Astronaut prozradil, že na ISS ztratil krátce schopnost mluvit


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24, NPR, NBC, NASA

Astronaut Mike Fincke promluvil o tom, proč NASA vůbec poprvé provedla lékařskou evakuaci z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). A uvedl, že lékaři stále nevědí, co mu indispozici v podobě ztráty řeči přivodilo.

Čtyřnásobný účastník vesmírných letů Fincke popsal, že 7. ledna v klidu večeřel. Den strávil tím, že se připravoval na výstup do vesmíru naplánovaný na následující den, všechno probíhalo bez větších problémů. Najednou ale Fincke ztratil schopnost mluvit. I když se snažil něco říct, jeho ústa neopustilo jediné slovo.

Necítil bolest, ale z ničeho nic přišel o schopnost komunikovat pomocí řeči. Jeho kolegové na palubě stanice si naštěstí rychle všimli, že je v nesnázích, a okamžitě zareagovali – požádali o pomoc lékařské týmy na Zemi. „Bylo to naprosto nečekané. Stalo se to neuvěřitelně rychle,“ řekl Fincke v rozhovoru pro agenturu AP z Johnsonova vesmírného centra v Houstonu.

Podle devětapadesátiletého astronauta, který býval plukovníkem letectva, trval tento stav asi dvacet minut, pak se jeho zdravotní stav vrátil do normálu. Cítil se pak už dobře. Dodnes se mu tyto problémy nevrátily, neměl je ani nikdy předtím.

Příčina je stále záhadou

Lékaři Finckeho detailně prozkoumali, provedli mu všechny možné testy. Na jejich základě vyloučili infarkt jako možnou příčinu, ale všechny další ostatní možnosti jsou stále ve hře – podle lékařů by mohly souviset s jeho 549 dny strávenými ve stavu beztíže.

Ve výše uvedeném rozhovoru astronaut sdělil, že NASA teď detailně prochází všechny lékařské záznamy jeho i jeho kolegů na ISS. Hledá, jestli se něco podobného už nepřihodilo, hledá všechny možné souvislosti a nevylučuje žádné možnosti.

Fincke také dodal, že se stále cítí špatně kvůli tomu, že jeho nemoc způsobila zrušení výstupu do vesmíru – byl by to jeho desátý výstup, ale první pro členku posádky Zenu Cardmanovou – a vedla k předčasnému návratu pro ni a další dva členy posádky. SpaceX je přivezl zpět 15. ledna, o více než měsíc dříve, než se plánovalo. Všichni pak skončili v nemocnici. „Měl jsem velké štěstí, že jsem byl naprosto zdravý. Takže to bylo pro všechny velké překvapení,“ řekl Fincke.

Omlouvat se přestal až poté, co mu to vysloveně zakázal ředitel NASA Jared Isaacman. Jako věčný optimista Fincke stále doufá, že se jednoho dne do vesmíru vrátí.

Astronaut prozradil, že na ISS ztratil krátce schopnost mluvit

Astronaut Mike Fincke promluvil o tom, proč NASA vůbec poprvé provedla lékařskou evakuaci z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). A uvedl, že lékaři stále nevědí, co mu indispozici v podobě ztráty řeči přivodilo.
před 35 mminutami

Indonésie zakázala mladým sociální sítě. Týká se to 70 milionů lidí

Indonésie o víkendu zavedla zákaz používání sociálních médií, který platí pro všechny děti mladší šestnácti let. Země, kde žije 285 milionů lidí, tak následovala příklad Austrálie v oblasti ochrany mladých lidí před potenciálními on-line riziky.
před 2 hhodinami

Na seznam chráněných zvířat přibylo čtyřicet druhů. Včetně sovy Harryho Pottera

Seznam mezinárodně chráněných zvířat podle Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (CMS) se rozšíří o čtyřicet druhů, informuje agentura AFP. Patří mezi ně například i sovice sněžní, což je druh, který proslavila sova Harryho Pottera Hedvika.
před 3 hhodinami

Česko zaostává ve výdajích na vědu. Experti rozebrali příčiny i možná zlepšení

Výdaje na vědu a výzkum v Česku klesají. Podle nejnovějších dat Eurostatu dosáhl objem investic v této oblasti za rok 2024 necelých dvou procent HDP. To je nejmíň od roku 2017. Vědu a výzkum financuje v Česku hlavně soukromý sektor a jeho podíl chce současná vláda ještě posílit. Téma v Událostech, komentářích z ekonomiky probrali výkonný ředitel Prague.bio Jiří Fusek, výkonný ředitel Enovation David Kotris a akademický ekonom z think-tanku IDEA při CERGE-EI Daniel Münich. Svůj pohled připojil také předseda Akademie věd Radomír Pánek. Debatou provázeli Vanda Kofroňová a Milan Brunclík.
včera v 12:25

Modernímu hmyzu nic nebrání vyrůst na úroveň pravěkých „obrů", spočítali vědci

Doposud vědci předpokládali, že existenci obřího pravěkého hmyzu umožňovala vyšší koncentrace kyslíku v prvohorní atmosféře. Jenže nový výzkum to vyvrací – podobně velcí tvorové by dle něj bez problémů zvládli i moderní vzduch.
včera v 10:00

Na obloze letos neobvykle přibylo meteorů, upozornili američtí experti

Na obloze se letos podle údajů amerických astronomů objevilo výrazně více meteorů než v uplynulých letech. Přiznávají, že pro tento jev nemají vysvětlení, ale uklidňují, že nemusí jít o nic nebezpečného.
včera v 08:00

Nová varianta covidu „cikáda" odolávající protilátkám se dostala už i do Česka

Nově se šířící varianta viru SARS-CoV-2 se liší od těch předchozích tolik, že by mohla snadněji unikat očkování i předchozímu překonání covidu. Upozorňují na ni experti ve více zemích včetně Česka. Pokud by se šířila dál, bylo by zřejmě potřeba změnit očkování.
28. 3. 2026

VideoČeští experti zkoumají čínského robota Karla

Odborníci ze spolku Česká IT akademie zkoumají čínského humanoidního robota jménem Karel. Objevují, jak technologie funguje, i to, co všechno tito roboti dokážou o svých uživatelích zjistit. S čínskými technologiemi se totiž dlouhodobě spojují rizika spojená se sledováním i sběrem dat. Podle Ondřeje Chlupáčka z akcelerátoru S-tech Ventures je jedním z cílů zkoumání zjistit, jaké komponenty lze nahradit evropskými alternativami a jak by to bylo drahé či složité. Kromě toho odborníci učí Karla správně používat jeho ruce. V budoucnu by pak roboti mohli nahradit lidské pracovníky třeba ve zdravotnictví nebo průmyslu.
27. 3. 2026
