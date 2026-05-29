Putinovo úsilí o oddálení stárnutí je nyní státní prioritou, píše WSJ

Ruští vědci vyvíjejí genovou terapii zaměřenou na zpomalení buněčného stárnutí, oznámila minulý měsíc tamní vláda. Výzkum zahrnuje například 3D tisk orgánů nebo chov zvláštního plemene prasat. Iniciativu ruského vládce Vladimira Putina pro dlouhověkost, do které vláda investuje v přepočtu přibližně 26 miliard dolarů (přes 540 miliard korun), rozebírá v rozsáhlé analýze deník The Wall Street Journal (WSJ).
Stejně jako miliardáři ze Silicon Valley, včetně Jeffa Bezose, Sama Altmana a Petera Thiela, je ruský vládce již dlouho fascinován výzkumem na oddálení stárnutí. Podle The Wall Street Journal je v Rusku jeho úsilí v této oblasti nyní státní prioritou, která se opírá o metody, jako jsou už zmíněný tisk orgánů, chov zvláštního plemene prasat nebo vystavování se extrémně nízkým teplotám.
Vytváření lidských orgánů v laboratoři pro transplantaci je jednou z inovací prodlužujících život, o které Putin rovněž hovořil při návštěvě Pekingu. Všechny tyto snahy jsou součástí národní iniciativy pro dlouhověkost, kterou představil v roce 2024 a která slibuje zachránit do konce desetiletí 175 tisíc životů.
Vědci placení ruským státem se ve svém výzkumu zaměřili na dvě klíčové technologie: biotisk, neboli 3D tisk živé tkáně, a xenotransplantaci, tedy pěstování lidských orgánů a tkání uvnitř takzvaných miniprasátek, plemene považovaného za geneticky kompatibilní s lidmi, a jejich následný přenos do těl lidských pacientů.
Ruští vědci prostřednictvím vládních agentur tvrdí, že biotiskem například již vyrobili lidskou chrupavkovou tkáň. Jejich cílem je dosáhnout náhrady lidských orgánů do roku 2030. Podobný časový plán se týká i pěstování orgánů uvnitř prasat.
V čele výzkumu stojí i Putinova dcera
Ruskou iniciativu v oblasti dlouhověkosti vedou dvě osoby blízké Putinovi: jeho dcera Maria Voroncovová, endokrinoložka dohlížející na státem podporované genetické programy, a fyzik Michail Kovalčuk, ředitel Kurčatovova institutu, tedy jaderného výzkumného centra z dob Sovětského svazu.
Kovalčuk – bratr Putinova blízkého spojence Jurije Kovalčuka, bankéře a investora do médií – se stal „intelektuálním architektem“ kremelské kampaně za dlouhověkost. Tvrdí, že věda brzy umožní lidem neomezeně opravovat a nahrazovat části těla.
Výzkum bez širšího vědeckého uznání
Na rozdíl od podobného výzkumu financovaného Bezosem, Altmanem nebo Thielem se může Putinova snaha na oddálení dlouhověkosti „pochlubit“ jen malým počtem výzkumných prací recenzovaných v předních mezinárodních časopisech.
„Pokud neexistují žádné publikace, neexistují ani skutečné výsledky a jejich prohlášení by měla být pravděpodobně brána jako aspirace, ne-li přímo sny,“ je přesvědčený vědec Alexandr Ostrovskij. Ten dříve v Rusku vlastnil firmu, ale prodal ji a opustil zemi poté, co v roce 2022 Putin rozpoutal plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.