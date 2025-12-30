Bulharsko přechází na euro v politicky citlivé době


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Bulharsko přechází na euro v politicky citlivé době
Zdroj: ČT24

Eurozóna se od Nového roku rozšíří o dalšího člena. Bulharsko opustí lev a přejde na euro. Tamější obchody už teď zobrazují ceny v obou měnách, konec ledna pak bude znamenat definitivní konec placení tou starou. Mnozí Bulhaři se však obávají, že euro přinese zdražování a chudobu. Úřady proto slibují, že dohlédnou na obchodníky. Například bulharská finanční správa bude chtít vysvětlení po těch, kteří budou požadovat vyšší ceny ve srovnání s těmi z 11. srpna. Podnikatelé se naopak těší, že jim odpadne nutnost platit poplatky v zahraničním obchodu.

Bulharsko vstupuje do Evropské měnové unie v turbulentním období. Země měla od května 2021 už šest předsedů vlády, žádný nevládl ani celý rok. Poslední premiér Rosen Željazkov rezignoval 11. prosince po mohutných protestech. Občané vyčítali jeho kabinetu plánované zvyšování daní, laxní boj s korupcí a podle mnohých i právě nezvládnutý přechod na novou měnu.

Výběr redakce

Bulharsko přechází na euro v politicky citlivé době

Bulharsko přechází na euro v politicky citlivé době

před 45 mminutami
Začalo další pátrání po zmizelém letu MH370

Začalo další pátrání po zmizelém letu MH370

před 1 hhodinou
Důvěra, rozpočet a pak priority. Vládu čeká nabitý začátek nového roku

Důvěra, rozpočet a pak priority. Vládu čeká nabitý začátek nového roku

před 1 hhodinou
Dolní Lutyně kritizuje „šibeniční“ lhůtu k připomínkování změn územního plánu kvůli gigafactory

Dolní Lutyně kritizuje „šibeniční“ lhůtu k připomínkování změn územního plánu kvůli gigafactory

před 1 hhodinou
Eurostar zastavil spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem

Eurostar zastavil spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem

13:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Babiš vloží do fondu jen Agrofert, nikoli firmu SynBiol

Babiš vloží do fondu jen Agrofert, nikoli firmu SynBiol

před 2 hhodinami
Čína nacvičovala druhým dnem vojenskou blokádu Tchaj-wanu

Čína nacvičovala druhým dnem vojenskou blokádu Tchaj-wanu

06:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Vládní koalice chce zrušit služební zákon

Vládní koalice chce zrušit služební zákon

16:26Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Bulharsko přechází na euro v politicky citlivé době

Eurozóna se od Nového roku rozšíří o dalšího člena. Bulharsko opustí lev a přejde na euro. Tamější obchody už teď zobrazují ceny v obou měnách, konec ledna pak bude znamenat definitivní konec placení tou starou. Mnozí Bulhaři se však obávají, že euro přinese zdražování a chudobu. Úřady proto slibují, že dohlédnou na obchodníky. Například bulharská finanční správa bude chtít vysvětlení po těch, kteří budou požadovat vyšší ceny ve srovnání s těmi z 11. srpna. Podnikatelé se naopak těší, že jim odpadne nutnost platit poplatky v zahraničním obchodu.
před 45 mminutami

Začalo další pátrání po zmizelém letu MH370

Americká firma Ocean Infinity po několika měsících obnovila pátrání po letadle společnosti Malaysia Airlines, které před jedenácti lety za dosud neznámých okolností zmizelo v Indickém oceánu při letu MH370. Na palubě bylo 239 lidí původem nejen z Malajsie, ale také z Číny, Indonésie, Austrálie, Francie, Kanady nebo Ukrajiny.
před 1 hhodinou

Eurostar zastavil spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem

Železniční společnost Eurostar v úterý kvůli technickým potížím přerušila provoz všech svých spojů mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem, informovala s odvoláním na sdělení podniku agentura AFP. Díky částečnému znovuotevření tunelu pod Lamanšským průlivem ho později odpoledne začala obnovovat. Vlakovou dopravu narušily potíže s dodávkou elektřiny.
13:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Čína nacvičovala druhým dnem vojenskou blokádu Tchaj-wanu

Čína pořádala druhý den po sobě rozsáhlé vojenské cvičení v okolí Tchaj-wanu. Aktivity Pekingu mají simulovat blokádu tchajwanských přístavů, Čína tím chce prý vyslat ostrovu „důrazné varování“. Tchajwanský prezident Laj Čching-te ujistil, že jeho země bude jednat tak, aby nezhoršovala napětí ani nevyvolávala spory. Podle Reuters také ostře odsoudil čínské počínání a vyzval k tomu i další země. Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za svou vzbouřenou provincii.
06:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Překvapivý postup separatistů v Jemenu znesvářil Saúdy s Emiráty

Mezinárodně uznávaná jemenská vláda kvůli postupu separatistů podporovaných Spojenými arabskými emiráty (SAE) na jihu země vyhlásila na tři měsíce výjimečný stav. Na 72 hodin také uzavřela letecké, námořní i pozemní hranice. Na zahraniční vojenskou podporu separatistů udeřila ze vzduchu koalice vedená Saúdskou Arábií. Překvapivá ofenziva vrazila klín mezi křehké zahraniční spojence v konfliktu. SAE odpoledne oznámily stažení svých zbývajících jednotek z Jemenu.
11:53Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Neznámí zloději podnikli jednu z největších loupeží v německé historii

Kořist v hodnotě přibližně třicet milionů eur (přes 727 milionů korun) si podle prvních odhadů vyšetřovatelů odnesli neznámí pachatelé, kteří se provrtali do trezoru pobočky spořitelny v západoněmeckém Gelsenkirchenu. Podle agentury DPA se pravděpodobně jedná o jedno z největších loupežných přepadení v historii německé kriminalistiky.
před 4 hhodinami

BBC: Ruské ztráty rostou nejrychleji od začátku války

Ruské ztráty se ve válce s Ukrajinou zvyšují za posledních deset měsíců nejrychleji od začátku rozsáhlé plnohodnotné invaze v roce 2022. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnila britská veřejnoprávní stanice BBC. Ta dává tento vývoj do možné souvislosti se snahou administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa o dosažení mírové dohody.
před 5 hhodinami

Dánové si letos na Vánoce poslali poslední dopisy do schránek, pošta službu ruší

Vysoce digitalizované Dánsko je pravděpodobně první evropskou zemí, která v těchto dnech ruší doručování dopisů v rámci poštovních služeb a z měst odstraňuje všechny poštovní schránky, píše německý týdeník Der Spiegel.
před 7 hhodinami
Načítání...