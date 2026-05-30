Při izraelských útocích v Libanonu bylo zabito jedenáct lidí

Při pátečních izraelských útocích ve třech oblastech jižního Libanonu bylo zabito jedenáct osob, včetně záchranáře a syrského občana. Uvedlo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Dalších osm lidí bylo zraněno, včetně dalšího záchranáře. Úřady útoky označily za hrubé porušení humanitárního práva.
V Libanonu pokračuje konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině dubna. Obě strany se navzájem obviňují z jeho porušování a své útoky ospravedlňují reakcí na kroky protivníka.
Ve Washingtonu mezitím začala jednání na bezpečnostní úrovni za účasti izraelské a libanonské vojenské delegace. Libanonští zástupci podle zdrojů AP usilují o obnovení činností výboru dohlížejícího na dodržování dřívějšího příměří zprostředkovaného Spojenými státy, které na konci roku 2024 ukončilo dřívější válku mezi Izraelem a Hizballáhem, či o důsledné respektování současného klidu zbraní. Rozhovory na diplomatické úrovni mají pokračovat příští týden.
Proíránské hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde okupuje část území.
Podle údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 3355 lidí. Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo v důsledku konfliktu opustit své domovy. Na jihu Libanonu nebo u izraelsko-libanonských hranic zahynulo podle AP v tomto období 23 izraelských vojáků. Při vzdušných úderech Hizballáhu zahynuli na severu Izraele nejméně dva civilisté.
Dětský fond OSN (UNICEF) v pátek uvedl, že v uplynulých sedmi dnech bylo v Libanonu zabito patnáct dětí a 62 jich bylo zraněno, UNICEF vycházel z údajů libanonského ministerstva zdravotnictví. Od vyhlášení příměří bylo v Libanonu zabito 55 dětí a 212 jich bylo zraněno.