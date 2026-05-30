Hegseth na bezpečnostní konferenci v Singapuru varoval před čínským zbrojením

Americký ministr obrany Pete Hegseth vyzval asijské spojence, aby výrazně zvýšili výdaje na obranu a pomohli tak čelit rostoucí moci Číny a zabránili její dominanci v regionu. Na bezpečnostní konferenci Shangri-la Dialogue v Singapuru varoval před oprávněnými obavami z rychlého čínského zbrojení. Spojené státy očekávají od asijských zemí navýšení obranných rozpočtů na 3,5 procenta HDP.
Indopacifik už dávno není pro Evropu vzdálenou regionální záležitostí. Shangri-la Dialogue – asijskou obdobou Mnichovské bezpečnostní konference – využívají šéfové obrany a experti k diskusi o hrozbách, ale třeba i o zbrojních zakázkách. Letos to bylo poprvé i s účastí českého ministra.
„Pokud jde přímo o tento region, tak myslím, že nás musí zajímat, jaký je bezpečnostní vývoj, zejména v severovýchodní Asii, když uvážíme, jaké máme ambice, pokud jde o další rozvoj naší jaderné energetiky,“ sdělil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Stejně jako v Evropě státy v Asii řeší, nakolik se mohou dál spoléhat na americký obranný deštník.
Analytik ze Singapore Management University Eugene Tan Kheng Boon tvrdí, že pokud země dospějí k závěru, že USA už nejsou spolehlivým a předvídatelným partnerem, budou se muset mnohem více spoléhat samy na sebe. „To může vést k novým závodům ve zbrojení,“ varoval.
Hegsethovo ujištění
Hegseth ujistil asijské partnery, že se k nim Spojené státy neobracejí zády, ale zároveň očekávají investice do obrany. Znovu si rýpl do Evropy. „Příliš dlouho naši evropští spojenci nereagovali na výzvy, aby více investovali do vlastní obrany. Teď dohánějí zpoždění,“ sdělil.
Za špatné znamení pro Tchaj-wan analytici považují to, že ho Hegseth vůbec nezmínil – na rozdíl od loňska. Osud ostrova Peking označuje za zásadní problém čínsko-amerických vztahů. Bezpečnost v Asii je každopádně důležitá i pro Evropu. Přes Indopacifik totiž proudí většina světového obchodu a rozhoduje se v něm o vztazích mezi Spojenými státy a Čínou. Případná krize by tak zasáhla dodavatelské řetězce, světovou ekonomiku i evropské spojence Washingtonu.