Hosté Událostí, komentářů týdne rozebrali americko-izraelský útok na Írán, odvetné údery Íránu na země Blízké východu a repatriaci Čechů z regionu. Tématem byl i projev prezidenta Petra Pavla ve sněmovně, tři roky jeho působení v prezidentské funkci a nevydání předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD) a premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání. Pozvání přijali herečka Bára Štěpánová, historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek, novinář a kastelán Matěj Stropnický, básník a textař Petr Soukup a biochemik Jan Konvalinka. Pořadem provázela Jana Fabianová.