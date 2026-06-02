Hmyzem roku vyhlásili čeští vědci kudlanku nábožnou


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24, Přírodovědecká fakulta UK

Kudlanky se v české přírodě šíří více než kdy předtím, pronikají dokonce již i do hor. A navíc se na naše území už možná mohly dostat i další druhy, jež u nás nikdy předtím nenacházely vhodné podmínky. Vědci na to upozornili tím, že kudlanku nábožnou vyhlásili hmyzem roku.

Ruce spojené v gestu modlitby, které se ale umí během zlomku sekundy proměnit ve smrtící kosy. To je typický znak kudlanky nábožné, kterou Česká společnost entomologická vyhlásila v roce 2026 Hmyzem roku.

Kudlanka představuje dokonalého hmyzího predátora, který se od počátku tisíciletí nebývale šíří Českou republikou. Zároveň díky pověstnému kanibalismu, velkým očím a postoji, který připomíná modlící se postavu, přitahuje kudlanka neustále lidskou pozornost. Kudlanka nábožná je doposud jediným zástupcem kudlanek, který se trvale vyskytuje v tuzemsku.

Česká společnost entomologická vyhlašuje iniciativu Hmyz roku každoročně od roku 2021. Cílem akce je představit široké veřejnosti zajímavé zástupce hmyzu, přispět tak k jejich popularizaci a zapojit veřejnost do jejich monitoringu. Klade si tak za cíl pozvednout povědomí široké veřejnosti o fascinujícím světě hmyzu a problematice jeho ochrany.

Požíračka partnerů

Se svými sedmi až osmi centimetry patří kudlanka nábožná mezi naše největší druhy hmyzu. Přesto měl jen málokdo štěstí ji spatřit ve volné přírodě na vlastní oči – velikost totiž kompenzují nenápadným, zeleným či žlutavě hnědým zbarvením a tvarem těla, které připomíná pokroucenou větvičku. Navíc většinu života stráví nehybné, v trpělivém čekání na kořist.

Česká společnost entomologická ve spolupráci s Národním muzeem a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy vyhlásila veřejnou mapovací akci s cílem dokumentovat současné rozšíření kudlanky nábožné v tuzemsku. „Pokud kudlanku nábožnou objevíte, dejte nám o ní vědět prostřednictvím aplikace iNaturalist, ať už využijete mobil přímo v přírodě, nebo webové rozhraní později z domova,“ prosí přírodovědci.

Dravý životní styl kudlanky se odráží v jejím vzhledu. Mají velmi pohyblivou hlavu a nápadně velké oči. Dominantní je ale masivní a otrněný přední pár „loupeživých“ končetin. Ty také vedly k jejímu českému pojmenování, jméno kudlanka je odvozeno od slova „kudla“, což je starší výraz pro zavírací nůž. Kudlanka útočí ze zálohy, po zaměření provede extrémně rychlý výpad, kterým se zmocní své kořisti.

Kudlanky jsou opředeny řadou pověstí a mýtů, které se týkají především sexuálního kanibalismu: tedy toho, že samice během páření sežere samečka.

Páření kudlanek nábožných
Zdroj: Zdeněk Laštůvka

„Tento jev se u kudlanek skutečně vyskytuje, přestože k němu dochází přibližně jen v jedné třetině případů. Dospělí samci žijí jen krátkou dobu, zpočátku proto pro páření vyhledávají především syté partnerky, které produkují více feromonů. Jak se jejich život chýlí ke konci, přestávají být vybíraví a více riskují. V případě napadení však páření nekončí ani po ukousnutí hlavy samce, akt je řízen nervovou soustavou nacházející se ve zbytku těla,“ vysvětlují biologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Šance na kudlanku

Dospělé kudlanky se dají ve volné přírodě nejpravděpodobněji potkat od července do října. Po páření kladou samice na různý podklad vajíčka do pěnovitého obalu, takzvané ootéky. Vajíčka zde přezimují, larvy se líhnou v dubnu či květnu dalšího roku a po šesti až osmi svlecích dospívají.

Pěnovité obaly vajíček kudlanek: zleva doprava kudlanka nábožná, kudlanka zakavkazská, kudlanka Spallanzaniho
Zdroj: Přírodovědecká fakulta UK/Petr Šípek

Kudlanka nábožná byla ještě koncem dvacátého století vzácným obyvatelem jediného místa v Česku – žila na jižní Moravě. K šíření jí pomohly dva faktory: jednak intenzivní doprava, ale také změna klimatu způsobená člověkem. Protože má ráda teplejší podmínky, dá se dnes najít po celé republice s výjimkou jižních a západních Čech, přičemž se už nevyhýbá ani vyšším polohám.

Další kudlanky na obzoru

A změny podnebných podmínek v Evropě přivádějí do blízkosti České republiky další druhy těchto predátorů.

Kudlanka Spallanzaniho dosahuje rozměrů do čtyř centimetrů. Kromě své velikosti se od kudlanky nábožné liší zkrácenými křídly u samic a skákavým pohybem. Nejblíže se s ní lze setkat v okolí Bratislavy, kde se vyskytuje teprve několik málo let
Zdroj: Přírodovědecká fakulta UK/Petr Šípek

„Na naše jihovýchodní hranice doslova klepají dva nové druhy kudlanek. Jedná se především o velkou kudlanku zakavkazskou (někdy označovaná i jako tenkozobá), kterou od naší kudlanky poznáme podle nápadných bílých skvrn přibližně uprostřed předních křídel a chybějících tmavých skvrn na vnitřní straně předních končetin. Druhou je drobnější kudlanku Spallanzaniho, která se mimo jiné vyznačuje skákavým pohybem a zkrácenými křídly u samic,“ uvedli entomologové.

Od naší kudlanky nábožné se kudlanka zakavkazská liší přítomností světlé skvrny na předním páru křídel, jednou či více tmavými skvrnami na spodní straně předohrudi a absencí tmavých skvrn na vnitřní straně kyčlí loupeživých končetin. Tento druh byl zaznamenán v okolí Vídně, ale také několik kilometrů od Znojma na rakouské straně hranice
Zdroj: Přírodovědecká fakulta UK/Petr Šípek

„A nebo už u nás dokonce žijí?“ ptají se vědci a vyzývají veřejnost, aby jim v pátrání po těchto pozoruhodných tvorech pomohla.

Výběr redakce

Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka

Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka

14:21Aktualizovánopřed 1 mminutou
Počet podezřelých případů nákazou eboly v Kongu podle WHO prudce klesl

Počet podezřelých případů nákazou eboly v Kongu podle WHO prudce klesl

před 4 mminutami
Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

03:05Aktualizovánopřed 20 mminutami
V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, oznámil Magyar

V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, oznámil Magyar

14:42Aktualizovánopřed 27 mminutami
Ukrajina poprvé od roku 2023 osvobodila za měsíc víc území, než ztratila, píše Deepstate

Ukrajina poprvé od roku 2023 osvobodila za měsíc víc území, než ztratila, píše Deepstate

před 58 mminutami
Forman složil poslanecký slib. Sněmovna jedná o navýšení rodičovského příspěvku

ŽivěForman složil poslanecký slib. Sněmovna jedná o navýšení rodičovského příspěvku

14:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Opozice má podpisy na svolání schůze sněmovny k dotacím pro Agrofert

Opozice má podpisy na svolání schůze sněmovny k dotacím pro Agrofert

před 1 hhodinou
Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

01:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Jev El Niño v létě vznikne podle WMO na osmdesát procent

Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu EL Niño je letos od června do srpna osmdesát procent, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí, uvedla ve své pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace (WMO).
před 13 mminutami

Hmyzem roku vyhlásili čeští vědci kudlanku nábožnou

Kudlanky se v české přírodě šíří více než kdy předtím, pronikají dokonce již i do hor. A navíc se na naše území už možná mohly dostat i další druhy, jež u nás nikdy předtím nenacházely vhodné podmínky. Vědci na to upozornili tím, že kudlanku nábožnou vyhlásili hmyzem roku.
před 26 mminutami

Spinosauři ronili extra slané slzy, naznačuje nová studie

Spinosauři byli nejdelší masožraví dinosauři v dějinách. Bezpečně se ví o čtrnáctimetrových exemplářích, ale spekuluje se i osmnáctimetrových. Přitom ale tito obří vážili jen dvě třetiny toho, co menší tyranosauři. Vědci teď popsali o těchto pravěkých predátorech nové informace.
před 1 hhodinou

Supermasivní černé díry by mohly být otesánci i porodnice v jednom

Černé díry bývají popisovány jako hinduistický bůh Šiva, tedy jako ničitelé. Nový výzkum ale odhaluje, že by mohly mít, stejně jako toto božstvo, i další aspekt, a to ten tvořivý.
před 2 hhodinami

Evropské stromy se pokoušejí drasticky adaptovat na teplejší svět, zabíjejí se tím

Kdysi majestátní dub v jednom z francouzských lesů je dnes prakticky mrtvý. Po opakovaných vlnách veder zastavil své životní funkce, aby šetřil vodu, a pomalu hyne. Jde o jeden z mnoha stromů v evropských lesích, které volí drastické a často smrtící metody přežití tváří v tvář zhoršujícím se vlnám veder a sucha souvisejících se změnou klimatu, napsala agentura AFP.
před 4 hhodinami

Polští archeologové odkryli hrob dvou žen pod katedrálou. Zvažují, co to znamená

Dvě ženská těla v jednom hrobě. Nebyl mezi nimi žádný příbuzenský vztah. A leží v poloze, která naznačuje vztah velmi intimní. V polském Opolí našli archeologové středověký hrob, který je v této zemi zcela unikátní. A teď se ho pokoušejí interpretovat.
31. 5. 2026

Lidé na severovýchodě USA hlásili exploze, ve skutečnosti šlo o meteor

Obyvatelé severovýchodu Spojených států v sobotu hlásili policii hlasité exploze. Po dvou silných ranách se otřásly budovy ve státech Massachusetts a Rhode Island a úřady pátraly po příčině. Podle Americké společnosti pro meteory (AMS) šlo o meteor. Ohnivou kouli na denní obloze spatřili lidé od státu Delaware až po kanadský Montréal, napsala agentura AP.
31. 5. 2026

Arktida má za sebou bod zlomu. Na staletí se tam mění životní podmínky

Nová studie naznačuje, že změna chemického složení Severního ledového oceánu způsobená klimatickými změnami narušuje tamní potravní řetězec. Podle vědců je situace v dalších stovkách až tisících letech nezvratná.
31. 5. 2026
Načítání...