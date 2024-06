Vylodění v Normandii otevřelo novou frontu a nasměrovalo Hitlera k porážce

před 32 m minutami | Zdroj: VHÚ , National WW2 Museum , CNN , The D Day Story , Loc.gov

A ani ho příliš neznepokojilo, když Německo roku 1939 napadlo Polsko – to už studoval sport na univerzitě. Velké světové dění se jeho života dotklo až roku 1941, když japonské bombardéry zničily americkou flotilu v Pearl Harbouru – podobně jako většina ostatních Američanů toužil po odvetě. To už byl ženatý, čekal své první dítě a pracoval pro americkou armádu. V té době se už rodily plány, které měly zbytek jeho života zcela proměnit.

První světová válka skončila oficiálně 11. listopadu 1918 – v té době byl Schroeder ještě v plenkách, byly mu pouhé čtyři měsíce. Německo a další poražené mocnosti se cítily být výsledky zneuctěné a ponížené, proto se snažily o změnu poměrů, zejména poté, co se moci chopil Adolf Hitler. Roku 1933, kdy zvítězil ve volbách a stal se kancléřem, hrál ještě Schroeder basketbal a basebal na své střední škole v Marylandu. O tom, co se děje na starém světadílu, se stejně jako většina jeho vrstevníků moc nezajímal.

Pak se člun zastavil. LCPV narazil do kráteru vzniklého jedním z výstřelů a pak se spustila jeho rampa. Schroeder sjel do vody jako první – a pak následovalo jeho 31 mužů. V po pás hluboké vodě se brodil směrem k pláži Utah – a byl zřejmě prvním americkým vojákem, který na ni během Dne D vstoupil. Byl jedním ze 150 tisíc mužů, kteří se toho dne na francouzské pláže vylodili – a na rozdíl od tisíců z nich ho přežil.

Kapitán Leonard T. Schroeder si hodil pušku přes rameno, pravou ruku držel na pistoli. Hlavu měl staženou mezi ramena a přilbu M-1 naraženou hluboce do čela. Velitel pěší střelecké roty F, 2. praporu 8. pěšího pluku 4. pěší divize, stál na palubě výsadkové člunu LCPV. Všude kolem něj se ozývaly výstřely jak z německých, tak i amerických zbraní. Obranná palba z německých pozic se střetávala s americkou podpůrnou střelbou – a Schroederův člun byl uprostřed všeho toho smrtícího zmatku.

„Charakteristickým rysem příprav invazní operace byla – kromě rozsáhlých zastíracích opatření k utajení přesného místa vylodění – také aktivita spojeneckého letectva. To už dlouho před invazí prakticky získalo nadvládu ve francouzském vzdušném prostoru, získalo podrobné informace o obranných postaveních na pobřeží a v předvečer invaze rozbilo protivníkovu radiolokační síť včasné výstrahy,“ uvádí Rajlich.

Co v té době dělal kapitán Schroeder? Už v lednu 1944 jeho divize opustila Nový svět a dorazila na jih Anglie, kde pokračovala v nácviku obojživelného vylodění na francouzských plážích. Nepřipravovala se jen pěchota, která měla nést většinu tíhy války, ale i další složky armád.

„Volba padla na vzdálenější ploché pláže Seinské zátoky v Normandii, mezi poloostrovem Cotentin a městem Caen, kde německé velení nepovažovalo invazi za příliš pravděpodobnou. Tento kalkul, navíc podpořený rozsáhlou dezinformační kampaní, vyšel,“ doplňuje Rajlich s tím, že dokonce ještě několik dní po zahájení invaze se Hitler domníval, že v Normandii jde jen o manévr k odpoutání pozornosti. To byl mimo jiné jeden z důvodů, proč tam nedovolil včas přesunout síly – zejména tankové – dislokované v prostoru Pas-de-Calais.

Spojenecké velení se totiž velmi aktivně soustředilo na to, aby Němce klamnými zprávami přesvědčilo o tom, že hlavním cílem je oblast Calais a útok na Normandii bude jen zastírací manévr. Posloužila k tomu práce tajných služeb, falšování radiokomunikace nebo údajná existence invazní armády vedené generálem Georgem Pattonem.

Jednotka kapitána Schroedera dostala za úkol prolomit německé mořské opevnění a přesunout se do vnitrozemí, aby se zmocnila města Sainte-Marie-du-Mont. Útok na pláž byl úspěšný, přestože se Schroederovi muži i další jednotky vylodili asi dva kilometry od zamýšleného cíle. Samotný Schroeder byl hned v prvních minutách zraněn, naštěstí jen lehce. Nepřátelský výstřel ho zasáhl do levé ruky, přesto pokračoval v postupu a vedl své muže z pláže dále do vnitrozemí. Po druhém zranění stejné ruky už ale jeho tělo odmítlo poslouchat. Probudil se na nosítkách, na nichž bylo připevněné doporučení lékaře: „Amputovat.“

Schroeder tuto značku nepozorovaně zničil a během evakuace do Anglie odmítl morfium; byl rozhodnutý zůstat při vědomí a stále přitom prosil lékaře, aby mu paži neodstraňovali. Lékaři mu sice ruku zachránili, ale zranění Schroederovi znemožnilo návrat k jeho jednotce.

Spojencům se sice nepodařilo splnit všechny úkoly, jež předpokládal plán vylodění, přesto vybudovali předmostí, které poté den po dni rozšiřovali. O necelý týden později, 11. června, byly pláže plně zajištěny a v Normandii se vylodilo přes 326 tisíc vojáků, více než padesát tisíc vozidel a přibližně sto tisíc tun techniky.