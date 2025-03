Ukrajina dováží zbraně nejvíc na světě, USA upevnily pozici exportního lídra

Dovoz zbraní do Evropy v období let 2020 až 2024 stoupl oproti předchozímu období o 155 procent a Ukrajina se po ruské invazi v roce 2022 stala největším dovozcem zbraní na světě. Spojené státy pak nadále dominují globální scéně, tamní společnosti zvýšily svůj podíl na celosvětovém vývozu zbraní v letech 2020 až 2024 na 43 procent z pětatřiceti v období 2015 až 2019. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnil Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI).