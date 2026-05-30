Británie chystá zákon proti poškozování podmořských kabelů nepřátelskými státy


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Britská vláda navrhne zákon, který má Rusku a dalším nepřátelským státům zabránit v poškozování klíčových komunikačních kabelů vedoucích pod mořskou hladinou. Nová legislativa zavede vyšší pokuty a přísnější tresty odnětí svobody pro majitele a provozovatele lodí, kteří podmořské kabely poškodí bezohledným jednáním, uvedly s odkazem na sdělení vlády tiskové agentury.

Od roku 2023 došlo v Baltském moři k řadě incidentů, při nichž byly poškozeny podmořské kabely a elektrické vedení. Podezření padá mimo jiné na takzvanou ruskou stínovou flotilu – tedy lodě plující pod vlajkami jiných zemí, které Rusko využívá k obcházení sankcí uvalených po zahájení plnohodnotné války na Ukrajině v roce 2022.

Vojenští experti a evropští představitelé tvrdí, že Rusko v této strategicky důležité oblasti zintenzivnilo činnosti spojené s hybridní válkou. Baltské moře je přitom nyní, s výjimkou Ruska, obklopeno členskými státy NATO.

Náměstkyně ministra pro digitální ekonomiku Liz Lloydová zdůraznila, že Británie potřebuje zákon, který by stíhal poškození kabelů ze strany těch, kteří jednají bez jasné vazby na nepřátelské státy. „Za sabotáže jasně spojené s nepřátelským státem naše zákony už v nejzávažnějších případech stanovují doživotní trest vězení,“ řekla Lloydová. „Zlovolná činnost pod hladinou oceánu však není vždy tak jasná,“ dodala.

Nové povinnosti mohou čekat i provozovatele kabelů

Nová legislativa, o které se bude jednat ještě letos, se zaměří na incidenty, u nichž je spojení s cizí mocností těžko prokazatelné a obtížně stíhatelné. Vláda doplnila, že zákon uloží provozovatelům podmořských kabelů také nové povinnosti týkající se jejich zabezpečení.

Britský ministr obrany John Healey v dubnu uvedl, že britské ozbrojené síly sledovaly a odradily tři ruské ponorky v britských vodách v severním Atlantiku poblíž důležitých podmořských kabelů a potrubí. Británie je se zbytkem světa propojena prostřednictvím 64 hlavních podmořských telekomunikačních kabelů.

Návrh zákona je podle Lloydové reakcí na nejhorší možné scénáře. „Vzhledem k rostoucí nepřátelské činnosti ze strany Ruska a dalších zemí je ochrana těchto kabelů pro naši ekonomiku, bezpečnost i každodenní život důležitější než kdy jindy,“ poznamenala náměstkyně. „Vláda nezůstává (vůči těmto hrozbám) lhostejná, ačkoli v britských vodách podle našich informací dosud k žádnému úmyslnému poškození kabelů nedošlo,“ dodala.

VideoRuský dům v Berlíně čelí kritice. I kvůli možnému porušování sankcí

V Berlíně roste nespokojenost s působením Ruského domu. Instituce se prezentuje jako kulturní centrum. Podobně jako pražský Ruský dům, který se v březnu stal terčem útoku, objekt ale provozuje státní agentura Rossotrudničestvo, která je od roku 2022 na evropském sankčním seznamu. Tyto sankce ale podle spolkového ministerstva zahraničí k automatickému uzavření instituce nevedou. Dům funguje na základě smlouvy mezi Ruskem a Německem uzavřené v roce 2013 na 99 let. Díky ní spolková republika v Rusku stále provozuje vlastní kulturní centra, Goethe Instituty, o které nechce přijít. Spolkovou vládu za to kritizují někteří vládní i opoziční poslanci. Berlínská prokuratura nyní vede vyšetřování proti neznámým nájemníkům bytů v obřím komplexu a řeší, jestli komerční pronájmy porušují sankce. Ruský dům ale obvinění odmítá.
před 3 mminutami

Rakousko-italský Brennerský průsmyk je uzavřen kvůli protestní akci

Důležitá dálniční dopravní tepna přes rakousko-italský Brennerský průsmyk bude až do sobotního večera uzavřena kvůli protestní akci. Na rakouské straně dle agentury DPA pro osobní dopravu uzavírka platí od 11:00 do 19:00 a na italské straně od 10:30 do 20:00.
před 51 mminutami

před 2 hhodinami

Britská vláda navrhne zákon, který má Rusku a dalším nepřátelským státům zabránit v poškozování klíčových komunikačních kabelů vedoucích pod mořskou hladinou. Nová legislativa zavede vyšší pokuty a přísnější tresty odnětí svobody pro majitele a provozovatele lodí, kteří podmořské kabely poškodí bezohledným jednáním, uvedly s odkazem na sdělení vlády tiskové agentury.
před 2 hhodinami

Při izraelských útocích v Libanonu bylo zabito jedenáct lidí

Při pátečních izraelských útocích ve třech oblastech jižního Libanonu bylo zabito jedenáct osob, včetně záchranáře a syrského občana. Uvedlo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Dalších osm lidí bylo zraněno, včetně dalšího záchranáře. Úřady útoky označily za hrubé porušení humanitárního práva.
02:16Aktualizovánopřed 4 hhodinami

„Viděli jsme všechny podoby války,“ řekl ČT malíř z jižního Libanonu

Smrt příbuzných, zničené živobytí i své osobní postoje a zkušenosti s válkou přiblížili pro Českou televizi obyvatelé jiholibanonské vesnice Arab Salím, která se několikrát stala cílem izraelských úderů. I přes četné vojenské porážky ze strany Jeruzaléma zůstává teroristické hnutí Hizballáh v regionu hluboce zakořeněné a sympatie k němu nechovají jen šíitští extrémisté.
před 4 hhodinami

Británie chce víc rozpoznávat tváře a pomocí AI odhadovat věk imigrantů

Británie vyvíjí kontroverzní nástroj pro svou zpřísňující se azylovou politiku. Za pomoci umělé inteligence chce od léta 2027 odhadovat věk imigrantů, u kterých není jisté, že jsou nezletilí. Vládní data ukazují, že současný systém je náchylný k chybám, a analýza fotografií má situaci zlepšit. Kromě toho plánují úřady rozšířit i využívání systému rozpoznávání tváří.
před 5 hhodinami

Američtí a kubánští generálové se setkali na základně Guantánamo

Vysocí američtí a kubánští vojenští představitelé se v pátek setkali na americké námořní základně v zátoce Guantánamo na Kubě. Šéf amerického vojenského velitelství pro Střední a Jižní Ameriku a Karibik (SOUTHCOM) generál Francis Donovan krátce jednal s kubánskou delegací o bezpečnostních otázkách. Uvedla to americká armáda na síti X. Kubánské ozbrojené síly následně na facebooku potvrdily, že se jednání skutečně uskutečnilo.
před 8 hhodinami

Trump přidal své jméno na Kennedyho centrum nezákonně, rozhodl soud

Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl v pátek americký federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen Kongres, a nikoli správní rada centra, dodal soud. Rovněž uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně, napsala agentura AP. Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social rozhodnutí soudu ostře zkritizoval.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
