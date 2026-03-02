Hosté Událostí, komentářů týdne probrali útok na Írán

Nahrávám video
Hosté Událostí, komentářů týdne probrali americko-izraelský úder na Írán. Hovořili také o postoji českých vládních politiků k ruské válce na Ukrajině a k výdajům na zbrojení nebo o kauze sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Pozvání přijali ekonom a místopředseda Republicans Overseas Czech Republic Marek Koten, šéfredaktor Echo24 Dalibor Balšínek, hudebník a bývalý politik Michael Kocáb, režisérka a spisovatelka Andrea Sedláčková a komentátor Seznam Zpráv Václav Dolejší. Debatou provázel Lukáš Dolanský.