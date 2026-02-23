Starosta New Yorku zavírá kvůli blížící se sněhové bouři město pro dopravu

Starosta New Yorku Zohran Mamdani v neděli ve městě kvůli blížící se sněhové bouři vyhlásil nouzový stav a od 21:00 místního času (pondělí 03:00 SEČ) uzavírá všechny ulice, dálnice a mosty pro veškerou dopravu mimo vozidel potřebných pro zajištění kritických služeb. Informovala o tom americká média.
„New York za posledních deset let tak velké bouři nečelil,“ vysvětlil Mamdani, proč vyhlásil nouzový stav. Uzavírka města pro dopravu bude platit do pondělního poledne (18:00 SELČ). Mamdani také na pondělí zrušil vyučování ve veřejných školách v New Yorku, výuka nebude ani on-line formou.
Na příchod vydatného sněžení se připravují miliony lidí od Washingtonu až po Maine, v některých místech může podle předpovědi napadnout až 60 centimetrů sněhu. Meteorologové varují, že pod přívaly sněhu a kvůli silnému větru je potřeba počítat s tím, že mohou být přerušeny dodávky elektřiny. Upozorňují, že vydávat se někam na cesty může být v takových podmínkách mimořádně zrádné.
Nouzový stav vyhlásila také guvernérka státu New Jersey Mikie Sherrillová, aby uvolnila prostředky a umožnila rychlá opatření na zvládání hrozící krize. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová lidem doporučila, aby si včas zajistili zásoby jídla, léků a krmiva pro svá zvířata a nepřízeň počasí využili třeba ke čtení, sledování olympiády nebo telefonování s příbuznými.
Starostka Bostonu Michelle Wuová nařídila v pondělí zavřít veřejné školy a budovy městské správy. „Žádáme všechny, aby včas plánovali, zůstali v bezpečí a v teple,“ vyzvala obyvatele města. Požádala je také, aby nikam nevyjížděli.
Meteorologové vydali varování, že silnice a nemovitosti ležící přímo na pobřeží by mohly být zaplaveny.