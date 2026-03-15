Havlíček: Česko má předjednaný kontrakt na zarezervování plynu na terminálech v USA

Česko má předjednaný dlouhodobý kontrakt na roční zarezervování 1,4 miliardy metrů krychlových plynu v terminálech v USA, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po příletu ze Spojených států. Cílem je podle něj diverzifikace zdrojů energie a posílení bezpečnosti.
„Společnost ČEZ už v tuto chvíli projednává detaily kontraktu rezervace plynu. Je to jednoznačně krok k energetické bezpečnosti. Budeme tak mít zajištěno dvacet až třicet procent spotřeby plynu v České republice,“ prohlásil Havlíček.
Nyní má Česko prostřednictvím ČEZ termínovaný kontrakt na kapacitu dvě miliardy metrů krychlových v terminálech v Evropě. „Snažíme se tedy spárovat tuto kapacitu s kapacitou mimo Evropu. Součástí debat je nejen rezervace 1,4 miliardy kubíků, tedy čtvrtiny spotřeby, ale i možnost obchodování s ním,“ dodal ministr. Přepravu plynu zajišťuje ČEZ.
Nedostatek zkapalněného zemního plynu (LNG) kvůli konfliktu na Blízkém východě nehrozí, dodávky do terminálů pokračují podle plánu, řekl v týdnu místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani. V cenách pro zákazníky se tak podle něj současná situace zatím nijak neprojeví. Připustil ale, že při dlouhodobém konfliktu už hrozí růst ceny plynu.
ČEZ má nyní pronajaty kapacity na LNG v terminálu v nizozemském Eemshavenu, odkud mohou až tři miliardy metrů krychlových směřovat do České republiky. Stávající smlouva zajišťuje Česku až třetinu roční spotřeby plynu. Vedle toho má mít ČEZ od příštího roku zajištěny kapacity v budovaném terminálu v Německu, jeho stavba ale podle vlády nabírá zpoždění.
Otázka výdajů na obranu
Vztahy Česka a USA jsou podle Havlíčka nyní na nejlepší možné úrovni. Ve Washingtonu jednal s několika členy kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa o ekonomické spolupráci, bezpečnosti a vědě. Nejzásadnější podle něj bylo jednání s ministrem obchodu Howardem Lutnickem. „Slyšel jsem od všech členů Trumpova kabinetu jen slova chvály ve smyslu toho, že Česká republika je hlasem rozumu EU. Troufám si tvrdit, že nás považují ve středu Evropy za nejbližšího spojence,“ poznamenal Havlíček.
Na téma zvyšování výdajů na obranu se podle něj nezeptal v USA s jedinou výjimkou nikdo. „Jen jeden dotaz byl v závěru, vysvětlil jsem, že Česká republika bude plnit své závazky. Řekl jsem, že to nesmí být hon za procenty, musí to být dobře promyšlené výdaje,“ podotkl. Za nedostatečné výdaje na obranu zkritizovali Česko američtí velvyslanci při NATO Matthew Whitaker i v České republice Nicholas Merrick.
Havlíček připomněl, že v texaském hlavním městě Austinu podepsal s tamním guvernérem Gregem Abbothem deklaraci o spolupráci mezi Českem a tímto americkým státem. Praha si od ní slibuje posílení vztahů v oblastech obchodu, inovací, výzkumu a technologického rozvoje, obranného průmyslu či zkapalněného zemního plynu (LNG) a také nové příležitosti pro tuzemské firmy. V Texasu představil více než padesát českých podnikatelů.
Ve Fort Worthu mise navštívila zbrojovku Lockheed Martin, která vyrábí mimo jiné raketové systémy HIMARS, a v Dallasu se setkali s investory a zástupci korporací. Zbrojovka je také výrobcem stíhacích letounů F-35. Česku dodá 24 letounů F-35A Lightning II. Mají nahradit čtrnáct pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. O pořízení F-35 rozhodla předchozí vláda v září 2023. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu má Česko zaplatit 106 miliard korun.
Cestu organizovala agentura CzechTrade za pomoci agentur CzechInvest a CzechTourism. Zúčastnili se jí vedle tuzemských firem a start-upů také investoři a regionální inovační centra například z Jihomoravského nebo Středočeského kraje.