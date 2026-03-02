Hosté Událostí, komentářů týdne probrali útok na Írán

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali útok na Írán


Hosté Událostí, komentářů týdne probrali americko-izraelský úder na Írán. Hovořili také o postoji českých vládních politiků k ruské válce na Ukrajině a k výdajům na zbrojení nebo o kauze sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Pozvání přijali ekonom a místopředseda Republicans Overseas Czech Republic Marek Koten, šéfredaktor Echo24 Dalibor Balšínek, hudebník a bývalý politik Michael Kocáb, režisérka a spisovatelka Andrea Sedláčková a komentátor Seznam Zpráv Václav Dolejší. Debatou provázel Lukáš Dolanský.

Vláda vyšle jeden svůj armádní airbus do egyptského Šarm aš-Šajchu a jeden do jordánského Ammánu, řekl novinářům po pondělním zasedání Bezpečnostní rady státu premiér Andrej Babiš (ANO). Přivezou domů české občany, případné volné místo kabinet nabídne dalším zemím. Čechy z Ománu zatím bude evakuovat společnost Smartwings. Pokud bude potřeba, mohl by se tam pro další lidi vrátit armádní airbus, který nejprve zamíří do Egypta, uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
V Jeruzalémě se ráno ozvalo několik výbuchů a rozezněly se sirény. Armáda dříve varovala, že Írán vypálil na Izrael další rakety, píše agentura AFP. Exploze byly slyšet i v oblasti Tel Avivu v centrální části země. Exploze hlásí i Bahrajn a Spojené arabské emiráty.
Ceny ropy se v pondělí prudce zvyšují kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán povedou k omezení dodávek suroviny na trh. Severomořská ropa Brent si kolem 08:15 SEČ připisovala přes devět procent a pohybovala se v blízkosti 79,50 dolaru (cca 1633 korun) za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst skoro o devět procent a nacházela se nedaleko 73 dolarů (1500 korun) za barel. Výrazně roste také cena zlata či plynu, naopak akcie padají.
Na sociálních sítích kolují záběry zachycující havárii amerického stíhacího letounu F-15 nad Kuvajtem. Podle kuvajtského resortu obrany havarovalo více strojů, piloti jsou ale v pořádku, napsala agentura Reuters. Washington se k události zatím nevyjádřil. Svědci v metropoli Kuvajtu ráno informovali o kouři nad čtvrtí, kde se nachází americké velvyslanectví. Podle AP hoří i uvnitř areálu ambasády.
Dron v noci na pondělí zasáhl základnu britského letectva na Kypru, uvedlo ministerstvo obrany v Londýně podle stanice Sky News a agentury PA. Ministerstvo nesdělilo, kdo bezpilotní prostředek vyslal. Při incidentu nedaleko přístavního města Limasol nebyl nikdo zraněn a podle kyperských úřadů vznikly pouze malé škody.
Nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných si podle prvních informací vyžádaly údery izraelské armády na Libanon, informovalo libanonské ministerstvo zdravotnictví, které citovala agentura Reuters. Izraelská armáda v noci na pondělí zaútočila na cíle spojené s Hizballáhem. Podle agentury AP jsou zhruba dvě třetiny mrtvých a zraněných na jihu Libanonu.
Trump je otevřený jednání. Další země zvažují údery na Írán

Americký prezident Donald Trump souhlasí s jednáním s íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dvou dnů, řekl v rozhovoru pro časopis The Atlantic. Poznamenal, že k tomu měli přistoupit už dříve. Čekali podle něj příliš dlouho, napsala agentura Reuters. V jiném rozhovoru šéf Bílého domu sdělil, že americké a izraelské údery zabily 48 vysokých íránských činitelů. Operace podle Trumpa bude pokračovat, dokud nebudou splněny její cíle. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s pokračováním úderů počítá.
