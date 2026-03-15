Ukrajina ukázala diplomatům materiály ohledně následků ruského útoku na Družbu

Šéf ukrajinské energetické společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj představil zástupcům 31 zemí materiály, které mají ukazovat následky ruského útoku na ropovod Družba. Po lednovém přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska tímto potrubím vlády v Bratislavě a v Budapešti opakovaně obvinily Ukrajinu, že obnovu provozu ropovodu záměrně oddaluje.
„Představili jsme vyčerpávající materiály o povaze útoku a jeho následcích, včetně fotografií a videí z místa události. Diplomatům jsme také podrobně vysvětlili výzvy, kterým naši kolegové čelí,“ napsal na facebooku v sobotu Koreckyj.
Uvedl také, že obnova infrastruktury je složitý technologický proces, který vyžaduje čas, specializované vybavení a práci v podmínkách trvalé hrozby opakovaných ruských útoků.
Koreckyj nezmínil, zda se setkání zúčastnili zástupci Maďarska a Slovenska. Některá ukrajinská média však v této souvislosti informovala, že maďarští a slovenští zástupci na brífinku přítomni byli.
Tento týden přijela na Ukrajinu maďarská delegace s cílem zjistit stav ropovodu Družba. Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že delegace nemá oficiální status ani naplánovaná oficiální jednání. Inspekci ropovodu tento týden navrhla Kyjevu také Evropská komise.
Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ropovod podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť naproti tomu obviňují Kyjev z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.