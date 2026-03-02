Cestovní kanceláře ruší zájezdy do Emirátů. S turisty v místě jsou v kontaktu

Zrušené zájezdy a dovolené do Spojených arabských emirátů (SAE) kvůli konfliktu na Blízkém východě se týkají čtyř až pěti tisíc cestujících z Česka. Informoval o tom místopředseda Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jan Papež. Zároveň ujistil, že lidé, kteří uvázli v SAE a cestovali s cestovními kancelářemi (CK), jsou zabezpečení, mají kde bydlet i co jíst. Pobyty se většinou prodloužily.
Írán, Izrael a Irák oznámily, že uzavírají do odvolání svůj vzdušný prostor. Následně tak učinily Katar, Kuvajt a SAE. Mezinárodní letiště v Dubaji, které je nejrušnějším vzdušným přístavem na světě, posléze informovalo o dočasném uzavření provozu.
V systému Drozd bylo v neděli odpoledne v zemích Blízkého východu zaregistrováno zhruba 6650 Čechů, z toho asi 3500 Čechů ve Spojených arabských emirátech, v Ománu zhruba 900.
„Teď je nejdůležitější čekat. Ti, kteří jsou v Abú Dhabí, dostali nabídku od tamní vlády, že jim zaplatí jejich ubytování a stravování po dobu, než se odtud začne létat. Předpokládám, že podobný návrh padne i v Dubaji,“ popsal Papež. Do té doby se podle něj o sebe musí lidé postarat sami, případně jim pomůže CK, která je do destinace odvezla. „Ale zatím to není nic fatálního, že by lidé třeba neměli kde bydlet, co jíst nebo že by byli ohroženi na životech,“ dodal Papež.
Například CK Blue Style má v oblasti Blízkého východu několik stovek klientů. Kancelář cestujícím prodlužuje pobyty na své náklady, aby jim zajistila komfort i bezpečí, sdělila ČTK Simona Fischerová, mluvčí CK Blue Style. „Naši delegáti jsou také přímo na místě k dispozici a v kontaktu s klienty. Všichni jsou v pořádku,“ uvedla Fischerová.
CK Čedok má ve SAE dvě skupiny klientů na poznávacím zájezdu a několik dalších klientů na individuálních pobytech. „V Ománu se nachází přibližně dvě stě našich klientů, kterým dnes na vlastní náklady zajišťujeme přepravu zpět do České republiky. Zároveň máme nižší desítky klientů v destinacích, kteří měli transferovat přes zavřená letiště. Hledáme možný vhodný spoj zpět do Česka,“ sdělila mluvčí Klára Divíšková.
Cestujícím jsou podle Divíškové k dispozici průvodci a delegáti a mají zajištěnou nepřetržitou asistenci. „Všem klientům v dotčených destinacích jsme prodloužili ubytování i navazující služby tak, aby byli plně zajištěni až do doby návratu. Možnosti návratu řešíme operativně podle aktuální dostupnosti leteckých spojů a zároveň čekáme na případná oficiální doporučení ministerstva zahraničních věcí, včetně možnosti repatriačních letů,“ dodala Divíšková.
Návraty do Česka
CK Fischer a Exim tours má v Ománu zhruba čtyři sta cestujících, část z nich se v pondělí vrátí, uvedl mluvčí Jan Bezděk. Čechy bude v pondělí z Ománu dopravovat letecká společnost Smartwings. V SAE je podle Bezděka téměř osm set lidí. „Klienti jsou v tuto chvíli na hotelích, je o ně postaráno z hlediska ubytování i stravy,“ řekl Bezděk. Veškeré náklady za prodloužené pobyty zaplatí podle něj cestovní kancelář.
Další desítky lidí podle Bezděka zůstávají na Zanzibaru, Mauriciu či Maledivách, protože měli zpět do Česka letět s přestupem ve Spojených arabských emirátech. „Zatím tam zůstávají dál, mají prodloužený pobyt a snažíme se najít nějakou alternativu, jak je dostat domů,“ řekl Bezděk. Návrat podle něj komplikuje spíše obsazenost letů.
Také ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal uvedl, že se čeká na otevření vzdušného prostoru a obnovení leteckých spojení. Cestující, kteří uvázli kdekoliv jinde ve světě, protože měli letenky přes přestupní místa, kde je nyní pozastavena letecká doprava, mohou podle něj využít alternativní možnost. Lidé cestující z Afriky mohou využít Turkish Airlines, KLM, Air France a British Airways, z Asie pak Koren Air, China Airlines, Hainan Airlines, Asiana či Turkish Airlines, řekl Trejbal.
Lidé mají podle Trejbala sledovat aktuální informace o zrušených či omezených letech přímo na webových stránkách letecké společnosti a odletového letiště, v případě potřeby změny letu se mají obrátit na daný web.
Web Kiwi.com uvedl, že od víkendu navýšil počet zaměstnanců na linkách péče o zákazníky a situaci sleduje. „S našimi zákazníky v dotčených oblastech jsme v kontaktu a poskytujeme jim proaktivně co nejaktuálnější informace,“ uvedla mluvčí Kiwi.com Daniela Chovancová. Zákazníci, kteří měli v postižené oblasti plánovaný přestup, mohou využít alternativní trasy, například přes Istanbul, Kiwi jim poskytne okamžitý kredit na nákup nové letenky, uvedla Chovancová.
Přímo na letištích v zasažených zemích čekají podle Papeže zejména lidé, kteří cestovali individuálně. Z Dubaje by se někteří lidé mohli dostat zpět do Česka přes Omán, pokud se do země dostanou pozemní cestou. Papež nicméně neočekává, že by se do Ománu snažilo dostat mnoho lidí.
Rušené zájezdy
Aktuální období je podle Papeže nejvyšší sezonou pro cestování do arabských emirátů. CK oslovené agenturou ČTK uvádějí, že zájezdy do regionu ruší a klientům nabízí buď nový termín dovolené, jinou destinaci, nebo vrácení peněz.
Válečný konflikt je dle Papeže považován za zásah vyšší moci a kanceláře mají několik možností, jak situaci řešit. Většinou nabízí jak bezplatnou změnu termínu či destinace, tak i vrácení peněz.
Například cestovní kancelář Čedok zrušila všechny zájezdy do regionu Blízkého východu s odlety plánovanými do 9. března včetně. „Zároveň jsme dočasně pozastavili prodej zájezdů do tohoto regionu na celý tento týden. Odlety v pozdějších termínech budeme nadále vyhodnocovat podle aktuálního vývoje a bezpečnostních doporučení,“ uvedla mluvčí Čedok Divíšková.
Dovolené do destinací na Blízkém východě pozastavila i CK Blue Style. „Klientům, kteří mají plánované odlety do těchto zemí do 9. března 2026, umožňujeme bezplatnou změnu destinace či termínu, případně storno bez poplatků. Postupně individuálně kontaktujeme klienty, kteří mají dovolenou v dotčené oblasti, abychom s nimi našli nejlepší možné řešení,“ popsala mluvčí společnosti Fischerová.
V tomto týdnu měly na dovolenou do SAE podle mluvčího CK Fischer a Exim Tours Bezděka odcestovat vyšší stovky lidí. „Klienty postupně obvoláváme s tím, že se buď můžeme pokusit změnit ten zájezd za jiný, nebo mají nárok na bezplatné storno a vrácení peněz. Stejné podmínky platí i pro klienty, kteří měli letět ve čtvrtek do Ománu," řekl.
Změny letenek
Lidem, kteří zakoupili letenky přes portál Kiwi.com a jejichž lety byly zrušeny, poskytuje portál okamžitý kredit, který mohou použít k nákupu náhradních letenek u jakékoli letecké společnosti. „Nejsou tak omezeni pouze na jednoho dopravce, takže jakmile se vzdušný prostor opět otevře, budou mít širší možnosti,“ uvedla mluvčí portálu Chovancová.
Z Letiště Praha v pondělí aerolinie zrušily devatenáct letů, všechny do destinací na Blízkém východě. „Situace cestujících, kteří mají teprve nastoupit na let z Prahy, se odvíjí od nastavení aktuálních podmínek té které aerolinky,“ přiblížil ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.
