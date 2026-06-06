Hegseth v Normandii kritizoval evropskou obranu

Ve francouzské Normandii se konal ceremoniál na připomínku vylodění spojeneckých sil v roce 1944. Zúčastnil se například slovenský premiér Robert Fico (Smer) nebo americký ministr obrany Pete Hegseth, který varoval před imigrací a vyzval Evropu k větší angažovanosti v oblasti obrany, napsaly agentury Reuters a AFP.
Fico se podle webu STVR účastnil ceremonie ve městě Dunkerque, kde s tamním starostou uctil památku příslušníků československých a spojeneckých jednotek. U této příležitosti řekl, že Slovensko respektuje a s úctou přijímá fakt, že jej osvobodili především vojáci z Rudé armády a z Rumunska, kteří při tom zahynuli.
„Muži pohřbení zde bojovali uvnitř válečné aliance, v níž každý partner přispěl svou měrou pracovitosti, odvahy a obětavosti. Žádné prázdné slogany, žádné okázalé summity, žádná prohlášení,“ řekl ironicky Hegseth.
„Každá spojenecká země v roce 1944 obětovala krev a přispěla svým dílem. Amerika musí jít příkladem a my tak učiníme, ale naši spojenci musí stát po našem boku,“ dodal ministr obrany na americkém hřbitově v Colleville-sur-Mer před 9387 bílými kříži amerických vojáků, kteří padli v boji v bitvě o Normandii.
Šéf Pentagonu také v přítomnosti francouzské ministryně obrany Catherine Vautrinové řekl, že mír je zaručen pouze silou. Zdržel se přitom jakékoliv zmínky o současných konfliktech v Íránu, na Ukrajině a v jiných částech světa, podotkla AFP.
Kritika evropských metropolí
Hegseth v projevu rovněž kritizoval evropské metropole za to, že na pláže na kontinentě „připlouvají lodě a přicházejí lidé“ a že je podle něj zaplavují různé nebezpečné ideologie. V této souvislosti položil řečnickou otázku, jestli Evropa proti této „invazi“ zakročí, nebo jestli je už příliš pozdě, a projev zakončil biblickým citátem.
Hegsethova slova odrážejí kritiku, kterou Evropě směřuje vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington tvrdí, že Evropa trpí slabou obranou, má zbytečnou byrokracii, je neschopná řešit migraci a cenzuruje krajně pravicové a nacionalistické hlasy, které jim brání dostat se k moci.
Loni vydaný dokument o americké národní bezpečnostní strategii varoval, že Evropě hrozí „zánik civilizace“ a že musí změnit kurz, má-li zůstat spolehlivým spojencem USA. Tento dokument a výroky Trumpových úředníků ale podle Reuters změnily pohled na úzké vztahy mezi Evropou a USA a přinutily ji diverzifikovat a snížit závislost na amerických technologiích a obraně.
Vylodění v Normandii, které se uskutečnilo 6. června 1944, je nejvýznamnější takovou operací v dějinách. Armáda složená z 6939 lodí a 132 700 mužů z Británie, Kanady, USA, Belgie, Norska a Polska zaútočila na 80 kilometrech normandských pláží. Operace známá jako Overlord rozhodujícím způsobem přispěla k vítězství nad nacistickým Německem, které bylo z východu sevřeno Sovětským svazem.