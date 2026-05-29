Putinovo úsilí o oddálení stárnutí je nyní státní prioritou, píše WSJ


před 23 mminutami|Zdroj: Wall Street Journal

Ruští vědci vyvíjejí genovou terapii zaměřenou na zpomalení buněčného stárnutí, oznámila minulý měsíc tamní vláda. Výzkum zahrnuje například 3D tisk orgánů nebo chov zvláštního plemene prasat. Iniciativu ruského vládce Vladimira Putina pro dlouhověkost, do které vláda investuje v přepočtu přibližně 26 miliard dolarů (přes 540 miliard korun), rozebírá v rozsáhlé analýze deník The Wall Street Journal (WSJ).

Stejně jako miliardáři ze Silicon Valley, včetně Jeffa Bezose, Sama Altmana a Petera Thiela, je ruský vládce již dlouho fascinován výzkumem na oddálení stárnutí. Podle The Wall Street Journal je v Rusku jeho úsilí v této oblasti nyní státní prioritou, která se opírá o metody, jako jsou už zmíněný tisk orgánů, chov zvláštního plemene prasat nebo vystavování se extrémně nízkým teplotám.

Vytváření lidských orgánů v laboratoři pro transplantaci je jednou z inovací prodlužujících život, o které Putin rovněž hovořil při návštěvě Pekingu. Všechny tyto snahy jsou součástí národní iniciativy pro dlouhověkost, kterou představil v roce 2024 a která slibuje zachránit do konce desetiletí 175 tisíc životů.

Vědci placení ruským státem se ve svém výzkumu zaměřili na dvě klíčové technologie: biotisk, neboli 3D tisk živé tkáně, a xenotransplantaci, tedy pěstování lidských orgánů a tkání uvnitř takzvaných miniprasátek, plemene považovaného za geneticky kompatibilní s lidmi, a jejich následný přenos do těl lidských pacientů.

Ruští vědci prostřednictvím vládních agentur tvrdí, že biotiskem například již vyrobili lidskou chrupavkovou tkáň. Jejich cílem je dosáhnout náhrady lidských orgánů do roku 2030. Podobný časový plán se týká i pěstování orgánů uvnitř prasat.

V čele výzkumu stojí i Putinova dcera

Ruskou iniciativu v oblasti dlouhověkosti vedou dvě osoby blízké Putinovi: jeho dcera Maria Voroncovová, endokrinoložka dohlížející na státem podporované genetické programy, a fyzik Michail Kovalčuk, ředitel Kurčatovova institutu, tedy jaderného výzkumného centra z dob Sovětského svazu.

Kovalčuk – bratr Putinova blízkého spojence Jurije Kovalčuka, bankéře a investora do médií – se stal „intelektuálním architektem“ kremelské kampaně za dlouhověkost. Tvrdí, že věda brzy umožní lidem neomezeně opravovat a nahrazovat části těla.

Výzkum bez širšího vědeckého uznání

Na rozdíl od podobného výzkumu financovaného Bezosem, Altmanem nebo Thielem se může Putinova snaha na oddálení dlouhověkosti „pochlubit“ jen malým počtem výzkumných prací recenzovaných v předních mezinárodních časopisech.

„Pokud neexistují žádné publikace, neexistují ani skutečné výsledky a jejich prohlášení by měla být pravděpodobně brána jako aspirace, ne-li přímo sny,“ je přesvědčený vědec Alexandr Ostrovskij. Ten dříve v Rusku vlastnil firmu, ale prodal ji a opustil zemi poté, co v roce 2022 Putin rozpoutal plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.

Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii

EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Finské bunkry inspirují nejen Evropu. Jsou v nich hřiště i bazény

Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly

Estonsko se povinné vojenské službě žen nevyhne, říká šéfka obranné agentury

Povinná vojenská služba žen je jen otázkou času, protože v budoucnu nebude dostatek mužů, uvedla ředitelka Agentury pro obranné zdroje (KRA) Anu Rannaveskiová.
Británie obvinila Řeka z napomáhání zpravodajské službě, zřejmě íránské

Britská policie obvinila šestačtyřicetiletého řeckého státního příslušníka z napomáhání zahraniční zpravodajské službě, informovaly v pátek agentury Reuters a AFP. Podle vyšetřovatelů šlo s největší pravděpodobností o íránskou tajnou službu. Muž byl zadržen v polovině května. Úřady se nedomnívají, že by existovala hrozba pro širší veřejnost.
EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

Evropská unie uvolní Maďarsku z evropských fondů přes 16 miliard zmrazených eur (asi 388 miliard korun). Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Budapešť dosáhla či ještě dosáhne v oblasti reforem pod vedením nové vlády, uvedli po společném jednání předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová a nový maďarský premiér Péter Magyar. Maďarsko potřebuje zablokované prostředky EU k ozdravení svých veřejných financí. Magyar zdědil prudce rostoucí rozpočtový deficit a ekonomiku, která se po letech stagnace v prvním čtvrtletí sotva vymanila z recese.
Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody, dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Tamní diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. V reakci Bukurešť uzavřela ruský konzulát. Útok odsoudilo NATO i unijní představitelé.
Finské bunkry inspirují nejen Evropu. Jsou v nich hřiště i bazény

Konflikty odhalily zranitelnost evropské sítě civilních krytů. Řada zemí se nyní inspiruje ve Finsku, které vybudovalo v podzemí rozsáhlé prostory, jež využívá jako bazény či hřiště. Helsinky už navštívili zástupci Ukrajiny, EU či států Perského zálivu. Budovat takové kryty je ale drahé a soukromí developeři se změnám mnohdy brání. Desítky miliard eur plánuje nalít do nových bunkrů Německo. V Česku stálých krytů ubývá, k dispozici jsou ale i ty improvizované.
Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly

V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného pacienta, u kterého byla při současné epidemii potvrzena nákaza ebolou. Měl negativní výsledky dvou testů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Nyní je v Kongu podle organizace evidováno 906 případů podezření na nákazu ebolou, včetně 223 podezřelých úmrtí.
Německo-nizozemský sbor převezme vedoucí roli NATO v Lotyšsku a Estonsku

V nadcházejících týdnech převezme 1. německo-nizozemský sbor (1GNC) v obranných plánech NATO roli taktického velitelství. Podle lotyšského ministerstva obrany bude řídit alianční aktivity na východním křídle, konkrétně v Lotyšsku a Estonsku.
