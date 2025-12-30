Bulharsko přechází na euro v politicky citlivé době

Eurozóna se od Nového roku rozšíří o dalšího člena. Bulharsko opustí lev a přejde na euro. Tamější obchody už teď zobrazují ceny v obou měnách, konec ledna pak bude znamenat definitivní konec placení tou starou. Mnozí Bulhaři se však obávají, že euro přinese zdražování a chudobu. Úřady proto slibují, že dohlédnou na obchodníky. Například bulharská finanční správa bude chtít vysvětlení po těch, kteří budou požadovat vyšší ceny ve srovnání s těmi z 11. srpna. Podnikatelé se naopak těší, že jim odpadne nutnost platit poplatky v zahraničním obchodu.
Bulharsko vstupuje do Evropské měnové unie v turbulentním období. Země měla od května 2021 už šest předsedů vlády, žádný nevládl ani celý rok. Poslední premiér Rosen Željazkov rezignoval 11. prosince po mohutných protestech. Občané vyčítali jeho kabinetu plánované zvyšování daní, laxní boj s korupcí a podle mnohých i právě nezvládnutý přechod na novou měnu.