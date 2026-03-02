Bude slunečno, teploty vystoupají až na šestnáct stupňů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
Studio 6: Jaké bude počasí (2. 3. 2026)
Česko čeká slunečný týden bez srážek, denní teploty mohou vystoupat až k šestnácti stupňům Celsia. Noční teploty se ale budou držet kolem nuly. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Podle meteorologů bude celý týden jasno nebo polojasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout mlhy nebo nízká oblačnost, které se ojediněle udrží po celý den.

Pondělí bude z tohoto týdne nejchladnější, denní teploty se budou pohybovat mezi devíti a třinácti stupni, při nízké oblačnosti bude kolem šesti stupňů.

„Počasí u nás bude ovlivňovat oblast vysokého tlaku vzduchu nad střední a východní Evropou. Mělo by převládat slunečno, i když ráno i dopoledne budou místy mlhy nebo zataženo s nízkou oblačností, která se bude většinou rozpouštět,“ popsal meteorolog ČT Miloš Dvořák.

Denní teploty v dalších dnech mírně porostou, ve středu už může být přes den až šestnáct stupňů. Noční teploty se budou držet mezi plus třemi a minus dvěma stupni.

