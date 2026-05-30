Při nehodě v Afghánistánu zemřelo přes dvacet lidí, převážně žen a dětí

Při nehodě nákladního vozidla v sobotu na východě Afghánistánu zahynulo nejméně 22 lidí, převážně žen a dětí. Dalších nejméně 36 lidí bylo zraněno. Vůz, který vezl afgánské uprchlíky vracející se z Pákistánu, sjel ze silnice v provincii Laghmán. Šéf provinčního ředitelství veřejného zdraví Amínulláh Šaríf dle agentury AP uvedl, že řidič usnul za volantem. Mezi oběťmi bylo podle úřadů deset dětí a pět žen.
Cestující patří mezi statisíce Afghánců, kteří se vracejí ze sousedního Pákistánu, kde úřady zahájily v roce 2023 proti afghánským uprchlíkům a jejich rodinám kampaň. Lidé, kteří utekli před válkou a v zemi žili a pracovali i několik desetiletí, ale i ti, kteří se v Pákistánu již narodili, jsou nuceni k odchodu, případně jim hrozí deportace.
Navrátilci často využívají velkých dopravních prostředků, ve kterých mohou převézt i svůj majetek. Loni v srpnu zahynulo na západě Afghánistánu při srážce několika vozidel a autobusu s navracejícími se uprchlíky 78 lidí, včetně devatenácti dětí.
Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) se letos z Pákistánu vrátilo 447 400 Afghánců, napsala agentura AFP.