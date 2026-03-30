Astronaut prozradil, že na ISS ztratil krátce schopnost mluvit

Astronaut Mike Fincke promluvil o tom, proč NASA vůbec poprvé provedla lékařskou evakuaci z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). A uvedl, že lékaři stále nevědí, co mu indispozici v podobě ztráty řeči přivodilo.
Čtyřnásobný účastník vesmírných letů Fincke popsal, že 7. ledna v klidu večeřel. Den strávil tím, že se připravoval na výstup do vesmíru naplánovaný na následující den, všechno probíhalo bez větších problémů. Najednou ale Fincke ztratil schopnost mluvit. I když se snažil něco říct, jeho ústa neopustilo jediné slovo.
Necítil bolest, ale z ničeho nic přišel o schopnost komunikovat pomocí řeči. Jeho kolegové na palubě stanice si naštěstí rychle všimli, že je v nesnázích, a okamžitě zareagovali – požádali o pomoc lékařské týmy na Zemi. „Bylo to naprosto nečekané. Stalo se to neuvěřitelně rychle,“ řekl Fincke v rozhovoru pro agenturu AP z Johnsonova vesmírného centra v Houstonu.
Podle devětapadesátiletého astronauta, který býval plukovníkem letectva, trval tento stav asi dvacet minut, pak se jeho zdravotní stav vrátil do normálu. Cítil se pak už dobře. Dodnes se mu tyto problémy nevrátily, neměl je ani nikdy předtím.
Příčina je stále záhadou
Lékaři Finckeho detailně prozkoumali, provedli mu všechny možné testy. Na jejich základě vyloučili infarkt jako možnou příčinu, ale všechny další ostatní možnosti jsou stále ve hře – podle lékařů by mohly souviset s jeho 549 dny strávenými ve stavu beztíže.
Ve výše uvedeném rozhovoru astronaut sdělil, že NASA teď detailně prochází všechny lékařské záznamy jeho i jeho kolegů na ISS. Hledá, jestli se něco podobného už nepřihodilo, hledá všechny možné souvislosti a nevylučuje žádné možnosti.
Fincke také dodal, že se stále cítí špatně kvůli tomu, že jeho nemoc způsobila zrušení výstupu do vesmíru – byl by to jeho desátý výstup, ale první pro členku posádky Zenu Cardmanovou – a vedla k předčasnému návratu pro ni a další dva členy posádky. SpaceX je přivezl zpět 15. ledna, o více než měsíc dříve, než se plánovalo. Všichni pak skončili v nemocnici. „Měl jsem velké štěstí, že jsem byl naprosto zdravý. Takže to bylo pro všechny velké překvapení,“ řekl Fincke.
Omlouvat se přestal až poté, co mu to vysloveně zakázal ředitel NASA Jared Isaacman. Jako věčný optimista Fincke stále doufá, že se jednoho dne do vesmíru vrátí.