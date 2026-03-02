„Odplata made in USA.“ Američané nasadili kopie íránských dronů


2. 3. 2026Aktualizovánopřed 36 mminutami|Zdroj: The Jerusalem Post, Military Times, ČT24

Americké drony LUCAS – Low-cost Uncrewed Combat Attack System – vznikly jako kopie íránských kamikadze dronů Šáhed a nyní je USA posílají proti Teheránu a dalším městům v rámci útoku na Írán. Podle amerického velitelství CETCOM, které je odpovědné za oblast Blízkého východu, drony LUCAS přináší „odplatu made in USA“. Za jejich vznikem stojí poptávka po levné technologii, kterou lze rychle nasadit na bojišti.

„Operační skupina CENTCOM Scorpion Strike poprvé v historii používá v boji během operace Epic Fury jednosměrné útočné drony. Tyto levné stroje, které jsou inspirovány íránskými drony Šáhed, nyní vykonávají odplatu made in USA,“ napsalo americké velitelství na sociální síti X. Jako operace Epic Fury se označuje nynější útok na Írán.

Ačkoli USA nezveřejnily všechny schopnosti dronů LUCAS, tak činnost operační skupiny Scorpion Strike na souši a operační skupiny 59 na moři naznačuje koordinované úsilí o vybudování husté sítě dronových úderů, napsal server The Jerusalem Post.

Poprvé byl úspěšně vypuštěn dron LUCAS z lodi v prosinci, když se posádka bojové lodi třídy Independence USS Santa Barbara účastnila vojenského cvičení v Perském zálivu, informoval server Military Times.

„Tato nová operační skupina vytváří podmínky pro využití inovací jako odstrašujícího prostředku... rychlejší vybavení našich zkušených vojáků špičkovými dronovými schopnostmi demonstruje inovativnost a sílu americké armády, což odrazuje nepřátelské aktéry,“ prohlásil šéf CENTCOM Brad Cooper.

Inspirace u íránských šáhedů

Drony LUCAS vznikly jako reverzně konstruované íránské drony Šáhed-136, které hojně využívá Kreml v rusko-ukrajinské válce a proíránské milice na Blízkém východě. Americké stroje mají charakteristická křídla ve tvaru písmene V a jsou koncipované jako jednosměrné, to znamená, že při dopadu jsou zničené v explozi nálože, kterou nesou na cíl.

Tři americké stíhačky omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana
Stíhačka F-15 sestřelená nad Kuvajtem

Jejich vznik inicioval americký ministr obrany Pete Hegseth v druhé polovině roku 2025, když nařídil armádě, aby získala dostupné a levné drony. Stroje LUCAS lze odpalovat pomocí různých mechanismů, jako jsou katapulty, raketové startovací zařízení nebo mobilní pozemní a vozidlové systémy. Je pro ně typická rychlá výroba a nasazení.

Za vývojem dronů LUCAS stojí společnost SpektreWorks se sídlem v Arizoně, která již dříve zkonstruovala cvičný model FLM 136, který byl navržen pro výcvik boje proti dronům a simuluje chování íránských šáhedů.

Saúdská Arábie a Katar hrozí Íránu odvetou
Rafinerie v Saúdské Arábii po útoku íránského dronu

V Íránu půjde o delší operaci, avizoval Caine. Podle Hegsetha nebude nekonečná

Americko-izraelská operace proti Íránu pokračuje. Podle ministra obrany USA Peta Hegsetha Spojené státy válku nezačaly, ale za prezidenta Donalda Trumpa ji ukončí. Jejich cílem nebylo změnit režim, ač k tomu již došlo, poznamenal s tím, že „nyní je chvíle Íránců“. Útoky na Írán podle něj nepovedou k nekonečné válce, smyslem je zničit jeho rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Postup komentoval i šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine, který zopakoval Trumpova slova o tom, že operace bude „delší“. Očekává další ztráty na americké straně.
14:03Aktualizovánopřed 9 mminutami

Cestovní kanceláře ruší zájezdy do Emirátů. S turisty v místě jsou v kontaktu

Zrušené zájezdy a dovolené do Spojených arabských emirátů (SAE) kvůli konfliktu na Blízkém východě se týkají čtyř až pěti tisíc cestujících z Česka. Informoval o tom místopředseda Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jan Papež. Zároveň ujistil, že lidé, kteří uvázli v SAE a cestovali s cestovními kancelářemi (CK), jsou zabezpečení, mají kde bydlet i co jíst. Pobyty se většinou prodloužily.
před 11 mminutami

Ukrajinu opět zasáhly drony, Rusko mluví o útoku na Novorossijsk

Ukrajina v noci na pondělí znovu čelila útokům. Rusové v Kryvém Rihu v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti podle místních činitelů zasáhli dopravní podnik. Na jiném místě stejného regionu ruská armáda při útoku zabila pětapadesátiletého muže, uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža. V Černihivské oblasti nepřežila ruský útok postarší žena, řekl šéf tamní správy Vjačeslav Čaus. Ukrajinské drony podle Ruska útočily na přístav Novorossijsk, místní úřady hlásí pět zraněných. Po útoku tam vzplanul terminál s palivem, uvedla ruská služba BBC. Kyjev se k útoku oficiálně nevyjádřil.
10:59Aktualizovánopřed 12 mminutami

Americká armáda údajně využila při útoku na Írán AI, od níž se přitom Trump distancoval

Americká média jako Wall Street Journal a Axios píší, že při bombardování Íránu využily americké jednotky umělou inteligenci společnosti Anthropic, která přitom vede s armádou spory.
před 31 mminutami

Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

Při amerických a izraelských útocích na Írán, které začaly v sobotu, dosud zahynulo 555 lidí, uvedl v pondělí íránský Červený půlměsíc. Informace z Íránu jsou zatím velmi kusé a nelze je ověřit z nezávislých zdrojů. Údery USA a Izraele zasáhly 24 íránských provincií i hlavní město Teherán. Íránci odpověděli odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu. Při operaci zemřeli v akci nejméně čtyři američtí vojáci.
11:32Aktualizovánopřed 58 mminutami

Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

Český armádní airbus odletí do Egypta z Prahy v pondělí ve 14:00, stejně tak jeden letoun Casa. Airbus by měl do egyptského Šarm aš-Šajchu doletět v 19:00, o hodinu později by měl odletět zpět do Česka. Casa by měla do Egypta doletět ve 22:30. Druhý, menší airbus s kapacitou 42 osob odletí do Jordánska v 17:00, kde má přistát v Ammánu ve 23:00 a o hodinu později poletí zpět, oznámil na pondělní tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet tak reagoval na aktuální dění na Blízkém východě.
01:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

Nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných si vyžádaly údery izraelské armády na Libanon, informovalo libanonské ministerstvo zdravotnictví, které citovala agentura Reuters. Podle AP jsou zhruba dvě třetiny mrtvých a zraněných na jihu Libanonu. Hizballáh předtím podle Reuters zaútočil v reakci na zabití íránského duchovního vůdce Alího Chameneího drony a střelami na izraelské území. Stovky izraelských letadel zaútočily v pondělí na cíle v Libanonu a v Íránu současně, dodal později mluvčí izraelské armády Effie Defrin. Šéf zpravodajské služby Hizballáhu Husajn Mukalled přišel o život.
02:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
