Ukrajina udeřila v Petrohradu a ničila ropné sklady

Kyjev udeřil na ropné sklady a další cíle v Ruské federaci. Drony zasáhly i město Kronštadt u Petrohradu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského stroje udeřily na tamní základnu. V Petrohradu se mohl stát terčem útoku výzkumný ústav, který se zabývá vývojem podvodních zbraní, píše server Ukrinform s odkazem na ruský telegramový kanál Astra. Moskva poslala na Ukrajinu 272 bezpilotních letounů, zemřel jeden člověk.
Ruská protivzdušná obrana podle agentury AP sestřelila 376 dronů. Země hlásí tři zraněné. Okolo 3:00 SELČ hlásily ruské weby výbuchy v obci Uzlovaja v Tulské oblasti a ve městě Usť-Labinsk v Krasnodarském kraji, kde po zásahu ropných skladů zuřil velký požár.
Ropný sklad hořel rovněž v okupované obci Zuhres ve východoukrajinské Doněcké oblasti. Ve stejnou dobu drony zasáhly i přístav v okupovaném Mariupolu na jihovýchodě Ukrajiny, odkud byly hlášeny výbuchy a hustý kouř. V obci Čubkoviči v Brjanské oblasti byli zraněni tři lidé a v Ruskem částečně okupované ukrajinské Chersonské oblasti bylo podle ruské státní agentury TASS zasaženo několik budov.
Petrohrad jedním z hlavních cílů
Ukrajinské drony útočily také na přístav Kronštadt asi 1070 kilometrů severně od Kyjeva, kde vypuklo několik požárů. V nedalekém Petrohradě a přilehlé Leningradské oblasti se kvůli hrozbě útoků bezpilotních letounů rozezněl protiletecký alarm. V oblasti bylo podle jejího gubernátora Alexandra Drozděnka sestřeleno 141 ukrajinských dronů.
U Petrohradu byla zasažena vojenská základna, uvedl podle agentury Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zatímco gubernátor tohoto města Alexandr Beglov místním podle AP doporučil nevycházet ven a upozornil je na možné výpadky mobilního internetu.
Zprávy naznačují možný útok na ruský výzkumný ústav podvodních zbraní v Petrohradu. Očití svědci zveřejnili fotografie, na kterých se nad oblastí valí kouř. Podle analýzy společnosti Astra by kouř mohl pocházet z budovy výzkumného a konstrukčního centra.
Ústav se specializuje na torpédové zbraňové systémy a pohonné jednotky pro podvodní zbraně používané ruským námořnictvem. Byl založen v roce 1948 jako specializované centrum pro vývoj termálních torpéd dlouhého doletu pro sovětské námořnictvo a je považován za jednu z klíčových institucí ruského programu vývoje podvodních zbraní, uvedl Ukrinform.
„Ukrajinský prezident hovoří o tom, že jsou to spravedlivé útoky. Pojmenovává to, že to jsou ukrajinské sankce proti Rusku. Podle toho, co tvrdí ukrajinská rozvědka, dokáží drony zasáhnout vzdálenost až 1700 kilometrů (v hloubi Ruska). Ruská strana nemluví o tom, jaké objekty dokázala ukrajinská armáda zasáhnout a nezveřejňuje informace o škodách, takže nevíme, jak rozsáhlé jsou škody,“ poznamenala zpravodajka ČT na Ukrajině Ilona Zasidkovyčová.
Oběti a škody na Ukrajině
Ruská armáda v noci zaútočila na Ukrajinu 272 bezpilotními letouny, z nichž 249 protivzdušná obrana zničila nebo vyřadila, napsal s odkazem na ukrajinské vzdušné síly web Ukrajinska pravda. Kyjev hlásí zatím jednoho mrtvého a řadu zraněných.
Ruské drony způsobily požár v Záporoží na parkovišti nedaleko bytového domu a zranily pět lidí, uvedl náčelník správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Šéf regionální správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža dodal, že po ruských útocích na tři okresy byla v noci zabita jedna osoba a další tři zraněny.
Ruský vládce Vladimir Putin v pátek prohlásil, že zatím nevidí smysl ve schůzce s ukrajinskou hlavou státu. Učinil tak v reakci na Zelenského čtvrteční otevřený dopis, kde ukrajinský prezident vyzval šéfa Kremlu, aby se sešli a dohodli na ukončení války. Zelenskyj po pátečním výroku řekl, že ruská strana opět volí válku a že ji nechce ukončit.
„Analytici z Institutu pro studium války tvrdí, že Putin skutečně nehodlá ukončit tuto válku v dohledné době. Zřejmě počítá s tím, že se válka protáhne a vysílí takto ukrajinské vojáky i samotnou napadenou zemi,“ uvedla Zasidkovyčová s tím, že jde také o psychologickou válku.
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