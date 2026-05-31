Lidé na severovýchodě USA hlásili exploze, ve skutečnosti šlo o meteor

Obyvatelé severovýchodu Spojených států v sobotu hlásili policii hlasité exploze. Po dvou silných ranách se otřásly budovy ve státech Massachusetts a Rhode Island a úřady pátraly po příčině. Podle Americké společnosti pro meteory (AMS) šlo o meteor. Ohnivou kouli na denní obloze spatřili lidé od státu Delaware až po kanadský Montréal, napsala agentura AP.
Za meteory jsou označovány světelné jevy, které nastanou při průletu meteoritu, drobného kosmického tělesa, zemskou atmosférou. Malé vesmírné objekty většinou při tomto průletu shoří.
Meteorit o průměru téměř jednoho metru vnikl do atmosféry v oblasti hranice mezi státy New Hampshire a Massachusetts na sever od Bostonu, uvedla AMS. Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) potvrdil, že se jednalo o přírodní těleso, nikoliv o družici nebo vesmírný odpad. Do atmosféry vniklo kolem 14:00 místního času (20:00 SELČ).
Desítky lidí podle AMS hlásily otřesy země, silné rány či ohnivou kouli, která vypadala jako padající hvězda na denním nebi. „Byla určitě větší než normální ohnivá koule, asi metr široká,“ popsal Robert Lunsford z AMS.
Vesmírné těleso se pohybovalo rychlostí kolem 120 700 kilometrů za hodinu a rozpadlo se asi šedesát kilometrů nad zemí, sdělil mluvčí NASA Allard Beutel. Energie uvolněná při jeho rozpadu podle NASA odpovídala přibližně 300 tunám výbušniny TNT, což vysvětluje zvuky podobné výbuchům.