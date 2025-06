Vědci zachytili na Antarktidě signály, které si neumí vysvětlit

Signály zaznamenal experiment ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna), který sleduje rádiové signály pomocí citlivých přístrojů na balonech až třicet kilometrů nad Antarktidou.

Detektor nad Antarktidou rádiové impulzy zachytil, jako by vycházely přímo z ledu, a to pod neobvyklým úhlem třiceti stupňů. Přicházely z míst, kde není žádný možný zdroj, takže musely přijít z větší vzdálenosti. Působilo to tak, jako by putovaly skrze celou Zemi a překonaly tak tisíce kilometrů skrze horniny – což ale není možné; podle toho, co se ví o částicové a vlnové fyzice, by zkrátka tímto materiálem neprošly. Vědci teď řeší, jak je to možné a co se vlastně děje.