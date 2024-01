Točené pivo podražilo od prosince v průměru o více než dvě koruny, meziročně o desetinu

Luboš Kastner, který zastupuje gastronomii v Asociaci malých a středních podniků, řekl, že řada míst zatím ke zdražování v souvislosti se změnou sazeb DPH nepřistoupila. Navýšení daně se tedy u řady z nich do cen úplně nepromítlo, tvrdí.

Průměrná cena dvanáctistupňového piva je nyní zhruba o pět korun a 40 haléřů vyšší než loni v lednu. Výrazně vyšší oproti zbytku Česka je cena v Praze, kde lidé zaplatí za půllitr točeného piva v průměru 69,80. U restaurací ve městech je průměr 69,20, zatímco na vesnicích je to 49,10 koruny.

Z dat společnosti dále vyplývá, že od začátku prosince do druhého týdne v lednu 35 procent provozoven ceny neměnilo. Podle Sirotka to naznačuje, že průměrná cena piva ještě poroste. Pětina podniků naopak za stejné období zdražila o šest a více korun.

Na podzimní zdražování piva nejspíše naváže růst DPH. Podle pivovarů to ohrozí hlavně venkovské hospody

Data Dotykačky také ukázala, že ještě o něco více než točené pivo zdražily v restauracích domácí limonády. V lednu se jejich ceny zvýšily meziročně o 11,7 procenta. Změna DPH se dotkla i nealkoholických nápojů, které se stejně jako točené pivo přesunuly z patnáctiprocentní sazby do základní sazby 21 procent. Cena limonád vzrostla i od prosince do poloviny ledna, a to o 5,5 procenta. Lednové ceny v restauracích jsou meziročně vyšší o osm procent i u kávy.