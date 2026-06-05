Posádka ISS se připravuje na možnou evakuaci


5. 6. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Posádka Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) dostala podle amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) pokyn ukrýt se v kosmických lodích a připravit se na možnou evakuaci kvůli zhoršujícím se únikům vzduchu z ruského segmentu, uvedla agentura Reuters. Ruští kosmonauti se mezitím únik ve své části orbitálního komplexu snaží opravit. Na stanici je momentálně sedm astronautů.

Podle expertů jde hlavně o preventivní krok pro zajištění bezpečnosti posádky. Kvůli prasklinám v propojovacím tunelu ruského modulu se tento problém v posledních letech objevil opakovaně. Ruská vesmírná agentura nedávno zaznamenala pozvolný pokles tlaku v propojovacím tunelu.

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Zdroj: Reuters

Šéfredaktor webu Kosmonautix.cz Dušan Majer sdělil, že na ISS pokračuje proces, který trvá už několik let, kdy se ruská strana opakovaně snaží opravovat úniky vzduchu. „Nevíme přesně, jak konkrétně má probíhat tato rozsáhlejší oprava, ale je to součást dlouhodobých snah o omezení těchto úniků,“ sdělil.

NASA podle něj situaci také dlouhodobě sleduje. „A teď jenom kvůli preventivní bezpečnosti, aby se opravdu nemohlo nic stát, tak američtí astronauti dočasně dostali pokyn, aby se uchýlili do kosmické lodi Crew Dragon, ale není to nic, co by bylo vyloženě nebezpečné nebo že by to astronauty nějak ohrožovalo. To vůbec ne,“ zdůraznil.

Nejasný původ prasklin

Co praskliny způsobuje, je podle Majera předmětem vyšetřování. „Jedna z teorií říká, že by se mohlo jednat o opakované namáhání vlivem přilétávajících kosmických lodí, které se připojují na propojovací tunel. A když se loď připojuje na ISS, tak je to přeci jen nějaký mechanický ráz, který se přenáší do konstrukce a při opakovaném namáhání může docházet k prasklinám,“ vysvětlil s tím, že nemá informace, jakým konkrétním způsobem probíhají snahy o opravy.

Kosmonauti se podle Majera do kosmických lodí schovávají třeba také v případech, kdy se k ISS blíží úlomek kosmické tříště. „A když už je velmi málo času na to, aby stanice udělala nějaký úhybný manévr. Je přece jen mnohem méně pravděpodobné, že by úlomek zasáhl malou kosmickou loď, než že by trefil celou kosmickou stanici,“ popsal s tím, že si ale není vědom toho, že by NASA někdy k takovémuto opatření přistoupila v případě opravy. „Ono to možná souvisí s tím, že ty předchozí opravy (…) byly menšího rozsahu. Nyní se má jednat o rozsáhlejší opravu,“ dodal s tím, že předpokládá, že aktuální situace nebude trvat déle než nižší jednotky hodin.

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