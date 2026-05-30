Hegseth na bezpečnostní konferenci v Singapuru varoval před čínským zbrojením


Americký ministr obrany Pete Hegseth vyzval asijské spojence, aby výrazně zvýšili výdaje na obranu a pomohli tak čelit rostoucí moci Číny a zabránili její dominanci v regionu. Na bezpečnostní konferenci Shangri-la Dialogue v Singapuru varoval před oprávněnými obavami z rychlého čínského zbrojení. Spojené státy očekávají od asijských zemí navýšení obranných rozpočtů na 3,5 procenta HDP.

Indopacifik už dávno není pro Evropu vzdálenou regionální záležitostí. Shangri-la Dialogue – asijskou obdobou Mnichovské bezpečnostní konference – využívají šéfové obrany a experti k diskusi o hrozbách, ale třeba i o zbrojních zakázkách. Letos to bylo poprvé i s účastí českého ministra.

„Pokud jde přímo o tento region, tak myslím, že nás musí zajímat, jaký je bezpečnostní vývoj, zejména v severovýchodní Asii, když uvážíme, jaké máme ambice, pokud jde o další rozvoj naší jaderné energetiky,“ sdělil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Stejně jako v Evropě státy v Asii řeší, nakolik se mohou dál spoléhat na americký obranný deštník.

Vrchní velitel NATO v Evropě zopakoval nutnost dodržení obranných výdajů
Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich

Analytik ze Singapore Management University Eugene Tan Kheng Boon tvrdí, že pokud země dospějí k závěru, že USA už nejsou spolehlivým a předvídatelným partnerem, budou se muset mnohem více spoléhat samy na sebe. „To může vést k novým závodům ve zbrojení,“ varoval.

Hegsethovo ujištění

Hegseth ujistil asijské partnery, že se k nim Spojené státy neobracejí zády, ale zároveň očekávají investice do obrany. Znovu si rýpl do Evropy. „Příliš dlouho naši evropští spojenci nereagovali na výzvy, aby více investovali do vlastní obrany. Teď dohánějí zpoždění,“ sdělil.

Za špatné znamení pro Tchaj-wan analytici považují to, že ho Hegseth vůbec nezmínil – na rozdíl od loňska. Osud ostrova Peking označuje za zásadní problém čínsko-amerických vztahů. Bezpečnost v Asii je každopádně důležitá i pro Evropu. Přes Indopacifik totiž proudí většina světového obchodu a rozhoduje se v něm o vztazích mezi Spojenými státy a Čínou. Případná krize by tak zasáhla dodavatelské řetězce, světovou ekonomiku i evropské spojence Washingtonu.

Aktuálně z rubriky Svět

Rakousko-italský Brennerský průsmyk uzavřela protestní akce

Důležitá dálniční dopravní tepna přes rakousko-italský Brennerský průsmyk byla po velkou část soboty až do večera uzavřena kvůli protestní akci. Na rakouské straně dle agentury DPA pro osobní dopravu uzavírka platila od 11:00 do 19:00 a na té italské straně od 10:30 do 20:00.
11:44Aktualizovánopřed 45 mminutami

Dodávky ropy přes Hormuzský průliv se podle některých analytiků nemusejí vrátit na úroveň před válkou s Íránem ani v případě, že Washington a Teherán dosáhnou mírové dohody. Rejdaři podle nich budou i nadále zvažovat bezpečnostní rizika v Perském zálivu včetně možného obnovení bojů. To by mohlo dlouhodobě omezit provoz v jedné z nejdůležitějších světových námořních tras, píše ve své analýze web televize CNBC.
Íránská blokáda Hormuzského průlivu má těžké dopady napříč celým světem. V africkém Súdánu, kde uprostřed občanské války čelí devatenáct milionů lidí dennodenní nejistotě, že nebudou mít co jíst, se očekává čtyřicetiprocentní propad úrody. O největší humanitární katastrofě světa pro ČT24 promluvil prezident neziskové organizace Lékaři bez hranic Javid Abdelmoneim. Rozhovor vedl Jakub Szántó.
Havana tvrdí, že riziko útoku USA proti Kubě stoupá. Podle amerického serveru Axios ale prezident Spojených států Donald Trump invazi na karibský ostrov neschválil a dává přednost ekonomickému nátlaku, pod kterým by se komunistický režim sám zhroutil. Proto chce jeho administrativa nadále prosazovat sankce proti ostrovu, který se v současnosti potýká s nedostatkem ropy, elektřiny, ale například také pitné vody.
Při nehodě v Afghánistánu zemřelo přes dvacet lidí, převážně žen a dětí

Při nehodě nákladního vozidla v sobotu na východě Afghánistánu zahynulo nejméně 22 lidí, převážně žen a dětí. Dalších nejméně 36 lidí bylo zraněno. Vůz, který vezl afgánské uprchlíky vracející se z Pákistánu, sjel ze silnice v provincii Laghmán. Šéf provinčního ředitelství veřejného zdraví Amínulláh Šaríf dle agentury AP uvedl, že řidič usnul za volantem. Mezi oběťmi bylo podle úřadů deset dětí a pět žen.
Při izraelských útocích v Libanonu bylo zabito jedenáct lidí

Při pátečních izraelských útocích ve třech oblastech jižního Libanonu bylo zabito jedenáct osob, včetně záchranáře a syrského občana, uvedlo dle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Dalších osm lidí bylo zraněno, včetně dalšího záchranáře. Úřady útoky označily za hrubé porušení humanitárního práva. Izraelská armáda v sobotu dopoledne vydala výzvu k evakuaci sedmi jiholibanonských vesnic. Militantní hnutí Hizballáh se mezitím přihlásilo k raketovému útoku na severu židovského státu.
VideoRuský dům v Berlíně čelí kritice. I kvůli možnému porušování sankcí

V Berlíně roste nespokojenost s působením Ruského domu. Instituce se prezentuje jako kulturní centrum. Podobně jako pražský Ruský dům, který se v březnu stal terčem útoku, objekt ale provozuje státní agentura Rossotrudničestvo, která je od roku 2022 na evropském sankčním seznamu. Tyto sankce ale podle spolkového ministerstva zahraničí k automatickému uzavření instituce nevedou. Dům funguje na základě smlouvy mezi Ruskem a Německem uzavřené v roce 2013 na 99 let. Díky ní spolková republika v Rusku stále provozuje vlastní kulturní centra, Goethe Instituty, o které nechce přijít. Spolkovou vládu za to kritizují někteří vládní i opoziční poslanci. Berlínská prokuratura nyní vede vyšetřování proti neznámým nájemníkům bytů v obřím komplexu a řeší, jestli komerční pronájmy porušují sankce. Ruský dům ale obvinění odmítá.
