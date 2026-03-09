Týden přinese přeháňky, teploty ale zůstanou jarní

Česko čeká oblačný týden, místy zaprší. Teploty ale i nadále zůstanou jarní, přes den se budou pohybovat nad deseti stupni. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Pondělí bude polojasno až oblačno, místy přechodně zataženo, na Moravě a ve Slezsku budou mít na obloze ještě jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na dvanáct až sedmnáct stupňů.
V noci na úterý se mohou v Čechách ojediněle objevit přeháňky. Teploty klesnou na sedm až dva stupně a lehce nad nulou se budou držet i během nocí v dalších dnech.
Od úterý bude většinou oblačno, místy meteorologové očekávají přeháňky, v úterý se dokonce může vyskytnout bouřka. Denní teploty se budou v následujících dnech držet většinou mezi jedenácti a šestnácti stupni.
„Ve středu budou odpolední teploty mezi dvanácti až sedmnácti stupni, stejné to bude v okolních státech. Maxima ve čtvrtek budou mezi deseti až patnácti stupni a v pátek mezi jedenácti až šestnácti stupni Celsia,“ popsala meteoroložka ČT Marie Odstrčilová.