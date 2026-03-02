Jeruzalém i Tel Aviv hlásí nové exploze

V Jeruzalémě se ráno ozvalo několik výbuchů a rozezněly se sirény. Armáda dříve varovala, že Írán vypálil na Izrael další rakety, píše agentura AFP. Exploze byly slyšet i v oblasti Tel Avivu v centrální části země.
„Izraelské ozbrojené síly identifikovaly rakety odpálené z Íránu směrem na území Státu Izrael,“ sdělila armáda a dodala, že byla aktivována protivzdušná obrana, aby rakety zachytila. Armáda zároveň vyzvala obyvatele, aby se uchýlili do krytů. Záchranné služby zatím nehlásily žádné zraněné.
„Ve tři ráno, uprostřed lehkého spánku, protože tady teď všichni mají lehký spánek, mě probudila rána. Po chvíli, po pěti deseti sekundách, následovala další a další, byla taková vzdálená, ale velice intenzivní,“ popsal osobní zkušenost blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.
„Zjistil jsem, že Hizballáh zaútočil ze severu na Izrael. Ty rány, které jsem slyšel, byly patrně balistické střely nebo útočné drony vyslané Hizballéhem, izraelský systém protivzdušné obrany je nechal spadnout do otevřené krajiny,“ dodal zpravodaj.
Zlikvidované drony v Iráku
Nad letištěm v Irbílu v severním Iráku, kde jsou rozmístěné americké síly, byly v pondělí sestřeleny tři ozbrojené drony, uvedla agentura Reuters s odvoláním na izraelské bezpečnostní zdroje.
V neděli bylo v Izraeli zabito devět lidí a jedenáct se pohřešuje poté, co se na veřejný kryt zřítila budova, která dostala přímý zásah íránskou raketou. Sedm lidí bylo zraněno při večerním útoku v oblasti Jeruzaléma, dodala AFP.
Izrael a Spojené státy zaútočily v sobotu ráno na Írán. Americký prezident Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Teherán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Íránská státní média zároveň potvrdila smrt nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
