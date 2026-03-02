„Odplata made in USA.“ Američané nasadili kopie íránských dronů

Americké drony LUCAS – Low-cost Uncrewed Combat Attack System – vznikly jako kopie íránských kamikadze dronů Šáhed a nyní je USA posílají proti Teheránu a dalším městům v rámci útoku na Írán. Podle amerického velitelství CETCOM, které je odpovědné za oblast Blízkého východu, drony LUCAS přináší „odplatu made in USA“. Za jejich vznikem stojí poptávka po levné technologii, kterou lze rychle nasadit na bojišti.
„Operační skupina CENTCOM Scorpion Strike poprvé v historii používá v boji během operace Epic Fury jednosměrné útočné drony. Tyto levné stroje, které jsou inspirovány íránskými drony Šáhed, nyní vykonávají odplatu made in USA,“ napsalo americké velitelství na sociální síti X. Jako operace Epic Fury se označuje nynější útok na Írán.
Ačkoli USA nezveřejnily všechny schopnosti dronů LUCAS, tak činnost operační skupiny Scorpion Strike na souši a operační skupiny 59 na moři naznačuje koordinované úsilí o vybudování husté sítě dronových úderů, napsal server The Jerusalem Post.
Poprvé byl úspěšně vypuštěn dron LUCAS z lodi v prosinci, když se posádka bojové lodi třídy Independence USS Santa Barbara účastnila vojenského cvičení v Perském zálivu, informoval server Military Times.
„Tato nová operační skupina vytváří podmínky pro využití inovací jako odstrašujícího prostředku... rychlejší vybavení našich zkušených vojáků špičkovými dronovými schopnostmi demonstruje inovativnost a sílu americké armády, což odrazuje nepřátelské aktéry,“ prohlásil šéf CENTCOM Brad Cooper.
Inspirace u íránských šáhedů
Drony LUCAS vznikly jako reverzně konstruované íránské drony Šáhed-136, které hojně využívá Kreml v rusko-ukrajinské válce a proíránské milice na Blízkém východě. Americké stroje mají charakteristická křídla ve tvaru písmene V a jsou koncipované jako jednosměrné, to znamená, že při dopadu jsou zničené v explozi nálože, kterou nesou na cíl.
Jejich vznik inicioval americký ministr obrany Pete Hegseth v druhé polovině roku 2025, když nařídil armádě, aby získala dostupné a levné drony. Stroje LUCAS lze odpalovat pomocí různých mechanismů, jako jsou katapulty, raketové startovací zařízení nebo mobilní pozemní a vozidlové systémy. Je pro ně typická rychlá výroba a nasazení.
Za vývojem dronů LUCAS stojí společnost SpektreWorks se sídlem v Arizoně, která již dříve zkonstruovala cvičný model FLM 136, který byl navržen pro výcvik boje proti dronům a simuluje chování íránských šáhedů.