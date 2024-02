V restauracích se mění chování hostů. Ty vesnické řeší existenční problémy

ČT24, ško

před 3 h hodinami | Zdroj: ČT24

Události: V restauracích se mění chování hostů, ty vesnické řeší existenční problémy (zdroj: ČT24)

Restaurace hlásí úbytek poledních strávníků. Lidé totiž navzdory pomalejší inflaci stále váhají s útratami. Zároveň se mění chování stálých hostů restaurací. Ti omezují frekvenci večerních návštěv, nebo konzumují méně než v minulosti. Záleží ale na konkrétním místě. Prakticky všechny hospody ale zdražily. Kvůli rostoucím nákladům i kvůli zvýšení DPH u točeného piva.

V jídelně v centru Prahy se specializují na vaření obědů. Jejich zákazníci mají rádi klasickou kuchyň. „Samozřejmě svíčková, rajská, koprová, řízek. Senioři většinou omáčku, polévku,“ sděluje pokladní Jídelny Světozor Petra Veselá. Denně vydají až tři sta porcí. Naposledy ceny měnili před půl rokem. Teď se ale řada jejich strávníků snaží šetřit. Vynechávají polévku nebo pití. I proto si dál zdražovat netroufají. „Zatím to držíme, co můžeme,“ dodává Veselá. Zatímco v jídelně v centru Prahy ve tři hodiny zavírají, v hospodě o pár ulic dál vítá v půl čtvrté Filip Výborný první hosty. Ještě před pár měsíci přitom otevíral dopoledne, vařil a měl zaměstnance. „Kuchaře jsem propustil, protože lidé přestali na jídlo chodit tolik jako dřív před covidem. Ze sta obědů se to snížilo na dvacet. Pak už to nemělo význam, protože byly dražší energie a výdaje než to, co jsem vydělal,“ sděluje majitel restaurace U Žaludů Filip Výborný. Teď má v kuchyni plnou jen jednu lednici. S jídlem, které připraví sám a rychle. Nad vodou ho drží dlouholetí zákazníci. I oni ale utrácejí méně. „Štamgasti, kteří byli dřív zvyklí si dávat šest piv, si dají jenom tři. Nebo chodí ob den. Teď mají asi málo peněz, každý chodí do práce. Tady v centru jsou drahé nájmy,“ popisuje Výborný. Pivo od nového roku zdražil o čtyři koruny. Promítl do něj vyšší sazbu DPH.

Podobně cenu piva zvýšili i v další restauraci zhruba o pět kilometrů dál. I tam ubylo hostů, kteří přijdou na večeři. „U stolu si ze čtyř osob jídlo dají třeba dva a zbytek už jenom konzumuje nápoje. Cena je pro někoho určující, protože máme levnější pivo i dražší pivo a toho levnějšího piva od ledna prodáváme více,“ sděluje provozovatel restaurace U Zábranských Milan Mužátko. Více hostů chodí na celé menu Jejich zákazníci šetří i během obědů. Podobně jako v jídelně častěji vynechají pití. A hledají výhodné nabídky. „Chodí více hostů na celé menu, kde máme polévku, hlavní chod a dezert v jedné zvýhodněné ceně,“ doplňuje Mužátko. V rodinné restauraci na pražských Vinohradech si na nedostatek hostů nestěžují. „Jedna věc je, že máme stálé zákazníky z okolí, druhá že si k nám lidi chodí sednout před divadlem na skleničku, na malou večeři,“ míní výčepní z Vinárny u Vávrů Anna Horáčková. I oni do cen promítnou zvýšenou sazbu daně. Odlivu zákazníků se ale díky výhodné poloze nebojí.

Ceny v gastronomii se už loni meziročně zvýšily o šest procent. Podniky je měnily průběžně během roku. Nejvíce si připlatili zákazníci v kavárnách, v průměru o 11 procent. Naopak nejméně zdražovaly diskotéky a bary. Tam ceny v meziročním srovnání poskočily jen o tři procenta. Letos pak čekalo zákazníky další zdražení, třeba točeného piva kvůli zvýšené sazbě DPH. Konkrétně půllitr čepované dvanáctky stál letos v lednu v průměru 57 korun 80 haléřů. Loni v lednu to bylo 52 korun 40 haléřů. V roce 1985 stálo čepované pivo průměrně čtyři koruny a 86 haléřů. Z průměrné mzdy by si jich zákazník mohl koupit zhruba šest set. Za 35 let cena poskočila na necelých 40 korun. Díky růstu mezd to ale stačilo až na devět set piv. Problémy na venkově „Třeba hospůdky na venkově budou mít velký problém, protože tam zdražení piva byť o tři koruny znamená poměrně velkou rezistenci ze strany zákazníků,“ varuje prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Řada vesnických hospod se i kvůli zdražování potýká s existenčními problémy. Někde se snaží udržet provoz aspoň do jara, kdy chodí více lidí. V Sobíňově na Havlíčkobrodsku pomáhá i místní radnice symbolickým nájmem a topením zdarma. Hospoda tak má dál otevřeno. Přitom dříve byla dlouho zavřená, ale moc si ji přáli. A tak obec koupila starou budovu a místní ji přestavěli. Provozovatele hledali rok a našli. Hospodský Tomáš Mládek to bere jako výzvu. „Když ostatní hospody zavíraly, tak já jsem otevřel,“ konstatuje provozovatel hospody Kohout na Pivu. Káva tam stojí 45 korun, pivo 40 a limonáda 25.