Pivo radši doma a nealko. Návyky Čechů se mění i ve stravování

V podniku o více než dvě stě kilometrů dál – v Lechovicích na Znojemsku – sází na staročeskou klasiku. „Na tu poctivou českou kuchyni, jako je třeba vinařský guláš nebo naše pečené koleno. Ale máme tady širokou škálu jídel,“ upřesňuje šéfkuchař restaurace U Bazalů Josef Toman.

Tradiční jídla si tam pravidelně dává Drahomíra Vlčidlová. Občas ale potřebuje změnu. „Já jsem masová, takže maso můžu. Ale jsou i doby, kdy mám chuť třeba na zeleninu a klidně si dám ovocný nebo zeleninový salát,“ říká.

Popularita bezmasých jídel roste

Pokrmy bez masa vyžadují strávníci stále častěji. Šéfkuchaři je tak přidávají do běžné nabídky. Hostům vyšli vstříc jak v pražské, tak i v moravské restauraci. „Neznamená to, že se lidé stávají vegetariány, ale znamená to, že si maso už nedopřávají každý den,“ vysvětluje Fichtner. Na otázku, zda je to kvůli ceně nebo zdraví, odpovídá, že je to hlavně životním stylem. „Začínali jsme s nulovým počtem vegetariánských jídel. Teď už máme na oběd dvě stálá vegetariánská jídla,“ doplnil.

„Děláme i bezmasá jídla, jako jsou italská rizota arboria. Buď zeleninová, nebo houbová. Devadesát procent věcí si můžou dát lidé bez lepku,“ doplňuje Toman.

Oba šéfkuchaři se ale shodují, že tradiční pokrmy jen tak nevymizí a v nabídce je proto musejí ponechat. Podobné je to i s dezerty. Nejčastěji se prodávají ty klasické – třeba větrníky. „Teď jsme přidali na jednu sezonu dubajskou čokoládu. Ta je taková trendy, všude se o ní mluví. Ta ho lehce dohání, ale větrník stále vede,“ popisuje Fichtner.

Hosté ale zároveň vyžadují kvalitnější servis než dříve. Nejčastěji do restaurací chodí mezi čtvrtkem a sobotou.