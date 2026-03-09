Týden přinese přeháňky, teploty ale zůstanou jarní


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
Studio 6: Jaké bude počasí (9. 3. 2026)
Zdroj: ČT24

Česko čeká oblačný týden, místy zaprší. Teploty ale i nadále zůstanou jarní, přes den se budou pohybovat nad deseti stupni. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Pondělí bude polojasno až oblačno, místy přechodně zataženo, na Moravě a ve Slezsku budou mít na obloze ještě jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na dvanáct až sedmnáct stupňů.

V noci na úterý se mohou v Čechách ojediněle objevit přeháňky. Teploty klesnou na sedm až dva stupně a lehce nad nulou se budou držet i během nocí v dalších dnech.

Od úterý bude většinou oblačno, místy meteorologové očekávají přeháňky, v úterý se dokonce může vyskytnout bouřka. Denní teploty se budou v následujících dnech držet většinou mezi jedenácti a šestnácti stupni.

„Ve středu budou odpolední teploty mezi dvanácti až sedmnácti stupni, stejné to bude v okolních státech. Maxima ve čtvrtek budou mezi deseti až patnácti stupni a v pátek mezi jedenácti až šestnácti stupni Celsia,“ popsala meteoroložka ČT Marie Odstrčilová.

Nad Českem se objevil prach ze Sahary, ovlivní počasí následujících dní
Písek ze Sahary v ovzduší

Do Prahy se krátce před pondělní sedmou hodinou ranní vrátil zatím poslední repatriační let z válkou zasaženého Blízkého východu, letoun ze saúdskoarabského Rijádu dopravil 180 Čechů. V noci také přistála i pravidelná linka z Dubaje se 189 cestujícími, uvedla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Podle dat ministerstva zahraničních věcí se deseti repatriačními vládními lety vrátilo do Česka více než 1500 lidí.
Hosté Událostí, komentářů týdne rozebrali americko-izraelský útok na Írán, odvetné údery Íránu na země Blízké východu a repatriaci Čechů z regionu. Tématem byl i projev prezidenta Petra Pavla ve sněmovně, tři roky jeho působení v prezidentské funkci a nevydání předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD) a premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání. Pozvání přijali herečka Bára Štěpánová, historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek, novinář a kastelán Matěj Stropnický, básník a textař Petr Soukup a biochemik Jan Konvalinka. Pořadem provázela Jana Fabianová.
Česko čeká oblačný týden, místy zaprší. Teploty ale i nadále zůstanou jarní, přes den se budou pohybovat nad deseti stupni. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Až třetina žen se v těhotenství nebo po porodu potýká s depresemi, úzkostmi i nejistotou. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Včasnému odhalení má pomoct nový národní screening, resort se na tom dohodl s gynekology, porodníky i psychiatrickou společností. Naváže na projekt Národního ústavu duševního zdraví.
Na Klínovci by mohla vzniknout připomínka událostí ze srpna 1968. Tamní vysílač teď získal ocenění Evropské dědictví. Dokumentaristé organizace Paměť národa přiblížili, že tam rozhlasové a televizní vysílání silou ukončila vojska Varšavské smlouvy. Klínovec je tak součástí sítě čtrnácti míst v Česku, kde lidé bojovali za svobodu projevu.
Uplynul rok od chvíle, kdy ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny coby dar od Tomáše Jiřikovského. Ten je teď ve vazbě. Vyšetřování a prověřování kauzy v mnoha větvích pokračuje. Případ dál promlouvá i do tuzemské politiky. Ministerstvo financí dokončuje audit počínání svých předchůdců, resort spravedlnosti chystá vznik nového kontrolního orgánu státních zástupců.
Jak opravit čtyřicet let zanedbávané domy a byty, ale zároveň nastavit přijatelné nájemné. Problém, který před pětatřiceti lety začali řešit nejen politici. Hlasitě se začali ozývat ti, kteří dostali v restituci zpět své nemovitosti, a někdy i ti, kteří v nich bydleli. Nájemné sice postupně růst začalo, jeho regulace ale definitivně skončila až na konci roku 2012.
Více než polovina poslanců působí vedle celostátní politiky i v té regionální. Většinou na pozicích zastupitelů. Sedmadvacet členů sněmovny ale radnice přímo vede. Další dva pak stojí v čele krajů. Řada stran a hnutí přitom kumulaci funkcí před volbami kritizovala.
