Evropa se stala největším dovozcem zbraní, mezi státy vede Ukrajina


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropa v letech 2021 až 2025 zvýšila dovoz zbraní o 210 procent a stala se tak největším dovozním regionem na světě. Přispěl k tomu hlavně konflikt na Ukrajině, který z této východoevropské země učinil největšího jednotlivého dovozce zbraní. Česko je na 17. místě mezi vývozci zbraní.

Vyplývá to ze zprávy, kterou v pondělí zveřejnil Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI). Nárůst porovnává s obdobím let 2016 až 2020.

Celosvětový objem transferů zbraní se pak ve stejném časovém rozmezí zvýšil o 9,2 procenta. Spojené státy si dál upevnily pozici nejvýznamnějšího vývozce zbraní, zatímco export z Ruska výrazně klesl. Růst globálních toků byl nejvyšší od období 2011 až 2015. Kromě Evropy a Ameriky se dovoz zbraní do všech ostatních regionů snížil.

Ukrajina se v uplynulém pětiletém období podílela na globálním dovozu zbraní z 9,7 procenta, z toho téměř polovina pocházela z USA. Stala se tak největším jednotlivým importérem zbraní na světě. Loni se však dovoz zbraní do země prudce snížil, což lze vysvětlit poklesem dodávek z USA.

Výdaje na zbrojení rostly v roce 2024 nejrychleji od konce studené války
Americká protitanková střela TOW-2A vypuštěná během cvičení tchajwanských vojáků

Evropa je největším odběratelem zbraní z USA

Evropa se poprvé od 60. let minulého století stala regionem s největším objemem dovozu zbraní na světě a na celosvětovém dovozu zbraní měla třetinový podíl. Programový ředitel SIPRI Mathew George uvedl, že kromě Ukrajiny také evropské státy posílily svoji vojenskou sílu kvůli hrozbě ze strany Ruska. Téměř polovinu svých zbraní, konkrétně 48 procent, Evropa nakoupila z USA. Nahradila tak Blízký východ a stala se největším odběratelem amerických zbraňových systémů. Vývoz z USA do Evropy se zvýšil o 217 procent.

Spojené státy měly za posledních pět let na celkovém transferu zbraní podíl 42 procent. Zvýšil se tak z 36 procent v letech 2016 až 2020. Celkem vyvezly USA zbraně do 99 států, nejvíce pak do Evropy, která měla na vývozu ze země podíl 38 procent, druhý Blízký východ 33 procent. Z jednotlivých zemí byla největším odběratelem Saúdská Arábie s podílem 12 procent na celkovém americkém vývozu.

Druhým největším dodavatelem zbraní byla s podílem na celkovém objemu 9,8 procenta Francie. Celkový vývoz ze země stoupl o 21 procent, z toho v rámci Evropy o 452 procent. Téměř 80 procent francouzských zbraní ale směřovalo mimo Evropu.

Německo a Ukrajina spustily společnou výrobu dronů
Volodymyr Zelenskyj drží první dron vyrobený ve spolupráci Ukrajiny a Německa

Vývoz ruských zbraní klesl

Rusko bylo jediným dodavatelem zbrojních systémů z první desítky, jehož vývoz klesl, a to o 64 procent. Podíl Ruska na celosvětovém vývozu se pak snížil na 6,8 procenta z 21 procent v období 2016 až 2020. Téměř tři čtvrtiny ruského vývozu směřovaly do Indie, Číny a Běloruska.

Německo v uplynulém pětiletém období předstihlo Čínu a stalo se čtvrtým největším vývozcem zbraní s podílem na globálním vývozu 5,7 procenta. Téměř čtvrtina veškerého exportu sousední země směřovala na Ukrajinu a dalších 17 procent do jiných evropských zemí.

Z dalších zemí pak vývoz z Itálie stoupl o 157 procent, země se tak posunula mezi vývozci zbraní na šestou příčku z desáté. Více než polovina vývozu směřovala na Blízký východ. Izrael, který je sedmým největším dodavatelem zbraní na světě, pak zvýšil podíl na globálním vývozu o 1,3 procentního bodu na 4,4 procenta a poprvé předstihl Británii, jejíž podíl činil 3,4 procenta. Izrael se zaměřuje na systémy protivzdušné obrany, po kterých je celosvětově vysoká poptávka.

Ukrajina dováží zbraně nejvíc na světě, USA upevnily pozici exportního lídra
Raketový systém Patriot

Mezi 25 největších vývozců zbraní se dostalo i Česko. Jeho podíl na celkovém vývozu zbraní činil 0,4 procenta, ve srovnání s obdobím 2016 až 2020 stoupl o desetinu procentního bodu. Celkový vývoz pak vzrostl o 62 procent. SIPRI loni v prosinci upozornil, že tuzemská společnost Czechoslovak Group (CSG) zaznamenala v roce 2024 největší růst tržeb mezi stovkou největších výrobců zbraní na světě, a to o 193 procent – částečně kvůli vládnímu projektu na dodávku dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu.

Mezi dovozci byla za Evropou druhým největším dovozním regionem Asie a Oceánie s podílem na celosvětovém dovozu 31 procent, a to navzdory prudkému poklesu dovozu do Jižní Koreje a Číny. Obě země omezily dovoz a stále více spoléhají na zbraně vlastní výroby. Čína se tak poprvé od období 1991 až 1995 nedostala mezi deset největších dovozců.

Výběr redakce

Íránské údery na Izrael pokračují, v Bahrajnu dron zranil 32 lidí

Íránské údery na Izrael pokračují, v Bahrajnu dron zranil 32 lidí

04:32Aktualizovánopřed 6 mminutami
Ceny ropy a plynu prudce rostou

Ceny ropy a plynu prudce rostou

08:23Aktualizovánopřed 17 mminutami
„Jestřáb“ Modžtaba Chameneí se těší oblibě revolučních gard

„Jestřáb“ Modžtaba Chameneí se těší oblibě revolučních gard

11:16Aktualizovánopřed 24 mminutami
Izrael udeřil na předměstí Bejrútu

Izrael udeřil na předměstí Bejrútu

01:49Aktualizovánopřed 38 mminutami
Důchodový věk se na 65 letech zastropuje později, řekl Juchelka

Důchodový věk se na 65 letech zastropuje později, řekl Juchelka

03:24Aktualizovánopřed 48 mminutami
Evropa se stala největším dovozcem zbraní, mezi státy vede Ukrajina

Evropa se stala největším dovozcem zbraní, mezi státy vede Ukrajina

před 56 mminutami
Nezaměstnanost v únoru mírně vzrostla, přibylo volných míst

Nezaměstnanost v únoru mírně vzrostla, přibylo volných míst

10:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Praze přistály další dva lety z Blízkého východu

V Praze přistály další dva lety z Blízkého východu

08:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Íránské údery na Izrael pokračují, v Bahrajnu dron zranil 32 lidí

Írán vypálil svou první salvu střel na Izrael po zvolení nového nejvyššího duchovního vůdce, uvedla v noci na pondělí agentura AFP s odvoláním na íránskou státní televizi. Zdravotníci v Izraeli poté informovali o jedné lehce zraněné ženě. Během dalších úderů na Izrael byl zabit jeden člověk a další dvě osoby zraněny. Při útoku íránského dronu na bahrajnský ostrov Sitra utrpělo zranění 32 civilistů, z toho čtyři lidé utrpěli těžká zranění. Další dron zaútočil na rafinerii bahrajnské společnosti Bapco, která kvůli tomu možná nebude schopna plnit své mezinárodní závazky. Podle deníku Ha'arec se na severu Izraele rozezněly sirény kvůli útokům ze strany Íránu a Hizballáhu.
04:32Aktualizovánopřed 6 mminutami

Ceny ropy a plynu prudce rostou

Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Ministři financí zemí G7 a šéf Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol proto budou jednat o společném uvolnění ropy z nouzových rezerv. Kvůli konfliktu na Blízkém východě prudce roste také cena plynu.
08:23Aktualizovánopřed 17 mminutami

„Jestřáb“ Modžtaba Chameneí se těší oblibě revolučních gard

Nově zvolený nejvyšší duchovní vůdce Íránu Modžtaba Chameneí má úzké vazby na revoluční gardy a milice Basídž. Dříve se podílel na potlačování protivládních protestů. Nový vůdce není ajatolláh a pokračování dynastie může vyvolat u některých Íránců odpor. Pro příznivce režimu ale symbolizuje kontinuitu a stabilitu. Podle experta Vlastislava Břízy teď kapitulace Teheránu není ve hře.
11:16Aktualizovánopřed 24 mminutami

Izrael udeřil na předměstí Bejrútu

Izraelská armáda podnikla další vlnu úderů na jižní předměstí Bejrútu. Síly židovského státu podle agentury AFP tvrdí, že cílily na finanční instituci al-Kard al-Hasan, která je oficiálně neziskovou charitou teroristického proíránského hnutí Hizballáh. Skupina naopak bez důkazů uvedla, že svádí boje s izraelskými vojáky, které vysadily vrtulníky na východě Libanonu u hranic se Sýrií.
01:49Aktualizovánopřed 38 mminutami

Evropa se stala největším dovozcem zbraní, mezi státy vede Ukrajina

Evropa v letech 2021 až 2025 zvýšila dovoz zbraní o 210 procent a stala se tak největším dovozním regionem na světě. Přispěl k tomu hlavně konflikt na Ukrajině, který z této východoevropské země učinil největšího jednotlivého dovozce zbraní. Česko je na 17. místě mezi vývozci zbraní.
před 56 mminutami

Letiště i základny. Satelity ukazují následky úderů na Blízkém východě

Už více než týden pokračují vzdušné údery Izraele a Spojených států na strategické cíle napříč Íránem. Napadená země zahájila odvetné operace a raketami i drony útočí na americké základny i další cíle v okolních státech Perského zálivu – například v Kataru či Bahrajnu. Konflikt výrazně narušil leteckou dopravu v celém regionu a spojení s místními metropolemi zůstává nadále komplikované. Článek přibližuje následky konfliktu prostřednictvím satelitních snímků.
před 1 hhodinou

V Praze přistály další dva lety z Blízkého východu

Do Prahy se krátce před pondělní sedmou hodinou ranní vrátil zatím poslední repatriační let z válkou zasaženého Blízkého východu, letoun ze saúdskoarabského Rijádu dopravil 180 Čechů. V noci také přistála i pravidelná linka z Dubaje se 189 cestujícími, uvedla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Podle ministerstva zahraničních věcí se deseti repatriačními vládními lety vrátilo do Česka více než 1500 lidí. V pondělí večer je v plánu další let do Egypta.
08:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Exploze poničila synagogu v Lutychu, starosta odsoudil antisemitismus

Budovou synagogy v belgickém Lutychu otřásl v pondělí nad ránem výbuch, který způsobil škody na její fasádě i domech v okolí. Nikdo neutrpěl zranění. Starosta města odsoudil čin jako násilný útok proti židům, informují belgická média. Policie uzavřela okolí synagogy a explozi vyšetřuje, podrobnosti zatím neuvedla.
před 2 hhodinami
Načítání...