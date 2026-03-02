Ceny ropy, zlata a plynu kvůli útoku na Írán prudce rostou


2. 3. 2026Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Ceny ropy se v pondělí prudce zvyšují kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán povedou k omezení dodávek suroviny na trh. Severomořská ropa Brent si kolem 08:15 SEČ připisovala přes devět procent a pohybovala se v blízkosti 79,50 dolaru (cca 1633 korun) za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst skoro o devět procent a nacházela se nedaleko 73 dolarů (1500 korun) za barel. Výrazně roste také cena zlata či plynu.

„Cena severomořské ropy Brent, která už před víkendem uzavřela nad 73 dolary za barel, tedy nejvýše od loňského července, po otevření obchodování krátce vystřelila až k 82 dolarům (zhruba 1690 korun),“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Obchodníci se obávají, že konflikt by mohl zastavit lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi pětina globálních dodávek ropy. Podle analytiků by ceny ropy v případě delšího přerušení dopravy v Hormuzském průlivu mohly zamířit k hranici sto dolarů (zhruba 2050 korun) za barel.

USA chtějí dalšími sankcemi na Írán vyvinout maximální tlak
Ulice Teheránu (snímek z ledna 2026)

„Pokud by ceny ropy zůstaly takto vysoké po více měsíců, zvýšilo by to inflaci v eurozóně o více než jeden procentní bod a snížilo hospodářský růst o několik desetin procentního bodu,“ uvedl podle agentury DPA hlavní ekonom společnosti Commerzbank Jörg Krämer.

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s deníkem Daily Mail naznačil, že vojenská operace proti Íránu by mohla trvat čtyři týdny.

„Případné úplné dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu by představovalo zásadní šok pro globální trhy,“ uvedl o víkendu ředitel Centra blízkovýchodních vztahů CEVRO Univerzity v Praze Filip Sommer. „Rijád sice disponuje alternativou v podobě takzvaného Východo-západního ropovodu směřujícího k Rudému moři, Abú Dhabí může využít ropovod do přístavu Fudžajra mimo Hormuzský průliv, nicméně tyto kapacity nejsou plnohodnotnou náhradou dlouhodobého omezení námořní dopravy,“ dodal.

Zlato také rychle roste

Kvůli útokům se také výrazně zvyšuje poptávka po zlatě. Kolem 8:40 SEČ vykazovala cena zlata růst o 2,4 procenta a pohybovala se v blízkosti 5405 dolarů (zhruba 112 tisíc korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Předtím se vyšplhala až nad 5419 dolarů, což byla nejvyšší úroveň za více než čtyři týdny.

„Na rozdíl od předchozích eskalací v tomto konfliktu mají nyní obě strany poměrně pádné důvody, aby v eskalaci pokračovaly,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Kyle Rodda ze společnosti Capital.com. Nezávislý analytik Ross Norman předpověděl, že cena zlata se vyšplhá na nová maxima, protože svět podle něj vstupuje do zcela nové éry geopolitické nejistoty. „Zlato je pravděpodobně nejlepším ukazatelem globální nejistoty,“ upozornil.

Koncem ledna cena zlata vystoupila na rekord v blízkosti 5600 dolarů (zhruba 115 tisíc korun) za unci. Investoři zlato vnímají jako bezpečné útočiště v dobách politické a ekonomické nejistoty. Za celý loňský rok se cena kovu zvýšila o 64 procent. Kromě geopolitického napětí přispěly k růstu ceny zlata i pokračující nákupy ze strany centrálních bank, nižší úrokové sazby a slabší kurz dolaru.

Cena zlata poprvé překročila pět tisíc dolarů za unci
Ilustrační foto

Cena plynu také reaguje na útoky

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh v pondělí v důsledku americko-izraelských útoků na Írán vzrostla o více než dvacet procent. Dostala se tak do blízkosti 40 eur (zhruba 970 korun) za megawatthodinu (MWh). Přes Hormuzský průliv totiž prochází asi třetina globálních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), informují tiskové agentury.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním příští měsíc vykazovala v pondělí kolem 9:00 SEČ ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku nárůst asi o 22 procent a nacházela se v těsné blízkosti 39 eur (zhruba 950 korun) za MWh. Předtím podle údajů serveru Barchart vystoupila až na 39,85 eura (zhruba 970 korun) za MWh.

Po závislosti na ruském plynu Evropě hrozí závislost na americkém, varuje studie
Ilustrační foto

Výběr redakce

V Kuvajtu havarovalo několik amerických stíhaček, říká tamní úřad

V Kuvajtu havarovalo několik amerických stíhaček, říká tamní úřad

09:08Aktualizovánopřed 20 mminutami
Ceny ropy, zlata a plynu kvůli útoku na Írán prudce rostou

Ceny ropy, zlata a plynu kvůli útoku na Írán prudce rostou

07:59Aktualizovánopřed 21 mminutami
Vyjádření premiéra po Bezpečnostní radě státu

ŽivěVyjádření premiéra po Bezpečnostní radě státu

01:38Aktualizovánopřed 59 mminutami
Bude slunečno, teploty vystoupají až na šestnáct stupňů

Bude slunečno, teploty vystoupají až na šestnáct stupňů

před 1 hhodinou
Jeruzalém i Tel Aviv hlásí nové exploze

Jeruzalém i Tel Aviv hlásí nové exploze

před 1 hhodinou
Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron, uvedl podle médií Londýn

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron, uvedl podle médií Londýn

04:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

02:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump je otevřený jednání. Další země zvažují údery na Írán

Trump je otevřený jednání. Další země zvažují údery na Írán

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Kuvajtu havarovalo několik amerických stíhaček, říká tamní úřad

Na sociálních sítích kolují záběry zachycující havárii amerického stíhacího letounu F-15 nad Kuvajtem. Podle kuvajtského resortu obrany havarovalo více strojů, piloti jsou ale v pořádku, napsala agentura Reuters. Washington se k události zatím nevyjádřil. Svědci v metropoli Kuvajtu ráno informovali o kouři nad čtvrtí, kde se nachází americké velvyslanectví. Podle AP hoří i uvnitř areálu ambasády.
09:08Aktualizovánopřed 20 mminutami

Ceny ropy, zlata a plynu kvůli útoku na Írán prudce rostou

Ceny ropy se v pondělí prudce zvyšují kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán povedou k omezení dodávek suroviny na trh. Severomořská ropa Brent si kolem 08:15 SEČ připisovala přes devět procent a pohybovala se v blízkosti 79,50 dolaru (cca 1633 korun) za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst skoro o devět procent a nacházela se nedaleko 73 dolarů (1500 korun) za barel. Výrazně roste také cena zlata či plynu.
07:59Aktualizovánopřed 21 mminutami

ŽivěVyjádření premiéra po Bezpečnostní radě státu

Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává, že Česko zavede kvůli situaci na Blízkém východě mimořádná bezpečnostní opatření. Jejich podobu neupřesnil, bude podle něj záležet na návrhu ministerstva vnitra a policie. Novinářům to řekl před jednáním Bezpečnostní rady státu, která mimořádně zasedala od 7:00. Šlo o reakci na dění po americko-izraelských úderech v Íránu, které začaly v sobotu ráno. Účastníci začali jednání opouštět zhruba po hodině, odcházející zástupci zpravodajských služeb či armády se k obsahu schůzky nevyjádřili. Pražské letiště zrušilo sedmnáct letů do zemí na Blízkém východě.
01:38Aktualizovánopřed 59 mminutami

Jeruzalém i Tel Aviv hlásí nové exploze

V Jeruzalémě se ráno ozvalo několik výbuchů a rozezněly se sirény. Armáda dříve varovala, že Írán vypálil na Izrael další rakety, píše agentura AFP. Exploze byly slyšet i v oblasti Tel Avivu v centrální části země.
před 1 hhodinou

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron, uvedl podle médií Londýn

Dron v noci na pondělí zasáhl základnu britského letectva na Kypru, uvedlo ministerstvo obrany v Londýně podle stanice Sky News a agentury PA. Ministerstvo nesdělilo, kdo bezpilotní prostředek vyslal. Při incidentu nedaleko přístavního města Limasol nebyl nikdo zraněn a podle kyperských úřadů vznikly pouze malé škody.
04:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

Nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných si podle prvních informací vyžádaly údery izraelské armády na Libanon, informovalo libanonské ministerstvo zdravotnictví, které citovala agentura Reuters. Izraelská armáda v noci na pondělí zaútočila na cíle spojené s Hizballáhem. Podle agentury AP jsou zhruba dvě třetiny mrtvých a zraněných na jihu Libanonu.
02:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Trump je otevřený jednání. Další země zvažují údery na Írán

Americký prezident Donald Trump souhlasí s jednáním s íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dvou dnů, řekl v rozhovoru pro časopis The Atlantic. Poznamenal, že k tomu měli přistoupit už dříve. Čekali podle něj příliš dlouho, napsala agentura Reuters. V jiném rozhovoru šéf Bílého domu sdělil, že americké a izraelské údery zabily 48 vysokých íránských činitelů. Operace podle Trumpa bude pokračovat, dokud nebudou splněny její cíle. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s pokračováním úderů počítá.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Írán nebude vyjednávat s USA, uvedl tajemník íránské bezpečnostní rady

Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl v pondělí tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. Informovaly o tom agentury. Americký prezident Donald Trump v neděli vyjádřil souhlas s možným jednáním s těmi íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dnů.
05:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...