Prezident jmenuje Babiše premiérem 9. prosince

Prezident Petr Pavel jmenuje šéfa hnutí ANO Andreje Babiše premiérem v úterý 9. prosince. Ocenil, že dostál dohodě a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmů. Babiš ve čtvrtek večer oznámil, že se vzdá svého holdingu Agrofert. Nevrátí se mu ani po konci v politice. Firmu dostanou jeho potomci zpět, až zemře.
„Oceňuji jasný a srozumitelný způsob, jakým Andrej Babiš dostál naší dohodě a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu. Rozhodl jsem se, že do funkce předsedy vlády ho proto jmenuji v úterý 9. prosince v 9 hodin. Respektuji tím výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu a dosavadní průběh vyjednávání vzniku koaliční vlády,“ uvedl Pavel.
„Prezident od počátku v souladu s ústavou požadoval, aby budoucí předseda vlády jasně a veřejně oznámil, jak bude řešit tento střet a jakým způsobem vyhoví zákonu,“ uvedl Hrad ve vyjádření. Prezident podle něj nemůže být arbitrem zvoleného řešení a nemá ani ústavní pravomoci, které by jej opravňovaly k přezkoumávání navrhovaného řešení.
Pavel podle Hradu vnímá řešení, které Babiš zvolil, jako veřejný závazek, který učinil nejen vůči němu, ale především vůči české veřejnost. Důležitý podle prezidenta bude i způsob provedení celého procesu.
Babiš ve videu zveřejněném ve čtvrtek na sociálních sítích uvedl, že s Agrofertem nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů.