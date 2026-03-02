Ceny ropy, zlata a plynu kvůli útoku na Írán prudce rostou

Ceny ropy se v pondělí prudce zvyšují kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán povedou k omezení dodávek suroviny na trh. Severomořská ropa Brent si kolem 08:15 SEČ připisovala přes devět procent a pohybovala se v blízkosti 79,50 dolaru (cca 1633 korun) za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst skoro o devět procent a nacházela se nedaleko 73 dolarů (1500 korun) za barel. Výrazně roste také cena zlata či plynu.
„Cena severomořské ropy Brent, která už před víkendem uzavřela nad 73 dolary za barel, tedy nejvýše od loňského července, po otevření obchodování krátce vystřelila až k 82 dolarům (zhruba 1690 korun),“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Obchodníci se obávají, že konflikt by mohl zastavit lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi pětina globálních dodávek ropy. Podle analytiků by ceny ropy v případě delšího přerušení dopravy v Hormuzském průlivu mohly zamířit k hranici sto dolarů (zhruba 2050 korun) za barel.
„Pokud by ceny ropy zůstaly takto vysoké po více měsíců, zvýšilo by to inflaci v eurozóně o více než jeden procentní bod a snížilo hospodářský růst o několik desetin procentního bodu,“ uvedl podle agentury DPA hlavní ekonom společnosti Commerzbank Jörg Krämer.
Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s deníkem Daily Mail naznačil, že vojenská operace proti Íránu by mohla trvat čtyři týdny.
„Případné úplné dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu by představovalo zásadní šok pro globální trhy,“ uvedl o víkendu ředitel Centra blízkovýchodních vztahů CEVRO Univerzity v Praze Filip Sommer. „Rijád sice disponuje alternativou v podobě takzvaného Východo-západního ropovodu směřujícího k Rudému moři, Abú Dhabí může využít ropovod do přístavu Fudžajra mimo Hormuzský průliv, nicméně tyto kapacity nejsou plnohodnotnou náhradou dlouhodobého omezení námořní dopravy,“ dodal.
Zlato také rychle roste
Kvůli útokům se také výrazně zvyšuje poptávka po zlatě. Kolem 8:40 SEČ vykazovala cena zlata růst o 2,4 procenta a pohybovala se v blízkosti 5405 dolarů (zhruba 112 tisíc korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Předtím se vyšplhala až nad 5419 dolarů, což byla nejvyšší úroveň za více než čtyři týdny.
„Na rozdíl od předchozích eskalací v tomto konfliktu mají nyní obě strany poměrně pádné důvody, aby v eskalaci pokračovaly,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Kyle Rodda ze společnosti Capital.com. Nezávislý analytik Ross Norman předpověděl, že cena zlata se vyšplhá na nová maxima, protože svět podle něj vstupuje do zcela nové éry geopolitické nejistoty. „Zlato je pravděpodobně nejlepším ukazatelem globální nejistoty,“ upozornil.
Koncem ledna cena zlata vystoupila na rekord v blízkosti 5600 dolarů (zhruba 115 tisíc korun) za unci. Investoři zlato vnímají jako bezpečné útočiště v dobách politické a ekonomické nejistoty. Za celý loňský rok se cena kovu zvýšila o 64 procent. Kromě geopolitického napětí přispěly k růstu ceny zlata i pokračující nákupy ze strany centrálních bank, nižší úrokové sazby a slabší kurz dolaru.
Cena plynu také reaguje na útoky
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh v pondělí v důsledku americko-izraelských útoků na Írán vzrostla o více než dvacet procent. Dostala se tak do blízkosti 40 eur (zhruba 970 korun) za megawatthodinu (MWh). Přes Hormuzský průliv totiž prochází asi třetina globálních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), informují tiskové agentury.
Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním příští měsíc vykazovala v pondělí kolem 9:00 SEČ ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku nárůst asi o 22 procent a nacházela se v těsné blízkosti 39 eur (zhruba 950 korun) za MWh. Předtím podle údajů serveru Barchart vystoupila až na 39,85 eura (zhruba 970 korun) za MWh.