Starosta New Yorku zavírá kvůli blížící se sněhové bouři město pro dopravu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Starosta New Yorku Zohran Mamdani v neděli ve městě kvůli blížící se sněhové bouři vyhlásil nouzový stav a od 21:00 místního času (pondělí 03:00 SEČ) uzavírá všechny ulice, dálnice a mosty pro veškerou dopravu mimo vozidel potřebných pro zajištění kritických služeb. Informovala o tom americká média.

„New York za posledních deset let tak velké bouři nečelil,“ vysvětlil Mamdani, proč vyhlásil nouzový stav. Uzavírka města pro dopravu bude platit do pondělního poledne (18:00 SELČ). Mamdani také na pondělí zrušil vyučování ve veřejných školách v New Yorku, výuka nebude ani on-line formou.

Na příchod vydatného sněžení se připravují miliony lidí od Washingtonu až po Maine, v některých místech může podle předpovědi napadnout až 60 centimetrů sněhu. Meteorologové varují, že pod přívaly sněhu a kvůli silnému větru je potřeba počítat s tím, že mohou být přerušeny dodávky elektřiny. Upozorňují, že vydávat se někam na cesty může být v takových podmínkách mimořádně zrádné.

Nouzový stav vyhlásila také guvernérka státu New Jersey Mikie Sherrillová, aby uvolnila prostředky a umožnila rychlá opatření na zvládání hrozící krize. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová lidem doporučila, aby si včas zajistili zásoby jídla, léků a krmiva pro svá zvířata a nepřízeň počasí využili třeba ke čtení, sledování olympiády nebo telefonování s příbuznými.

Starostka Bostonu Michelle Wuová nařídila v pondělí zavřít veřejné školy a budovy městské správy. „Žádáme všechny, aby včas plánovali, zůstali v bezpečí a v teple,“ vyzvala obyvatele města. Požádala je také, aby nikam nevyjížděli.

Meteorologové vydali varování, že silnice a nemovitosti ležící přímo na pobřeží by mohly být zaplaveny.

Vládnoucí strana v KLDR si opět zvolila Kim Čong-una do čela

Severokorejská vládnoucí komunistická strana na svém sjezdu opět zvolila svým generálním tajemníkem Kim Čong-una, vůdce KLDR. Oznámila to v pondělí severokorejská státní tisková agentura KCNA. Delegáti sjezdu také zvolili členy ústředního výboru Korejské strany práce a schválili revizi stranických pravidel, uvedla KCNA. Podrobnosti o změnách neposkytla, poznamenala agentura Reuters.
před 51 mminutami

