Havlíček: Česko má předjednaný kontrakt na zarezervování plynu na terminálech v USA


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Česko má předjednaný dlouhodobý kontrakt na roční zarezervování 1,4 miliardy metrů krychlových plynu v terminálech v USA, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po příletu ze Spojených států. Cílem je podle něj diverzifikace zdrojů energie a posílení bezpečnosti.

„Společnost ČEZ už v tuto chvíli projednává detaily kontraktu rezervace plynu. Je to jednoznačně krok k energetické bezpečnosti. Budeme tak mít zajištěno dvacet až třicet procent spotřeby plynu v České republice,“ prohlásil Havlíček.

Nyní má Česko prostřednictvím ČEZ termínovaný kontrakt na kapacitu dvě miliardy metrů krychlových v terminálech v Evropě. „Snažíme se tedy spárovat tuto kapacitu s kapacitou mimo Evropu. Součástí debat je nejen rezervace 1,4 miliardy kubíků, tedy čtvrtiny spotřeby, ale i možnost obchodování s ním,“ dodal ministr. Přepravu plynu zajišťuje ČEZ.

Nedostatek zkapalněného zemního plynu (LNG) kvůli konfliktu na Blízkém východě nehrozí, dodávky do terminálů pokračují podle plánu, řekl v týdnu místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani. V cenách pro zákazníky se tak podle něj současná situace zatím nijak neprojeví. Připustil ale, že při dlouhodobém konfliktu už hrozí růst ceny plynu.

ČEZ má nyní pronajaty kapacity na LNG v terminálu v nizozemském Eemshavenu, odkud mohou až tři miliardy metrů krychlových směřovat do České republiky. Stávající smlouva zajišťuje Česku až třetinu roční spotřeby plynu. Vedle toho má mít ČEZ od příštího roku zajištěny kapacity v budovaném terminálu v Německu, jeho stavba ale podle vlády nabírá zpoždění.

Otázka výdajů na obranu

Vztahy Česka a USA jsou podle Havlíčka nyní na nejlepší možné úrovni. Ve Washingtonu jednal s několika členy kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa o ekonomické spolupráci, bezpečnosti a vědě. Nejzásadnější podle něj bylo jednání s ministrem obchodu Howardem Lutnickem. „Slyšel jsem od všech členů Trumpova kabinetu jen slova chvály ve smyslu toho, že Česká republika je hlasem rozumu EU. Troufám si tvrdit, že nás považují ve středu Evropy za nejbližšího spojence,“ poznamenal Havlíček.

Na téma zvyšování výdajů na obranu se podle něj nezeptal v USA s jedinou výjimkou nikdo. „Jen jeden dotaz byl v závěru, vysvětlil jsem, že Česká republika bude plnit své závazky. Řekl jsem, že to nesmí být hon za procenty, musí to být dobře promyšlené výdaje,“ podotkl. Za nedostatečné výdaje na obranu zkritizovali Česko američtí velvyslanci při NATO Matthew Whitaker i v České republice Nicholas Merrick.

Havlíček připomněl, že v texaském hlavním městě Austinu podepsal s tamním guvernérem Gregem Abbothem deklaraci o spolupráci mezi Českem a tímto americkým státem. Praha si od ní slibuje posílení vztahů v oblastech obchodu, inovací, výzkumu a technologického rozvoje, obranného průmyslu či zkapalněného zemního plynu (LNG) a také nové příležitosti pro tuzemské firmy. V Texasu představil více než padesát českých podnikatelů.

Ve Fort Worthu mise navštívila zbrojovku Lockheed Martin, která vyrábí mimo jiné raketové systémy HIMARS, a v Dallasu se setkali s investory a zástupci korporací. Zbrojovka je také výrobcem stíhacích letounů F-35. Česku dodá 24 letounů F-35A Lightning II. Mají nahradit čtrnáct pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. O pořízení F-35 rozhodla předchozí vláda v září 2023. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu má Česko zaplatit 106 miliard korun.

Cestu organizovala agentura CzechTrade za pomoci agentur CzechInvest a CzechTourism. Zúčastnili se jí vedle tuzemských firem a start-upů také investoři a regionální inovační centra například z Jihomoravského nebo Středočeského kraje.

Havlíček: Česko má předjednaný kontrakt na zarezervování plynu na terminálech v USA

Snížení daně na pohonné hmoty nyní vláda neplánuje, ODS na něm trvá

Vládní koalice zatím nehodlá snižovat spotřební daň na benzin a naftu, oznámili v Debatě ČT její zástupci – místopředsedové sněmovny Patrik Nacher (ANO) a Jiří Barták (Motoristé) a šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Občanští demokraté ho však podle dalšího místopředsedy dolní komory Jana Skopečka (ODS) požadovat budou už nyní, kritizují podceňování situace. Pirátská poslankyně Olga Richterová upozornila na hrozící zdražování potravin. Poslanec Lukáš Vlček (STAN) zdůraznil dopad na ceny plynu a zemědělských hnojiv.
13:55Aktualizovánopřed 48 mminutami

Dávat víc než dvě procenta HDP na obranu je teď dle Schillerové nereálné

Závazek dávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nezpochybnitelný. Slibovat vyšší výdaje ale není v současnosti reálné, uvedla v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Zástupci opozice kritizovali v debatě přístup vlády k obraně. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich neplní spojenecké závazky.
před 1 hhodinou

Senioři poptávají kurzy práce se smartphony. Preferují je před počítači

Focení, sociální sítě, poslech hudby, on-line nákupy nebo zdravotnické aplikace. Mezi seniory roste zájem o kurzy zacházení s chytrými telefony, potvrdili ČT oslovení organizátoři lekcí. Nejčastěji se penzisté učí v malých skupinách, existuje ale také možnost individuálních konzultací nebo jednorázových přednášek.
před 9 hhodinami

Armáda nabírá nové posily

Letošní plán armády je získat 2100 nových vojáků z povolání. Už teď v březnu hlásí, že se jí to z větší části daří. Na rozdíl od minulých let, kdy byl nábor slabší. Podle generálního štábu pomáhá jednodušší příjem nováčků, růst platů, ale i větší povědomí o možnostech služby. Třeba tento víkend se vojsko prezentuje i na festivalu Comic-Con v Praze.
před 10 hhodinami

Samosprávám zůstává dost peněz. Schillerová je chce motivovat k investicím

Hospodaření obcí a krajů loni skončilo v přebytku 13,5 miliardy korun, vyplývá z dat, která získala ČT. Jde o pokračování trendu, kdy samosprávy kumulují poslední roky rekordní úspory. Finanční zůstatky na účtech obcí se za posledních čtrnáct let více než zčtyřnásobily, investice ale za tu dobu vzrostly pouze dvaapůlkrát. Kraje včetně příspěvkových organizací tak měly na konci loňského roku úspory přes 104 miliard korun, Praha 183 miliard a ostatní obce celkem 250 miliard.
před 19 hhodinami

VideoVycházka Prahou připomněla první Wintonovu záchranu židovských dětí

K výročí první záchrany dětí organizované Nicholasem Wintonem se symbolicky konala první procházka po jeho stopách Prahou. Prohlídky bude Muzeum paměti XX. století pořádat i v budoucnu. Vlak s prvními dvaceti dětmi opustil Prahu přesně před 87 lety. Winton a jeho spolupracovníci zachránili nakonec 669 dětí, a to převážně židovského původu.
před 21 hhodinami

VideoSdílená dálniční známka není priorita, říká ministr dopravy

Vládní koalice se pře kvůli zavádění takzvané flotilové, tedy sdílené, dálniční známky, kterou kabinet slíbil v programovém prohlášení. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) uvedl, že to teď nejde kvůli legislativě a technickým možnostem. „Já si myslím, že tady to není absolutní priorita,“ řekl v rozhovoru pro Týden v politice moderovaném Martinem Šnajdrem. Zástupci hnutí ANO by ale sdílení chtěli zavést už od příštího roku. Opozice takovou možnost kritizuje.
včera v 13:33
