli kancelář komunistické strany, píší agentury

Protivládní demonstranti napadli kancelář komunistické strany v kubánském městě Morón, které leží několik stovek kilometrů od metropole Havany, píší s odvoláním na místní média agentury Reuters a AFP. Demonstrace proti výpadkům v dodávkách proudu a proti nedostatku potravin začala v pátek večer pokojně, ale v sobotu ráno se změnila ve vandalismus, uvedl kubánský server Invasor.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média

Časně ráno byl v Bagdádu zasažen areál americké ambasády, nad kterým pak byl pozorován oblak černého dýmu, uvedla agentura AFP. Informace se ale rozcházejí ohledně typu úderu. Podle AFP zasáhl jednu z budov dron, podle agentury AP dopadla na přistávací plochu pro helikoptéru raketa. Ambasáda později podle agentur Reuters a AFP vyzvala Američany, aby Irák okamžitě opustili.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřelo nejméně pět lidí

Pět lidí zemřelo při rozsáhlém ruském nočním vzdušném útoku na Kyjevskou oblast, informoval šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnyk, který tak zvýšil původní bilanci. Nejméně dvaadvacet dalších utrpělo zranění. Ukrajinci pak podle ruských úřadů zasáhli rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska a podle ukrajinské tajné služby také trajekty v Kerčském průlivu.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...